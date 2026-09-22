UE a plătit cu 55,8% mai mult pentru importurile de petrol. Cantitatea a crescut cu doar 1,2% în trimestrul al doilea din 2026

Oficiul European de Statistică (Eurostat) a publicat date privind importurile de produse energetice ale Uniunii Europene în al doilea trimestru al anului 2026. Potrivit datelor, valoarea importurilor de petrol ale UE a crescut semnificativ, în timp ce volumul importat a rămas în mare parte stabil în raport cu media lunară din 2025.

În trimestrul al doilea din 2026, valoarea importurilor de petrol ale Uniunii Europene a crescut cu 55,8%. În același timp, volumul importurilor a rămas relativ stabil, ajungând la 36,7 milioane de tone, ceea ce reprezintă o creștere de 1,2% față de media lunară din 2025.

Evoluții diferite au fost înregistrate în cazul gazelor naturale lichefiate. Valoarea importurilor de gaze naturale lichefiate a crescut cu 4,1% în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce volumul importat a scăzut cu 5,6%, potrivit datelor publicate de Eurostat.

În cazul gazelor naturale importate în stare gazoasă, atât valoarea, cât și volumul importurilor au crescut. Valoarea acestora a înregistrat o creștere de 18,5%, iar volumul importat a fost mai mare cu 3,4%.

Clasamentul principalilor furnizori de energie ai Uniunii Europene a rămas în mare parte neschimbat în trimestrul al doilea din 2026, Statele Unite și Norvegia continuând să aibă un rol important în aprovizionarea blocului comunitar.

În cazul importurilor de petrol, Statele Unite au fost principalul furnizor al Uniunii Europene, cu o pondere de 18,8%. Norvegia s-a situat pe locul următor, cu 14,3%, iar Kazahstanul a reprezentat 13,4% din importurile de petrol ale UE.

Situația a fost diferită în cazul gazului natural lichefiat, unde Statele Unite au avut o poziție dominantă. 63,2% din importurile de gaze naturale lichefiate ale Uniunii Europene au provenit din Statele Unite.

Rusia a reprezentat o altă sursă importantă pentru importurile de gaze naturale lichefiate, cu o pondere de 17,3%. Algeria a asigurat 8,1% din importurile de LNG ale UE în perioada analizată.

În ceea ce privește gazele naturale în stare gazoasă, Norvegia a fost principalul furnizor al Uniunii Europene, cu o pondere de 51,2%. Algeria s-a aflat pe locul al doilea, cu 18,2%, iar Regatul Unit a reprezentat 11,1% din importuri.

Regatul Unit a depășit astfel Rusia în clasamentul principalilor parteneri pentru importurile de gaze naturale în stare gazoasă. Rusia a avut o pondere de 10,2%.