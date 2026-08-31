Gheorghe Piperea critică partidele care ocupă primele poziții în preferințele alegătorilor din București: Au dus la faliment Capitala și principalele companii municipale

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a publicat recent un mesaj în care analizează opțiunile de vot din București și partidele care ocupă primele poziții în preferințele alegătorilor din Capitală. El a susținut că PSD și PNL se află pe primele două locuri, deși consideră că cele două formațiuni sunt responsabile pentru problemele financiare și administrative ale Bucureștiului.

Piperea a acuzat PSD și PNL că au dus la faliment Capitala și principalele companii municipale, menționând în acest context Societatea de Transport București, STB, și Termoenergetica. Europarlamentarul a inclus în aceeași critică și alte două companii pe care le consideră strategice pentru București, ELCEN și Metrorex.

În mesajul publicat pe Facebook, Piperea a făcut referire și la Apa Nova, companie deținută majoritar de grupul Veolia. Europarlamentarul a acuzat compania că ar contribui la problemele Bucureștiului în timpul ploilor puternice și a susținut că aceasta percepe ilegal tarife pentru apa pluvială și o taxă municipală pentru apele uzate. El a afirmat, de asemenea, că ar urma să fie introdusă și o taxă pentru inundații.

„În mod incredibil, în București opțiunile de vot pun pe primele 2 locuri PSD și PNL, partidele care au dus la faliment Capitala, principalele companii municipale (STB și Termoenergetica), precum și alte 2 companii strategice pentru București (Elcen și Metrorex). Apa Nova, compania majoritar deținută de grupul Veolia, care a transformat Capitala într-o Veneția murdară la fiecare ploaie mai tare și care încasează (ilegal) tarif pe apă de ploaie, taxă municipală pe ape uzate și, curând, taxă pe inundație, este invenția securist – masonică a celor două partide”, a scris el pe Facebook.

Europarlamentarul AUR a îndreptat o parte a mesajului său și către PNL, despre care a amintit că a dat primarul general al Capitalei, în persoana lui Ciprian Ciucu.

Piperea a susținut că Ciucu este inculpat într-un dosar privind luarea unei mite de la patroni de cazino. Afirmația este prezentată de europarlamentar în contextul criticilor sale la adresa PNL și a actualei configurații politice din București.

În continuarea mesajului, Piperea a făcut referire și la USR. El a susținut că formațiunea s-ar afla pe locul al patrulea în preferințele bucureștenilor, cu un scor de 18%.

Europarlamentarul AUR l-a criticat pe liderul USR, Dominic Fritz, pe care l-a caracterizat prin prisma situației sale administrative și juridice. Piperea a asociat USR și cu parlamentarii sau membrii partidului Miruță și Țoiu, pe care i-a prezentat într-o manieră ironică drept exemple ale valorilor formațiunii.

„PNL este și partidul care a dat primarul general, în persoana lui Ciucu, inculpat pentru mită luată de la niște patroni de cazino. În plus, pe locul 4, cu un incredibil 18%, se află USR, partidul condus de “condamnatul administrativ” Fritz și populat cu “valori” ca Miruță sau Țoiu…”, a mai scris Gheorghe Piperea.

Gheorghe Piperea a mers mai departe și a făcut o predicție privind viitoarele alegeri locale.

Europarlamentarul AUR consideră posibil ca configurația politică pe care o vede acum în sondajele din București să se repete la alegerile din 2028.

El a prezentat și un scenariu ipotetic în cazul în care Ciprian Ciucu și-ar da demisia din funcția de primar general. Piperea a precizat că o asemenea demisie nu este în prezent cazul, însă, în scenariul respectiv, consideră că Bucureștiul ar putea avea din nou un primar general susținut de PSD sau PNL, cu USR asigurând sprijinul în Consiliul General al Municipiului București.

Astfel, în viziunea europarlamentarului AUR, chiar și o schimbare a primarului general nu ar modifica fundamental configurația politică pe care o critică.

„Aș putea prezice că aceasta va fi configurația și la alegerile din 2028. Oricum, dacă și-ar da demisia Ciucu azi (ceea ce nu e cazul), Capitala are avea din nou primar general PSD/PNL, susținut în consiliul general de USR”, a subliniat acesta.

În aceeași postare, Gheorghe Piperea a afirmat că nu ar fi surprins dacă și Nicușor Dan ar avea rezultate foarte bune în sondajele realizate în București. Europarlamentarul a asociat această posibilă evoluție cu mai multe teme aflate în atenția publică.

„Nu m-ar mira ca și Nicușor Dan să fie foarte bine în sondaje în Capitală. Îi merge bine treaba cu raportul privind războiul hibrid și ingerința rusă în alegeri, precum și treaba cu dronele și secretul de stat asupra miliardelor pe care România le bagă în fundul regimului mafiot kievean…”, a notat europarlamentarul.

În finalul mesajului, Gheorghe Piperea a pus în discuție modul în care alegătorii din Capitală ar reacționa la anumite teme politice și geopolitice.

„Cea mai înstărită și educată populație din România pare a fi și cea mai ușor de manipulat prin narațiunea cu “vin rușii”…”, a conchis Gheorghe Piperea.

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