AUR propune taxe mai mici, doar două mandate pentru șefi și Parlament cu 300 de aleși

AUR intră în noua sesiune parlamentară cu un pachet de propuneri care vizează taxe mai mici, limitarea mandatelor în administrație și reducerea numărului de parlamentari. Partidul politicncondus de George Simion pregătește și modificări în educație, dar și măsuri pentru menținerea în funcțiune a grupurilor energetice de la Complexul Energetic Oltenia.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și-a stabilit, sâmbătă, prioritățile legislative pentru sesiunea parlamentară ordinară care începe marți. Printre propunerile partidului se numără reducerea numărului de parlamentari la 300, alegerea primarilor în două tururi și limitarea la două mandate a conducerilor instituțiilor publice.

Deciziile au fost luate în cadrul Consiliului Național de Conducere al AUR, reunit la Drobeta-Turnu Severin. Potrivit unui comunicat transmis de partidul politic, prioritățile pentru următoarea sesiune parlamentară vizează economia, fiscalitatea, reforma statului, educația, transparența și securitatea energetică.

În domeniul economic și fiscal, AUR susține majorarea plafonului pentru plățile în numerar realizate de firme la 50.000 de lei. Partidul propune, de asemenea, revenirea treptată la nivelurile de taxare existente înaintea majorărilor din ultimul an, respectiv o cotă standard de TVA de 19%, o cotă redusă de 9% și un impozit pe dividende de 8%.

Pentru sprijinirea capitalului românesc, AUR vrea revenirea plafonului pentru încadrarea microîntreprinderilor la 500.000 de euro. În același timp, formațiunea susține reducerea dimensiunii aparatului de stat și modificarea sistemului electoral și administrativ.

AUR propune un Parlament bicameral cu 300 de parlamentari, invocând voința exprimată de români la referendumul din 2009. Partidul va susține și alegerea primarilor în două tururi de scrutin, argumentând că astfel aceștia ar avea o reprezentativitate mai mare în comunitățile pe care le conduc.

O altă propunere vizează limitarea la două mandate a conducerilor instituțiilor publice. Potrivit AUR, măsura ar trebui să împiedice ocuparea pe termen nedefinit a unor funcții publice și formarea unor rețele de influență în administrație.

În educație, partidul își propune să abroge prevederile care permit organizarea unui examen paralel de admitere la liceu. AUR susține menținerea unui sistem național și unitar, cu reguli identice pentru toți elevii, indiferent de liceul la care doresc să fie admiși.

Formațiunea anunță și că va susține reducerea normei didactice și revenirea numărului de elevi din clase la nivelurile existente înaintea modificărilor introduse prin „Legea Bolojan” în august 2025.

Pe partea fiscală, AUR intenționează să continue demersurile pentru adoptarea proiectului privind introducerea unui TVA dinamic la carburanți. Propunerea, depusă încă din luna martie, prevede aplicarea unei cote de TVA de 5% în primele trei luni, urmată de o cotă de 9%. Facilitatea ar urma să fie dezactivată automat după normalizarea cotațiilor petrolului.

Partidul susține și reducerea TVA pentru prima locuință de la 21% la 9%. O altă inițiativă legislativă urmărește transparentizarea surselor de finanțare ale organizațiilor non-profit. Proiectul, adoptat de Senat, este în prezent blocat la Camera Deputaților.

AUR consideră că organizațiile care participă la viața publică și influențează dezbaterea publică trebuie să ofere informații transparente privind sursele de finanțare.

Securitatea energetică este prezentată drept o altă prioritate imediată a partidului. AUR anunță că va promova un proiect de lege pentru legalizarea funcționării tuturor grupurilor energetice ale Complexului Energetic Oltenia.

Pentru acest lucru, formațiunea intenționează să modifice ordonanța de urgență care prevede închiderea grupurilor până la 31 august 2026 și trecerea acestora în stare de rezervă.