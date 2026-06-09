România atrage investiții de peste 16 milioane de euro. Primark și Metigla anunță extinderi importante în retail și industrie

Investițiile continuă în sectorul de retail și producție din România, după ce Primark și Metigla au anunțat marți proiecte care depășesc împreună 16 milioane de euro. Retailerul irlandez a inaugurat un nou magazin la Craiova, în timp ce producătorul belgian de sisteme pentru acoperișuri a finalizat extinderea capacităților de producție din Prahova. Cele două companii își consolidează astfel prezența pe piața locală și își susțin planurile de dezvoltare în următorii ani. Noile investiții vizează atât crearea de locuri de muncă, cât și extinderea operațiunilor comerciale și industriale.

Investițiile realizate de Primark în România au ajuns într-o nouă etapă odată cu inaugurarea celui de-al cincilea magazin al companiei pe piața locală. Retailerul irlandez de modă a anunțat deschiderea unei unități comerciale în cadrul centrului comercial ElectroPutere din Craiova, proiect pentru care a alocat peste 10 milioane de euro.

Noul magazin ocupă o suprafață de 3.185 de metri pătrați și are o echipă formată din peste 100 de angajați. Reprezentanții companiei au precizat că deschiderea face parte din strategia de extindere accelerată pe piața românească.

Planul de dezvoltare al retailerului prevede dublarea prezenței sale în România în cursul acestui an. În plus, compania intenționează să inaugureze un al treilea magazin în București, în centrul comercial Sun Plaza, în următorul exercițiu financiar, desfășurat între septembrie 2026 și septembrie 2027. Odată finalizat acest proiect, rețeaua Primark din România va ajunge la nouă magazine.

În prezent, compania operează două magazine în București, deschise în decembrie 2022 și iunie 2023, precum și unități în Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Bacău. Fondată în Irlanda în 1969 sub brandul Penneys, Primark este prezentă în 19 țări din Europa, Statele Unite și Orientul Mijlociu și are peste 80.000 de angajați la nivel global.

Un nou proiect industrial completează seria de investiții anunțate marți, după ce compania belgiană Metigla a comunicat finalizarea dezvoltării a cinci linii automatizate de producție la fabrica sa din comuna Ceptura, județul Prahova.

Valoarea proiectului se ridică la 6,2 milioane de euro, iar noile capacități sunt dedicate fabricării sistemului dreptunghiular de colectare a apelor pluviale Metigla Edge. Potrivit companiei, investiția susține strategia de extindere atât pe piața din România, cât și pe piețele din Europa de Vest.

Platforma industrială operată de Metigla la Ceptura include cinci hale de producție și două spații de depozitare, întinse pe o suprafață totală de peste 17.500 de metri pătrați. În cadrul unității sunt fabricate mai multe categorii de produse, printre care țigle metalice, tablă prefălțuită, panouri termoizolante, sisteme de gestionare a apelor pluviale, profile galvanizate, casete de fațadă și soluții fotovoltaice integrate pentru acoperișuri.

Compania a arătat că dezvoltarea noilor linii de producție vine într-un context favorabil pentru acest segment de piață. Potrivit unui studiu realizat de Neomar Consulting și citat de Metigla, piața sistemelor de gestionare a apelor pluviale din România a ajuns la aproximativ 66,5 milioane de euro în 2025, înregistrând o creștere anuală de 8,4%.

Extinderea capacităților industriale și dezvoltarea rețelelor comerciale confirmă interesul companiilor internaționale pentru piața românească, în contextul în care investițiile rămân unul dintre principalele motoare de creștere atât pentru sectorul de retail, cât și pentru industria producătoare.