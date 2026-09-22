Noua ediție Tezaur a început. De ce data de 2 octombrie nu este valabilă pentru toți

Românii interesați de investițiile în titluri de stat Tezaur mai pot subscrie la ediția lansată în septembrie 2026. Ministerul Finanțelor a stabilit perioada de subscriere între 7 septembrie și 2 octombrie 2026, iar titlurile sunt disponibile cu maturități de 1, 3 și 5 ani.

Dobânzile anuale oferite pentru această ediție ajung până la 7,15%. Veniturile obținute din dobândă sunt neimpozabile, potrivit regulilor aplicabile programului Tezaur. Titlurile pot fi cumpărate atât online, cât și prin intermediul unor unități fizice.

Investitorii au la dispoziție Ghișeul.ro și Spațiul Privat Virtual pentru subscrierea online. Cei care preferă operațiunile efectuate fizic pot cumpăra titluri de la unitățile Trezoreriei Statului și de la oficiile Poștei Române participante.

Pentru ediția Tezaur din septembrie 2026, Ministerul Finanțelor oferă trei variante de maturitate. Titlurile pe un an au o dobândă anuală de 6,20%, cele cu scadența la trei ani beneficiază de o dobândă de 6,75%, iar pentru titlurile pe cinci ani dobânda anuală este de 7,15%.

Dobânda crește odată cu perioada pentru care sunt păstrați banii. Titlurile sunt denominate în lei, iar veniturile provenite din dobândă nu sunt impozitate, potrivit regulilor programului.

Valoarea nominală redusă permite accesul și persoanelor care nu doresc să investească sume mari dintr-o singură operațiune. Programul Tezaur este destinat populației și este lansat periodic de Ministerul Finanțelor.

Actuala ediție Tezaur este disponibilă pentru subscriere între 7 septembrie și 2 octombrie 2026. Termenele și condițiile operaționale pot diferi însă în funcție de modalitatea prin care este făcută achiziția.

Persoanele care aleg să cumpere titlurile fizic, de la Trezorerie sau de la Poșta Română, trebuie să țină cont de programul unității respective. Verificarea programului înainte de deplasare poate fi necesară, în funcție de punctul de subscriere ales.

Pentru subscrierea online, investitorii trebuie să utilizeze platforma corespunzătoare metodei alese și să respecte condițiile de acces și plată. Cei care nu doresc să lase achiziția pentru ultima zi pot verifica din timp disponibilitatea serviciului online sau programul unității fizice unde intenționează să facă subscrierea.

Una dintre metodele disponibile este subscrierea online prin Ghișeul.ro, în secțiunea destinată titlurilor de stat. Pentru această modalitate, utilizatorul trebuie să fie cetățean român, să aibă cel puțin 18 ani, un CNP valid și un cont activ pe platformă.

Autentificarea poate fi realizată și prin ROeID. Plata titlurilor se efectuează cu un card bancar de debit eligibil, prin mecanismul 3D Secure. Achiziția titlurilor de stat prin Ghișeul.ro este disponibilă în versiunea web a platformei, nu prin aplicația mobilă.

Dobânda și suma investită la scadență sunt virate pe cardul bancar utilizat pentru subscriere. Dacă acel card expiră sau este înlocuit înainte de data scadenței, datele pot fi actualizate în platformă, prin procedura de identificare disponibilă.

Ghișeul.ro nu este singura opțiune pentru cumpărarea titlurilor Tezaur. Persoanele fizice pot face subscrieri online și prin Spațiul Privat Virtual, iar cei care preferă efectuarea operațiunilor la ghișeu pot apela la unitățile operative ale Trezoreriei Statului.

O altă variantă este reprezentată de anumite oficii ale Poștei Române, unde sunt disponibile operațiunile de subscriere. Alegerea canalului depinde de metoda de acces și de condițiile tehnice asociate fiecărei modalități.

Pentru titlurile din aceeași emisiune, dobânda este aceeași indiferent de canalul prin care sunt cumpărate. Diferențele țin de procedura de subscriere și de condițiile tehnice specifice fiecărei metode de achiziție.