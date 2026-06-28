În Spania, un zăcământ de pământuri rare descoperit în Campo de Montiel readuce în atenție echilibrul fragil dintre tranziția verde și protecția mediului. Considerat strategic pentru Europa, proiectul promite resurse esențiale pentru tehnologii curate, dar stârnește totodată controverse legate de apă, biodiversitate și impactul asupra comunităților locale din zonă.

Zăcământul de pământuri rare din Spania, între oportunitatea strategică pentru Europa și controversele locale! În regiunea Campo de Montiel, din provincia Ciudad Real, compania Quantum Minería a identificat un zăcământ de monazit gri, un mineral care conține pământuri rare. Potrivit companiei, exploatarea acestuia ar putea produce aproximativ 2.100 de tone de materiale din pământuri rare anual, o cantitate care, conform estimărilor sale, ar putea acoperi până la o treime din necesarul Europei.

Descoperirea vine însă într-un context sensibil. Zăcământul este situat într-o zonă agricolă în care apa reprezintă o resursă limitată, iar prezența unor specii protejate a generat îngrijorări în rândul comunității locale. Astfel, ceea ce părea inițial o oportunitate importantă pentru industria europeană s-a transformat rapid într-o dezbatere privind impactul asupra mediului, agriculturii și încrederea populației în autorități și în compania care dezvoltă proiectul.

Monazitul este un mineral valoros deoarece poate conține elemente precum ceriu, neodim și lantan, materii prime esențiale pentru numeroase tehnologii moderne. Acestea sunt utilizate în producția de automobile electrice, turbine eoliene, telefoane mobile, ecrane, magneți de înaltă performanță și alte echipamente electronice. Din acest motiv, Uniunea Europeană acordă o importanță tot mai mare dezvoltării propriilor surse de aprovizionare.

Prin strategia privind materiile prime critice, Bruxellesul își propune ca, până în 2030, o parte mai mare din aceste resurse să fie extrasă, procesată și reciclată în Europa, reducând astfel dependența de furnizorii din afara Uniunii. Pământurile rare joacă un rol esențial în tranziția verde, fiind indispensabile pentru motoare electrice, generatoare, baterii și alte tehnologii necesare producerii și utilizării energiei curate.

În prezent, Europa depinde într-o măsură foarte mare de importurile acestor materiale. Comisia Europeană a avertizat că rafinarea tuturor pământurilor rare utilizate în magneții permanenți este realizată în China, ceea ce conferă acestui stat o poziție dominantă în lanțul global de aprovizionare. În acest context, chiar și un zăcământ european de dimensiuni mai reduse poate avea o importanță economică și strategică semnificativă.

Quantum Minería afirmă că lucrează la acest proiect încă din 2020, după analizarea unor date geologice publice. Din noiembrie 2022, compania și-a concentrat activitatea asupra proiectului de cercetare Neodimio, din provincia Ciudad Real. Potrivit estimărilor sale, producția anuală de aproximativ 2.100 de tone de materiale din pământuri rare ar putea asigura materia primă necesară pentru fabricarea a până la 350.000 de automobile electrice sau a circa 10.000 de turbine eoliene.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că afirmația potrivit căreia zăcământul ar putea acoperi o treime din necesarul Europei trebuie privită cu prudență. Aceștia subliniază că o astfel de estimare depinde de modul în care este calculată cererea europeană și de tipurile de pământuri rare luate în considerare.

Pentru localnici și organizațiile de mediu, principala preocupare este legată de resursele de apă. Regiunea este una agricolă și afectată de secetă, iar apa reprezintă o resursă esențială pentru comunități și ferme. Oponenții proiectului susțin că, odată cu începerea activităților de extracție și procesare, ar putea fi necesare cantități semnificative de apă, estimate între 310.000 și 500.000 de metri cubi anual.

Quantum Minería respinge însă aceste temeri și afirmă că etapa actuală de cercetare nu implică nici consum de apă, nici deversări. Reprezentanții companiei susțin, de asemenea, că, dacă proiectul va ajunge în faza de exploatare, uzina de procesare va utiliza un sistem de recirculare a apei în circuit închis, menit să reducă impactul asupra resurselor locale.

Controversele nu se opresc însă la problema apei. Zona vizată de proiect include habitate importante pentru mai multe specii de păsări protejate și se află în apropierea arealului râsului iberic, una dintre cele mai protejate și vulnerabile specii de mamifere din Europa. Din acest motiv, proiectul a devenit un test pentru Uniunea Europeană, care încearcă să accelereze exploatarea materiilor prime critice fără a compromite obiectivele de protejare a biodiversității.

Proiectul s-a confruntat și în trecut cu opoziția autorităților și a societății civile. În 2017, autoritățile din Castilla-La Mancha au emis un aviz negativ privind impactul asupra mediului pentru o propunere anterioară de exploatare a pământurilor rare în aceeași regiune. De asemenea, relatări din presa locală publicate în 2026 au indicat că guvernul regional nu intenționează să analizeze o nouă solicitare pentru exploatarea minieră din zona Matamulas.

În acest context, specialiștii atrag atenția că strategia Europei privind materiile prime critice nu poate depinde de existența unui singur zăcământ considerat salvator. Dezvoltarea reciclării, recuperarea materialelor din vechile deșeuri miniere, reducerea consumului și adoptarea unor metode de extracție mai sigure trebuie să facă parte din aceeași strategie.

Pentru locuitorii din Ciudad Real, miza depășește considerentele geopolitice sau industriale. Dezbaterea este, în primul rând, despre protejarea resurselor de apă, a terenurilor agricole și a biodiversității, dar și despre locurile de muncă și despre întrebarea dacă tehnologiile curate ale viitorului pot fi produse fără a afecta iremediabil comunitățile și ecosistemele din care provin materiile prime.

Quantum Minería susține că proiectul poate fi dezvoltat fără a afecta activitățile agricole și cu respectarea strictă a normelor de protecție a mediului. Potrivit companiei, stratul superior al solului ar urma să fie îndepărtat doar temporar, pentru a fi refolosit ulterior în procesul de refacere a terenului. Reprezentanții firmei afirmă că separarea materialelor s-ar realiza prin metode fizice, fără utilizarea unor aditivi chimici poluanți, iar suprafețele afectate ar fi reabilitate după încheierea lucrărilor.

Cu toate acestea, situația rămâne una complexă. Obținerea unei autorizații de cercetare geologică nu echivalează automat cu aprobarea unei exploatări miniere la scară largă. Dincolo de procedurile administrative și de evaluările tehnice, principala întrebare rămâne dacă locuitorii din zonă au încredere că promisiunile companiei privind protejarea mediului și refacerea terenurilor vor fi respectate.

Dezbaterea are loc într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să își reducă dependența de importurile de materii prime critice. Cu toate acestea, Curtea Europeană de Conturi a avertizat în 2026 că măsurile adoptate până în prezent nu au produs încă rezultate convingătoare, iar Uniunea continuă să depindă de un număr restrâns de furnizori pentru mai multe materiale strategice, inclusiv pentru pământurile rare.

În acest context, zăcământul din Campo de Montiel este privit ca o oportunitate importantă pentru consolidarea autonomiei strategice a Europei. Totuși, cazul din Spania evidențiază și provocările tranziției verzi. Dezvoltarea tehnologiilor necesare pentru automobile electrice și turbine eoliene presupune nu doar acces la resurse minerale, ci și investiții în exploatări, uzine de procesare, resurse de apă, autorizații de mediu și, mai ales, acceptarea proiectelor de către comunitățile locale.