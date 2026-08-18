AUR cere o „celulă de criză” în Parlament pentru firmele românești. George Simion: Mediul de afaceri a fost tratat ca un adversar

AUR propune partidelor parlamentare constituirea unei „celule de criză” dedicate mediului antreprenorial și capitalului românesc. George Simion susține că situația firmelor autohtone necesită o intervenție comună a formațiunilor politice și adoptarea unor măsuri concrete în Parlament. Inițiativa a fost prezentată alături de deputatul Mohammad Murad, care afirmă că soluțiile pentru economie ar trebui susținute indiferent de partidul din care provin.

Președintele AUR a prezentat propunerea într-o conferință de presă dedicată situației mediului de afaceri. George Simion consideră că partidele parlamentare trebuie să colaboreze pentru identificarea unor măsuri care să sprijine companiile autohtone.

”Această conferinţă de presă are ca subiect mediul antreprenorial românesc, soluţiile pe care toate partidele politice, toate formaţiunile politice trebuie să le găsească pentru a salva bruma de capital românesc pe care încă o avem”, a spus preşedintele AUR, George Simion.

Liderul AUR a criticat modul în care economia și companiile au fost gestionate de fosta guvernare.

El a arătat că ”fosta guvernare a produs pagube substanţiale, s-au adus deservicii pentru fiecare companie românească, fiecare capital autohton, fiecare capital străin”.

În argumentarea propunerii, Simion a făcut o comparație cu mecanismele instituționale activate în cazul unor situații de urgență. În opinia sa, dificultățile cu care se confruntă antreprenorii justifică o abordare similară la nivel parlamentar.

”Mediul de afaceri a fost tratat ca un adversar, ca un duşman. Domnul preşedinte al Comisiei de Antreprenoriat din Camera Deputaţiilor, domnul Mohammad Murad, a făcut un apel către toate formaţiunile politice pentru crearea unei celule de criză, pentru că suntem într-o situaţie de criză. Dacă într-un moment în care are loc un cataclism, inundaţii, vedem acum criza Dunării, vedem ce se întâmplă în energie, se creează celule de criză, comitete de urgenţă, considerăm că a venit momentul pentru antreprenoriatul autohton să se formeze un grup de criză”, a subliniat Simion.

Propunerea presupune, potrivit declarațiilor prezentate de AUR, implicarea tuturor formațiunilor parlamentare în identificarea unor măsuri pentru companii, fără ca inițiativele să fie condiționate de apartenența politică a celor care le propun.

Președintele AUR susține că activitatea legislativă trebuie să continue inclusiv în actualul context politic și că Parlamentul poate adopta proiecte destinate mediului privat.

”Nu mai trec acum prin motivele pentru care nu avem un guvern stabil şi pentru care democraţia nu este respectată în România. Considerăm absolut necesar ca Parlamentul să îşi facă datoria, ca această clădire să fie funcţională şi proiecte legislative, iniţiative care vizează mediul antreprenorial să fie puse în practic. Noi am venit succesiv, de-a lungul sesiunilor parlamentare, ultima încercare a noastră a fost la sfârşitul sesiunii trecute, cu pachete legislative şi cu soluţii. Sperăm ca de această dată să ne audă cei care au urechi şi să reuşim să salvăm ce este de salvat din firmele româneşti”, a menţionat George Simion, el amintind că AUR a trecut o iniţiativă care lăsa acţionarilor şi patronilor firmei posibilitatea de a direcţiona parte din profit către angajaţi, fără ca acest profit să mai fie impozitat.

Simion a adus în discuție și această inițiativă legislativă, criticând decizia președintelui Nicușor Dan de a o trimite la Curtea Constituțională.

”Era o gură de oxigen pentru antreprenorii români. Nicuşor Dan a găsit de cuvinţă să trimită la Curtea Constituţională şi această lege”, a mai declarat preşedintele AUR.

Deputatul AUR Mohammad Murad, inițiatorul propunerii privind constituirea grupului de criză, susține că măsurile economice nu ar trebui evaluate în funcție de partidul care le propune.

El a respins și acuzațiile potrivit cărora demersul ar fi fost inițiat în beneficiul PSD, afirmând că obiectivul trebuie să fie găsirea unor soluții pentru economie.

”Am fost acuzat, după acest anunţ, că facem demensul pentru PSD. Din păcate, colegii de la PNL şi USR, chiar şi acum, mai devreme, în comisie, nimeni nu a fost prezent la comisie. (..) Este o singură ţară, şi vă spun ca o persoană care nu s-a născut în România, e nevoie de altă abordare. Foarte mulţi oameni sunt preocupaţi de a face guvernul, dar nimeni nu se gândeşte că guvernul este în mijloc, nu e un scop. Scopul este să dai oamenilor care au nevoie de un ajutor un climat favorabil ca să poată să dezvolte afaceri. Ăsta este scopul”, a precizat deputatul AUR.

Potrivit lui Murad, există deja 15 inițiative care ar putea intra în discuția privind măsurile pentru mediul de afaceri. Deputatul a afirmat că au fost primite și propuneri din partea unor parlamentari PSD.

În opinia sa, simpla formare a unui nou guvern nu ar rezolva automat dificultățile existente, fiind necesară o agendă economică bine stabilită.

”Trebuie să arătăm că vom face ce se poate face. Vom folosi toate resursele pe care le avem pentru a veni cu soluţii. Eu nu cred că dacă mâine avem guvernul, lucrurile se schimbă. Nu, din contra, vă spun că e nevoie să avem o agendă clară ce vom face, dacă va apărea un nou guvern, iar Parlamentul cred că e pregătit şi are tot ce trebuie încât să venim cu foarte multe măsuri concrete care să vină în sprijinul oamenilor de afaceri şi în sprijinul angajaţilor care pierd în fiecare zi locuri de muncă”, a subliniat Muhhamad Murad.

Parlamentarul AUR susține că dificultățile mediului privat încep să se reflecte și asupra pieței muncii. Acesta a avertizat că locurile de muncă sunt mai greu de găsit și că salariile încep să scadă.

În opinia sa, una dintre principalele preocupări ar trebui să fie evitarea extinderii problemelor din sectorul public către companiile private.

”Statul este într-un mare dezastru. Riscul major este să nu cumva să se bage şi mediul de afaceri în acelaşi dezastru. (..) E nevoie doar de voinţă, e nevoie să lăsăm la o parte declaraţii doar care aduc voturi”. a mai declarat Murad, precizând că foarte mulţi politicieni sunt mult mai buni ca actori decât ca politicieni.

Prin propunerea prezentată marți, AUR încearcă astfel să aducă la aceeași masă formațiunile parlamentare pentru elaborarea unor măsuri destinate antreprenorilor și angajaților. Concretizarea demersului va depinde însă de participarea celorlalte partide și de transformarea propunerilor discutate în proiecte legislative care să obțină o majoritate în Parlament.