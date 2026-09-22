AUR și PSD, mai aproape de o înțelegere? Detaliul care schimbă discuția despre guvernare

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că, în acest moment, nu există negocieri între AUR și PSD pentru formarea unui nou guvern, dar a lăsat deschisă posibilitatea unei asemenea formule până în 2028.

Declarațiile au venit după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre posibilitatea ca social-democrații și partidul condus de George Simion să ajungă să guverneze împreună. Peiu a precizat că, pentru AUR, o eventuală participare la guvernare ar trebui să fie legată de respectarea unor condiții politice și programatice.

Senatorul a indicat trei elemente necesare pentru o astfel de înțelegere: AUR să participe efectiv la guvernare, viitorul Executiv să preia principalele prevederi din programul partidului privind ieșirea din criză, iar aplicarea acestor măsuri să fie susținută de o garanție suficient de puternică.

„Este probabil o nouă formulare a domnului Grindeanu, care până acum, cel puțin public, a spus că nu există o astfel de posibilitate. Eu vreau doar să spun că o procedură corectă, onestă, democratică este ca astfel de majorități să se stabilească înainte de a merge la Cotroceni și a-i comunica domnului președinte existența unei majorități în jurul unui nume de premier. Deocamdată, PSD nu a făcut niciun gest față de noi să ne ceară să participăm la o discuție”, a explicat Petrişor Peiu, la Digi24.

Întrebat dacă între cele două partide există în această perioadă discuții, inclusiv prin contacte telefonice, pentru formarea unui nou Executiv, Peiu a negat existența unor astfel de negocieri. Potrivit acestuia, contactele dintre parlamentarii PSD și AUR vizează doar chestiuni punctuale discutate în Parlament.

„Suntem în mijlocul dezbaterilor la o comisie, unde discutăm și încercăm să ne punem de acord nu doar cu cei din PSD, ci și cu cei din PNL, în cazul ăsta, adică nu este o formulă instituțională de negociere. Pur și simplu, dânșii, care sunt cel mai mare partid din Parlament în urma alegerilor din 2024, au această libertate de a-și alege partenerul de discuții. Pe noi, deocamdată, nu ne-au contactat pentru astfel de discuții”, a mai precizat Peiu.

Poziția exprimată de Peiu indică o diferență între colaborările punctuale dintre parlamentari și o eventuală negociere politică pentru constituirea unei majorități de guvernare.

Într-o declarație ulterioară, liderul senatorilor AUR a precizat că partidul nu are un protocol de colaborare cu PSD și că eventualele înțelegeri din Parlament sunt limitate la anumite subiecte. În ceea ce privește posibilitatea ca un Executiv PSD-AUR să fie format până în 2028, Petrișor Peiu a afirmat: