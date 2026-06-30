Temu, Shein și AliExpress pierd scutirea pentru importurile mici. UE aplică taxe de la 1 iulie

Temu, Shein și AliExpress se numără printre platformele afectate de noile măsuri adoptate de Uniunea Europeană pentru importurile cu valoare redusă. Începând cu 1 iulie, intră în vigoare o taxă vamală fixă pentru coletele care până acum beneficiau de scutire de taxe. Bruxellesul susține că măsura urmărește eliminarea unui avantaj fiscal de care au profitat comercianii din afara UE și întărirea controalelor privind siguranța produselor.

Temu se află printre platformele de comerț electronic care vor resimți efectele noii taxe vamale fixe de 3 euro aplicate importurilor de valoare redusă. Măsura intră în vigoare la 1 iulie și pune capăt scutirii de taxe vamale pentru mărfurile cu o valoare de până la 150 de euro, facilitate de care au beneficiat ani la rând platforme precum Temu, Shein și AliExpress.

Noua taxă are caracter temporar și se aplică coletelor expediate din afara Uniunii Europene. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, măsura urmărește reducerea concurenței neloiale față de comercianții europeni, limitarea intrării pe piață a produselor nesigure, combaterea fraudelor și diminuarea impactului asupra mediului generat de volumul uriaș de importuri ieftine.

Instituțiile europene au precizat că această taxă vamală este diferită de taxa de manipulare estimată la 2 euro, aflată încă în negociere în cadrul reformei vamale ample și al viitorului buget multianual al Uniunii Europene.

Explicând necesitatea adoptării măsurii, eurodeputatul olandez Dirk Gotink a declarat:

„Urgența era atât de mare încât a existat un consens politic profund”.

Acesta a adăugat că decizia a fost întârziată deoarece „țările au fost lente în a accepta că, pentru a face ceva în privința tsunami-ului de produse [fast fashion] neconforme, trebuie să integrezi vama europeană.”

Uniunea Europeană procesează în fiecare an peste două miliarde de colete provenite din comerțul electronic cu o valoare sub 150 de euro. Autoritățile europene arată că acest volum foarte mare pune presiune pe sistemele vamale și face dificilă verificarea produselor care ajung pe piața comunitară.

Estimările arată că până la 65% dintre colete au valori declarate incorect sau intră în Uniunea Europeană fără verificări suficiente privind siguranța produselor.

Laura Clays, purtătoare de cuvânt a organizației de consumatori Testachats, atrage atenția asupra limitelor actualului sistem de control.

„Cred că doar 0,006% din colete sunt verificate de vamă. Numărul de produse care intră în Europa înseamnă că nu toate pot fi testate. Prea multe produse neconforme pot intra pe piață”, a explicat Laura Clays.

Ani la rând, Temu, Shein și alte platforme au beneficiat de mecanismul vamal „de minimis”, care permitea expedierilor individuale cu o valoare sub 150 de euro să intre în Uniunea Europeană fără taxe vamale.

Prin utilizarea acestei facilități, companiile au evitat taxe de import care puteau ajunge până la 12%, reducând costurile și menținând prețurile foarte scăzute. În același timp, comercianții europeni au fost nevoiți să suporte costuri fiscale și logistice semnificativ mai ridicate.

Modelul de afaceri a permis inclusiv Shein să depășească venituri globale de peste 30 de miliarde de euro, în timp ce avantajul fiscal a contribuit la menținerea unor prețuri greu de egalat de retailerii europeni.

Dirk Gotink descrie această situație drept „evaziune fiscală la scară industrială”.

Pe lângă aspectele fiscale, instituțiile europene invocă și problemele privind siguranța produselor comercializate prin intermediul marilor platforme online.

Referindu-se la efectele industriei fast fashion, Dirk Gotink a afirmat:

„Fast fashion a distrus piața second-hand din Europa și a cauzat o concurență neloială uriașă pentru mărcile europene de îmbrăcăminte. Contribuabilul plătește un preț mare pentru acest comerț: fast fashion poate conține substanțe chimice care nu ar trebui să se afle în Europa, cum ar fi PFAS”.

Rezultatele testelor realizate de organizațiile europene de protecție a consumatorilor au indicat numeroase nereguli privind produsele vândute online.

„Aproximativ 70% dintre produse nu respectau sau nu respectau pe deplin toate cerințele de siguranță ale UE”, a declarat Clays.

O investigație Greenpeace Germania a identificat concentrații ilegale de metale grele, formaldehidă și PFAS în 32% dintre articolele de îmbrăcăminte analizate, unele depășind de până la 3.300 de ori limitele admise de legislația europeană.

În cazul jucăriilor și al produselor destinate copiilor au fost descoperite, de asemenea, componente desprinse și elemente care prezentau risc de sufocare.

Referindu-se la obiectivul reformei, Laura Clays a declarat:

„Comerțul electronic internațional oferă numeroase oportunități pentru consumatori. Însă orice produs care intră pe piața UE trebuie să respecte standardele de siguranță, protecție a consumatorilor și mediu. Acesta este obiectivul nostru: să ne asigurăm că produsele care intră în Europa îndeplinesc aceleași standarde ca cele fabricate în UE.”

Comisia Europeană invocă și efectele asupra mediului, întrucât transportul individual al miliardelor de produse expediate direct din China generează emisii mai ridicate decât transportul maritim în cantități mari.

Pe lângă introducerea taxei vamale, reforma schimbă și responsabilitatea juridică pentru produsele comercializate.

Taxa de 3 euro se aplică în funcție de codul tarifar al produselor. Astfel, dacă un colet conține articole din categorii diferite, precum îmbrăcăminte, încălțăminte și produse electronice, taxa se aplică separat pentru fiecare categorie. Dacă toate produsele aparțin aceleiași categorii, taxa se percepe o singură dată.

Noile reguli se aplică comercianților din afara Uniunii Europene înregistrați în sistemul TVA al ghișeului unic pentru importuri, care acoperă aproximativ 93% din importurile de comerț electronic din UE. Verificările se vor realiza pe baza datelor digitale transmise autorităților.

O modificare importantă privește statutul juridic al platformelor. În trecut, consumatorul era considerat importatorul legal al produsului comandat din afara Uniunii Europene.

Începând cu 26 martie, noul Cod Vamal al Uniunii Europene reclasifică marketplace-urile drept „importatori considerați”. Astfel, platformele răspund direct pentru respectarea normelor privind siguranța produselor, certificările obligatorii și testele chimice, riscând sancțiuni financiare și restricții de comercializare în cazul nerespectării legislației.

Actuala taxă va rămâne în vigoare până la implementarea sistemului permanent convenit în noiembrie 2025. Din 2028, Centrul european de date vamale va elimina complet pragul de 150 de euro, iar toate importurile vor fi taxate începând de la primul cent.

Noile reguli vor avea efecte atât asupra consumatorilor, cât și asupra marilor platforme de comerț electronic.

O comandă de 20 de euro care conține produse din categorii diferite poate ajunge la aproximativ 28 de euro după aplicarea taxei vamale și a viitoarei taxe de manipulare. În plus, verificările suplimentare efectuate de autoritățile vamale pot prelungi timpul de livrare al coletelor.

Laura Clays consideră însă că avantajele sunt mai importante decât majorarea costurilor.

„Dacă se asigură că mai multe produse neconforme sunt respinse sau că producătorii și vânzătorii sporesc conformitatea cu legislația europeană înainte de a lista produsele online, atunci este un lucru bun”, a spus Clays.

În același timp, Temu, Shein și AliExpress vor trebui fie să suporte costurile suplimentare, fie să transfere o parte dintre acestea către clienți. Analiștii estimează că multe dintre aceste platforme vor accelera dezvoltarea centrelor logistice din Uniunea Europeană pentru a reduce costurile generate de noile reguli.

Reforma are implicații și pentru economia Chinei, unde exporturile transfrontaliere de comerț electronic au atins în 2025 aproximativ 2,75 trilioane de yuani, echivalentul a circa 350 de miliarde de euro.

Pentru comercianții europeni, eliminarea avantajului fiscal de care beneficiau platformele din afara Uniunii readuce concurența într-un cadru mai echitabil. Totodată, branduri precum Zara și H&M ar putea valorifica mai eficient lanțurile europene de aprovizionare și livrarea mai rapidă către consumatori.