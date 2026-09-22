Primark face angajări în România. Posturile puse la dispoziție și ce condiții trebuie îndeplinite

Primark face angajări pentru magazinele sale din România, iar printre orașele în care sunt disponibile sau urmează să fie disponibile posturi se numără Bacău, București și Sibiu. Pentru anumite poziții, candidații trebuie să îndeplinească cerințe legate de experiența în retail, comunicare și cunoașterea limbii engleze.

Un nou magazin Primark urmează să fie deschis până la finalul anului în Bacău. Pentru această unitate, retailerul intenționează să angajeze 85 de lucrători comerciali.

Pentru postul de lucrător comercial sunt căutați candidați cu vârsta de peste 18 ani. Aceștia trebuie, de asemenea, să fie dispuși să lucreze în ture și în weekend, condiții menționate pentru posturile disponibile în magazine.

Extinderea rețelei de magazine Primark din România vine în contextul în care retailerul continuă recrutările și pentru alte poziții, inclusiv pentru roluri de coordonare și administrare.

Pe lângă recrutările pentru noul magazin din Bacău, Primark caută angajați și în București. Un nou magazin urmează să fie deschis în Sun Plaza, iar pentru această locație sunt disponibile trei posturi de departament manager.

Candidații pentru pozițiile de departament manager trebuie să aibă experiență într-un post similar în retail și abilități de comunicare. De asemenea, aceștia trebuie să fie dispuși să lucreze în ture și în weekend.

Pentru aceste posturi este necesară și cunoașterea fluentă a limbii engleze. Cerințele vizează atât experiența profesională în retail, cât și disponibilitatea pentru programul de lucru specific magazinelor. Primark recrutează și pentru magazinul din Sibiu, unde este disponibil un post de People & Culture Administrator, potrivit RTV.

Persoana selectată pentru postul de People & Culture Administrator va avea mai multe responsabilități administrative și de resurse umane. Printre acestea se numără activitățile administrative de HR din magazin și oferirea de suport pentru recrutare.

Postul include și responsabilități legate de integrarea noilor angajați, verificarea pontajelor și administrarea dosarelor de personal. Candidatul selectat se va ocupa și de pregătirea și verificarea documentelor necesare pentru salarizare.

Lista atribuțiilor include, de asemenea, analiza rezultatelor și simularea vânzărilor, precum și comunicarea internă. Postul este destinat activităților de administrare și resurse umane din magazinul Primark din Sibiu.

În prezent, Primark operează șapte magazine în România. Două dintre acestea sunt în București, în AFI Cotroceni și ParkLake Shopping Centre, iar celelalte se află în Iulius Town Timișoara, VIVO! Cluj-Napoca, ElectroPutere Mall Craiova, Shopping City Sibiu și Palas Iași.

Primul magazin Primark din România a fost deschis în București, în centrul comercial ParkLake, pe 15 decembrie 2022. Investiția a dus la crearea a 290 de locuri de muncă.

Al doilea magazin Primark din România a fost inaugurat tot în Capitală, în mall-ul AFI Cotroceni, pe 20 iunie 2023. Ulterior, retailerul de haine și-a extins prezența și în alte orașe din țară.

Magazinul Primark din Timișoara a fost deschis în august 2024, după o investiție de 10 milioane de euro. Pentru această unitate au fost create 150 de locuri de muncă.

În Cluj-Napoca, magazinul Primark a fost inaugurat pe 9 septembrie 2025, în urma unei investiții de 11 milioane de euro. Pentru magazinul din Cluj-Napoca au fost create peste 130 de locuri de muncă.

La nivel global, Primark a ajuns la 500 de magazine odată cu deschiderea unei noi locații în Napoli, Italia. Retailerul a pornit de la un singur magazin în Irlanda, în 1969, iar în prezent deservește milioane de clienți în 19 țări din Europa, Statele Unite și Orientul Mijlociu.