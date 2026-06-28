Apple vrea să importe cipuri din China, în ciuda listei negre a Pentagonului și a tensiunilor cu Washingtonul

Apple încearcă să obțină aprobarea administrației americane pentru a importa cipuri de memorie de la CXMT, o companie chineză aflată pe lista neagră a Pentagonului. Demersul are loc în contextul tensiunilor geopolitice și al creșterii costurilor din industria semiconductorilor.

Apple încearcă să obțină acordul Administrației Trump pentru a putea achiziționa cipuri de memorie de la CXMT, o companie chineză aflată pe lista neagră a Pentagon din cauza presupuselor legături cu armata chineză. În paralel, compania americană desfășoară activități de lobby la Washington, pe fondul creșterii semnificative a prețurilor la cipurile de memorie.

Apple urmărește astfel reducerea presiunii asupra costurilor, mai ales după ce a anunțat majorări de prețuri pentru unele produse precum MacBook-uri și iPad-uri. Deși nu există o interdicție explicită care să împiedice achizițiile de la CXMT sau de la YMTC, ambele companii au fost incluse de Pentagon pe lista 1260H, care reunește mai multe entități chineze suspectate de legături cu armata și de posibile riscuri la adresa securității naționale a Statelor Unite.

Apple a contactat deja United States Department of Commerce în urmă cu mai bine de o lună și a purtat discuții și cu alți oficiali din Administrația Trump. Totuși, rămâne neclar dacă gigantul tehnologic va primi garanții că Washingtonul nu va impune ulterior restricții suplimentare împotriva CXMT.

Subiectul este considerat sensibil în Congresul SUA, unde mai mulți legislatori și-au exprimat rezervele față de o posibilă colaborare între Apple și CXMT. John Moolenaar, președintele republican al Comisiei pentru China din Camera Reprezentanților, a avertizat că o astfel de cooperare ar reprezenta „o greșeală gravă”, invocând riscuri de securitate națională și implicații strategice mai largi.

Și în trecut, Apple a fost criticată pentru interesul de a lucra cu producători chinezi de cipuri. În 2022, compania a analizat posibilitatea de a achiziționa cipuri de memorie de la YMTC, ceea ce a generat reacții dure din partea unor oficiali americani. Marco Rubio a declarat la acel moment că Apple „se joacă cu focul” și a avertizat că ar putea deveni obiectul unei „examinări fără precedent” din partea guvernului federal dacă ar continua astfel de achiziții.

În paralel, industria globală a cipurilor de memorie este dominată în afara Chinei de câțiva jucători majori, precum Micron Technology, Samsung Electronics și SK Hynix. Apple depinde de astfel de componente pentru dispozitivele sale, însă creșterea rapidă a cererii generate de dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială a dus la majorarea prețurilor și la presiuni semnificative asupra disponibilității stocurilor pe piață.