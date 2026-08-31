UPDATE: PSD decide propunerea pentru funcția de premier. Claudiu Manda: „Din partea PSD, doar Grindeanu”

Liderii conducerii PSD se întâlnesc luni, la Sinaia, pentru stabilirea priorităților din noua sesiune parlamentară, care începe marți. Principalul subiect al reuniunii îl reprezintă însă strategia pentru formarea unei majorități parlamentare care să poată vota un nou Guvern, în contextul blocajului politic care durează de mai multe luni. Executivul interimar condus de Ilie Bolojan se află în continuare la Palatul Victoria.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat luni, înaintea ședinței Consiliului Politic Național de la Sinaia, că Sorin Grindeanu este singura propunere a social-democraților pentru funcția de premier. La rândul său, Mihai Fifor, președintele PSD Arad, a susținut varianta unui Guvern condus de liderul partidului și a afirmat că și-ar dori un Executiv fără USR.

Înainte de începerea ședinței Consiliului Politic Național, Claudiu Manda a fost întrebat dacă Sorin Grindeanu rămâne propunerea social-democraților pentru funcția de prim-ministru sau dacă această decizie s-ar putea schimba.

„Din partea PSD, doar Grindeanu”, a răspuns acesta.

Declarația vine înaintea discuțiilor din conducerea PSD privind mandatul cu care partidul va merge la viitoarele negocieri de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern.

Și președintele PSD Arad, Mihai Fifor, s-a pronunțat în favoarea desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în detrimentul variantei unui prim-ministru independent.

„După mine, Sorin Grindeanu, pentru că este o variantă care poate să aibă un guvern, care poate să facă o majoritate. (…) Eu mi-aş dori un guvern fără USR. (…) Vom decide la Consiliul Naţional”, a afirmat Fifor.

Consiliul Politic Național al PSD și grupurile parlamentare ale partidului se reunesc luni, la Sinaia. Ședința CPN este programată de la ora 11:00, iar de la ora 15:00 va avea loc reuniunea grupurilor parlamentare.

Social-democrații urmează să stabilească mandatul cu care conducerea partidului va participa la negocierile ce vor fi reluate la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou Executiv. Pe agenda discuțiilor se află și prioritățile legislative pentru noua sesiune ordinară a Parlamentului, care începe marți.

Conducerea PSD se reunește luni, cu o zi înainte de debutul sesiunii ordinare de toamnă a Parlamentului. Pe agenda discuțiilor se află strategia partidului pentru formarea unei noi majorități în Legislativ, care să susțină un nou Executiv, precum și prioritățile legislative pentru perioada următoare.

Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește începând cu ora 11:00, la Sinaia, iar de la ora 15:00 este programată reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD.

Una dintre principalele mize ale PSD pentru noua sesiune parlamentară este deblocarea procedurii de numire a unui premier și formarea unei majorități care să poată acorda votul de încredere unui nou Guvern.

Pe parcursul verii, parlamentarii au lucrat în sistem hibrid și au putut vota de la distanță proiectele dezbătute în sesiunile extraordinare convocate inclusiv pentru adoptarea unor măsuri din PNRR.

În cazul votului de învestitură pentru un nou Guvern, această procedură nu putea fi aplicată, parlamentarii fiind obligați să fie prezenți în Parlament. În aceste condiții, procedura de desemnare a unui nou Executiv a rămas blocată.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunța pe parcursul verii că va negocia cu parlamentari pentru formarea unei majorități. La începutul lunii august, liderul social-democrat preciza că nu reușise încă să strângă voturile necesare.

„Eu cred că suntem cel mai aproape în a face această majoritate şi ne vom intensifica eforturile în a obţine aceste lucruri”, spunea Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că, la începutul lunii septembrie, va relua consultările cu partidele politice privind formarea unui nou Guvern.

„Cred că conştientizăm cu toţii că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, şi să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare”, a afirmat Nicuşor Dan.

La rândul său, Sorin Grindeanu anunța că, după 1 septembrie, odată cu începerea sesiunii ordinare a Parlamentului, se va intra în mod sigur în calendarul pentru desemnarea unui prim-ministru. Liderul PSD afirma că România are nevoie de un nou Guvern, cu puteri depline.

Grindeanu a mai afirmat că îi este foarte greu să creadă că ar putea exista o majoritate parlamentară care să includă atât PSD, cât și USR.

Întrebat despre posibilitatea formării unei majorități alături de o parte dintre liberalii care ar dori să intre la guvernare, liderul PSD a declarat:

„Nu vreau eu să vorbesc în numele lor, nu e treaba mea. Treaba mea, ca lider al celui mai mare partid din Parlament, e să încerc să fac o majoritate”.

Unul dintre scenariile luate în calcul pentru ieșirea din blocaj este desemnarea unui premier independent, care să conducă un Cabinet format din miniștri politici, potrivit unor surse politice.

USR a anunțat deja că nu va participa la un Guvern din care face parte PSD. O poziție similară au adoptat și liberalii, formațiunile având rezoluții în acest sens votate în forurile de conducere.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, declara că așteaptă o desemnare din partea președintelui.

„Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureşan. Şi până când preşedintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mişc, logic. Că n-am cum să mă mişc. Nu se poate că avem un premier nominalizat şi pe mine mă aruncaţi dumneavoastră ori în stânga, ori în dreapta din barcă. Nu plec din barcă până când nu am o desemnare şi până când nu ştiu ce direcţie doreşte preşedintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm şi noi, şi PSD, şi PNL, şi USR calea dialogului deschisă”, a spus Kelemen Hunor.

Blocajul privind instalarea unui nou Guvern durează de aproximativ patru luni, după ce Cabinetul Bolojan, din care PSD nu făcea parte, a fost demis de Parlament pe 5 mai.

Președintele l-a desemnat inițial pentru funcția de premier pe consilierul său, europarlamentarul Eugen Tomac. Acesta s-a retras însă în ultimul moment, astfel că nu s-a mai ajuns la un vot în Parlament, după ce nu a reușit să strângă o majoritate care să îi susțină Cabinetul de independenți.

Ulterior, Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea, fără acordul conducerii PNL. Propunerea a fost respinsă în Parlament, Veștea nefiind susținut nici de PNL, nici de USR și nici de AUR.

După cele două tentative eșuate, președintele a anunțat că nu va mai face o nominalizare pentru funcția de premier până când partidele nu vor prezenta o majoritate parlamentară clară.

PSD l-a propus pentru funcția de premier pe președintele partidului, Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR l-au susținut pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan.

Șeful statului a decis însă să nu mai facă nicio nominalizare pe perioada verii, în condițiile în care Parlamentul a intrat în vacanță.

Președintele Nicușor Dan declara la acel moment că a decis să nu desemneze niciuna dintre cele două propuneri înaintate de partide deoarece, spre deosebire de tentativele precedente, exista certitudinea că niciunul dintre cele două scenarii nu ar fi obținut voturile necesare în Parlament.