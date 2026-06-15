Cea mai bogată femeie din Australia investește peste un miliard de dolari în SpaceX. Compania lui Elon Musk a depășit valoarea de 2.000 de miliarde de dolari

Gina Rinehart, cea mai bogată persoană din Australia, a realizat una dintre cele mai importante investiții ale anului, cumpărând o participație de peste un miliard de dolari în SpaceX, compania fondată de Elon Musk.

Anunțul vine la scurt timp după listarea record a SpaceX, operațiune care a ridicat valoarea companiei la peste 2.000 de miliarde de dolari și a transformat-o într-una dintre cele mai mari firme din Statele Unite.

Potrivit informațiilor publicate de Wall Street Journal, Gina Rinehart a obținut o participație de peste un miliard de dolari în cadrul ofertei publice inițiale a SpaceX, evaluată la aproximativ 75 de miliarde de dolari.

Compania sa, Hancock Prospecting, nu a confirmat valoarea exactă a investiției, însă a precizat că este vorba despre o alocare importantă într-o ofertă care a atras un interes foarte ridicat din partea investitorilor.

Rinehart a transmis că vede SpaceX drept o afacere rară, condusă de o persoană excepțională și activă în domenii considerate esențiale pentru viitor. Ea a subliniat că Elon Musk a construit două dintre cele mai mari zece companii din lume și a apreciat potențialul pe termen lung al grupului.

Investiția miliardarei australiene s-a dovedit profitabilă încă din primele zile după listare.

Acțiunile SpaceX au urcat cu aproximativ 19% în prima ședință de tranzacționare, iar valoarea de piață a companiei a depășit pragul de 2.000 de miliarde de dolari.

Această evoluție a plasat SpaceX pe locul șase în clasamentul celor mai valoroase companii americane, investitorii fiind atrași de activitățile grupului în domenii precum lansările spațiale, sateliții, comunicațiile și inteligența artificială.

Compania lui Elon Musk este cunoscută pentru dezvoltarea rachetelor reutilizabile, a programelor de transport spațial și a rețelei globale de sateliți Starlink.

Pe lângă investiția financiară, Hancock Prospecting vede oportunități de colaborare cu SpaceX în domeniul materiilor prime strategice.

Directorul executiv al companiei, Garry Korte, a declarat că există posibilitatea unor parteneriate reciproc avantajoase pe măsură ce cererea pentru materiale necesare tehnologiilor avansate va continua să crească.

Hancock Prospecting este unul dintre cei mai importanți investitori din sectorul mineralelor critice și deține participații în numeroase companii specializate în exploatarea pământurilor rare, litiului și altor resurse considerate esențiale pentru industriile viitorului.

Printre investițiile sale se numără companii precum MP Materials, Lynas Rare Earths, Rare Earths Americas și producătorul de litiu Liontown Resources.

Interesul pentru mineralele critice a crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul dezvoltării accelerate a industriilor din domeniul energiei verzi, al bateriilor, semiconductorilor și al tehnologiilor aerospațiale.

Conducerea Hancock Prospecting consideră că dezvoltarea infrastructurii necesare pentru explorarea spațiului și pentru tehnologiile de ultimă generație va necesita volume tot mai mari de astfel de resurse.

Gina Rinehart a declarat că SpaceX reprezintă un exemplu al importanței spiritului antreprenorial și al investițiilor în proiecte inovatoare, apreciind atât performanțele tehnologice ale companiei, cât și rolul său în dezvoltarea unor sectoare strategice ale economiei globale.