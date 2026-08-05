Sondaj: 84% dintre români cumpără de pe Temu, Shein și AliExpress pentru prețurile mici, dar au mari rezerve privind calitatea

Tot mai mulți români sunt atrași de prețurile foarte mici de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress, însă entuziasmul începe să fie temperat de experiențele neplăcute. Un sondaj realizat de Compani.ro ne arată că încrederea și calitatea produselor cântăresc tot mai mult în decizia consumatorilor.

Marketplace-urile internaționale cu prețuri reduse au devenit tot mai populare în România, atrăgând cumpărătorii prin oferte foarte competitive și o gamă de produse aflată în continuă extindere. În contextul noilor reguli ale Uniunii Europene privind importurile de valoare redusă, Compari.ro a realizat un sondaj în rândul utilizatorilor săi pentru a afla ce îi determină să cumpere de pe aceste platforme și ce factori le influențează deciziile.

Rezultatele arată că principalul avantaj al unor marketplace-uri precum Temu, Shein sau AliExpress rămâne prețul. Nu mai puțin de 84% dintre respondenți au declarat că aleg aceste platforme datorită costurilor reduse, în timp ce doar 7% au spus că sunt influențați de cupoanele de reducere, campaniile realizate de influenceri sau notificările promoționale.

Cu toate acestea, avantajul financiar este însoțit de numeroase rezerve. Siguranța și calitatea produselor reprezintă cea mai mare preocupare pentru 43% dintre participanții la sondaj. Respondenții au indicat drept obstacole importante procedurile dificile de retur, timpii mari de livrare și îngrijorările legate de protecția datelor personale.

Aceste temeri se reflectă și în frecvența cumpărăturilor. Aproape 73% dintre respondenți au declarat că plasează comenzi pe astfel de platforme doar o dată la câteva luni sau chiar mai rar, în timp ce numai aproximativ 7% cumpără săptămânal sau de mai multe ori pe săptămână. Rezultatele sugerează că prețurile mici sunt suficiente pentru a determina o primă achiziție, însă nu garantează fidelizarea clienților.

Experiențele de cumpărare explică, în mare măsură, această reticență. Aproximativ 35% dintre cei care și-au evaluat comenzile au afirmat că produsele primite au avut o calitate mai slabă decât se așteptau. Alți 18% au spus că articolele nu corespundeau descrierilor sau fotografiilor de prezentare, iar 17% s-au confruntat cu probleme legate de mărimi sau croieli nepotrivite.

Pe de altă parte, nu toate experiențele au fost negative. Aproximativ 34% dintre respondenți au declarat că nu au întâmpinat nicio problemă la comenzile plasate. Rezultatele conturează astfel o experiență de cumpărare împărțită, în care prețurile atractive coexistă cu incertitudinea privind calitatea produselor și experiența de livrare.

Sondajul mai arată că aceste marketplace-uri sunt folosite în principal pentru achiziții practice și cu valoare redusă. Cele mai cumpărate sunt produsele și accesoriile pentru casă, categorie menționată de 55% dintre respondenți. Urmează produsele electronice, indicate de 37% dintre participanți, produsele destinate hobby-urilor, cu 26%, și accesoriile de modă, cu 22%.

În ansamblu, concluziile sondajului realizat de Compari.ro evidențiază faptul că, deși prețul rămâne principalul argument în favoarea marketplace-urilor internaționale cu prețuri reduse, încrederea, calitatea produselor și predictibilitatea întregii experiențe de cumpărare sunt factorii care îi determină pe consumatori să revină sau, dimpotrivă, să renunțe la aceste platforme.

„Românii încep să recunoască costurile ascunse din spatele prețurilor mici. Etapa inițială de entuziasm naiv față de produsele extrem de accesibile a fost temperată de experiențele directe – atât cu produsele în sine, cât și cu întregul proces de cumpărare. Drept urmare, consumatorii intră într-o etapă de maturizare a pieței, caracterizată de alegeri mai informate și mai avantajoase, depășind comportamentul de cumpărare impulsivă alimentat de iluzia că fac o afacere bună”, spune Silvia Luican, expert Sociolog, potrivit unui comunicat de presă.

Sondajul a fost realizat în perioada 23 iunie – 13 iulie, prin intermediul unui chestionar online autoadministrat. La studiu au participat în total 1.140 de respondenți.

Rezultatele reflectă opiniile utilizatorilor activi Compari.ro care au ales să participe pe parcursul perioadei de colectare a datelor.