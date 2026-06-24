UE și China intensifică dialogul privind biodiversitatea și tratatul global împotriva poluării cu plastic. Bruxellesul promovează creditele pentru natură

Uniunea Europeană și China au intensificat dialogul privind biodiversitatea, finanțarea naturii și poluarea cu plastic, pentru a-și coordona pozițiile înaintea summit-urilor globale din 2026. Discuțiile vizează cooperarea internațională, accelerarea negocierilor și consolidarea guvernanței de mediu.

UE și China și-au reafirmat angajamentul de a consolida cooperarea cu privire la principalele provocări globale de mediu, marți (23 iunie), înaintea unor reuniuni internaționale majore care vor avea loc la sfârșitul acestui an. Discuțiile au avut loc în cadrul celui de-al 11-lea dialog UE-China privind politica de mediu de la Bruxelles, comisarul european pentru mediu, rezistența apei și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall, și ministrul chinez pentru ecologie și mediu, Huang Runqiu, coprezidând reuniunea.

Discuțiile la nivel înalt au oferit o oportunitate de a aprofunda implicarea UE-China în domeniul mediului și de a coordona pozițiile înaintea unor etape importante viitoare, inclusiv COP17 privind CBD în Armenia și reluarea negocierilor privind un Tratat global privind materialele plastice. Ambele părți și-au reiterat responsabilitatea comună de a aborda tripla criză planetară a schimbărilor climatice, a pierderii biodiversității și a poluării și de a colabora pentru a obține rezultate globale concrete.

„În contextul geopolitic actual, diplomația eficientă este mai importantă ca niciodată. UE și China trebuie să continue să colaboreze pentru a finaliza negocierile privind un tratat global care să pună capăt poluării cu plastic, pentru a pune în aplicare angajamentele noastre comune privind biodiversitatea și pentru a consolida multilateralismul de mediu”, a declarat Jessika Roswall, comisar european pentru mediu, rezistența apei și o economie circulară competitivă

Discuțiile s-au concentrat pe implementarea Cadrului global pentru biodiversitate Kunming-Montreal și pe pregătirile pentru COP17 la Conferința privind biodiversitatea. Cele două părți au discutat despre progresele înregistrate în ceea ce privește protecția și restaurarea naturii în anumite domenii în care implementarea trebuie accelerată pentru a îndeplini obiectivele pentru 2030.

UE și-a prezentat abordarea privind creșterea finanțării biodiversității, inclusiv Foaia de parcurs a UE pentru creditele pentru natură, iar ambele părți au făcut schimb de opinii cu privire la mobilizarea investițiilor private pentru protecția și restaurarea naturii. De asemenea, au vorbit despre lucrările în curs privind creditele pentru natură și despre importanța abordărilor cu înaltă integritate ca o completare a finanțării publice pentru biodiversitate.

Rolul Fondului Cali pentru partajarea echitabilă a beneficiilor obținute din informațiile secvențiale digitale (DSI) a fost recunoscut ca parte a discuțiilor mai ample privind finanțarea biodiversității.

UE și China și-au reafirmat angajamentul comun de a avansa negocierile privind un instrument global ambițios și obligatoriu din punct de vedere juridic, menit să pună capăt poluării cu plastic, necesitând acțiuni globale pe parcursul întregului ciclu de viață al materialelor plastice.

Ambele părți au convenit asupra urgenței accelerării acțiunilor globale, menționând că poluarea cu plastic este în creștere și nu poate fi abordată de nicio țară singură. Discuțiile au abordat, de asemenea, prevenirea și controlul poluării chimice, inclusiv substanțele persistente și periculoase, cum ar fi substanțele per- și polifluoroalchilate (PFAS), adesea denumite „substanțe chimice permanente”, precum și poluanții organici persistenți.

Cei doi au reiterat importanța unei guvernanțe multilaterale eficiente în domeniul mediului și au convenit să continue schimburile tehnice și politice în sprijinul proceselor internaționale în curs. Aceștia au discutat importanța elaborării politicilor bazate pe știință și au recunoscut rolurile grupurilor științifice interguvernamentale, cum ar fi IPCC privind schimbările climatice și IPBES privind biodiversitatea, precum și Grupul internațional pentru resurse privind resursele naturale.

Privind în perspectivă, ambele părți au confirmat continuarea cooperării în pregătirea unui viitor angajament la nivel înalt, inclusiv al celui de-al 7-lea dialog la nivel înalt privind mediul și clima din 2026, care va fi coprezidat de Teresa Ribera și vicepremierul Chinei, Ding Xuexiang.

UE și China au convenit să mențină o cooperare strânsă atât la nivel politic, cât și tehnic și să continue să contribuie pozitiv la negocierile și cadrele de guvernanță internaționale în domeniul mediului.