Milione de români primesc banii mai devreme în august. Ce se schimbă în calendarul plăților
SURSA FOTO: Dreamstime - Bani cash
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) va efectua în luna august plata în avans a mai multor beneficii de asistență socială, deoarece data stabilită în calendarul obișnuit de plată, 8 august, este o zi nelucrătoare.
O zi din calendar schimbă plata banilor pentru milioane de români. Ce trebuie să știe beneficiarii
Beneficiarii care primesc aceste drepturi prin cont bancar vor avea banii virați mai devreme, respectiv în data de 7 august. Măsura se aplică pentru drepturile aferente lunii iulie 2026, potrivit informațiilor transmise de instituție.
„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, va efectua în luna august 2026 plata în avans a beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna iulie 2026, întrucât data de 8 august 2026, prevăzută în calendarul de plată, este zi nelucrătoare”, a transmis ANPIS.
Ce beneficii vor fi virate în data de 7 august
Plata în avans se referă la mai multe drepturi sociale acordate beneficiarilor din România. Astfel, vineri, 7 august, vor fi virate în conturile bancare sumele pentru alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.
Potrivit datelor furnizate de ANPIS, alocația de stat este acordată pentru peste 3,3 milioane de copii la nivel național. Indemnizația pentru creșterea copilului este primită de aproximativ 146.000 de părinți sau reprezentanți legali, iar stimulentul de inserție este acordat pentru peste 69.000 de părinți care au revenit la serviciu înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului. Pentru persoanele care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe începând cu data de 10 august, prin intermediul Poștei Române.
Aceste beneficii de asistență socială sunt acordate, la nivel național, astfel:
- alocația de stat pentru copii, de care beneficiază peste 3,3 milioane de beneficiari;
- indemnizația pentru creșterea copilului, pentru aproximativ 146 de mii de părinți sau reprezentanți legali care și-au suspendat
- activitatea profesională pentru a se ocupa de îngrijirea copilului;
- stimulentul de inserție, de care beneficiază peste 69 de mii de părinți care au ales să revină la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului.
Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe în data de 10 august 2026, prin intermediul oficiilor poștale. De asemenea, drepturile aferente celor aproximativ 930 de mii de persoane cu dizabilități vor fi achitate începând cu 14 august 2026.
Plățile pentru persoanele cu dizabilități și alte beneficii sociale
Drepturile aferente celor aproximativ 930.000 de persoane cu dizabilități vor fi achitate începând cu data de 14 august, conform calendarului anunțat de ANPIS.
Ulterior, din 20 august va începe plata altor beneficii de asistență socială. Printre acestea se numără alocația lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de tuberculoză și venitul minim de incluziune.
Agenția precizează că modificarea calendarului de plată este determinată de faptul că data obișnuită de 8 august 2026 nu este o zi lucrătoare, iar virarea sumelor este realizată mai devreme pentru beneficiarii care primesc banii prin cont bancar.
Aproximativ 8 milioane de persoane beneficiază de prestații sociale
Datele centralizate de ANPIS arată că aproximativ 8 milioane de persoane beneficiază în prezent de prestații de asistență socială în România. Instituția a precizat că valoarea totală a plăților ajunge la aproape 3 miliarde de lei lunar.
„Conform datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în prezent, la nivel național aproximativ 8 milioane persoane beneficiază de prestații de asistență socială. Volumul total al plăților se ridică la aproape 3 miliarde de lei, o intervenție financiară majoră care contribuie lunar la susținerea veniturilor familiilor, persoanelor vulnerabile și copiilor din întreaga țară”, se arată în comunicat.
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