Vânzările platformelor non-UE către România vor depăși 4,4 miliarde de lei. Pot genera pierderi de 1,78 miliarde de lei la PIB în 2026 (studiu)

Platformele de comerț electronic din afara Uniunii Europene își extind rapid prezența pe piața din România, iar impactul economic al acestei evoluții ridică semne de întrebare. Un studiu realizat de ASE București ne arată că, în lipsa unor măsuri corective, economia românească ar putea pierde miliarde de lei și mii de locuri de muncă până în 2026.

Vânzările platformelor non-UE către România pot genera pierderi de 1,78 miliarde de lei la PIB în 2026. Un studiu realizat de Academia de Studii Economice din București privind impactul socio-economic al platformelor internaționale de comerț electronic asupra României evidențiază faptul că expansiunea accelerată a platformelor din afara Uniunii Europene poate genera efecte negative semnificative asupra economiei naționale, în lipsa unor măsuri care să asigure un cadru concurențial echitabil.

Potrivit cercetării, tranzacțiile efectuate prin intermediul platformelor non-UE nu se reflectă în aceeași măsură în economia locală prin crearea de valoare adăugată, locuri de muncă, taxe plătite în România sau investiții în ecosistemul național de servicii. În general, produsele comercializate sunt fabricate în afara Uniunii Europene și sunt livrate direct consumatorilor români, fără a genera efecte economice multiplicatoare comparabile cu cele produse de comercianții români și europeni.

Studiul estimează că, pe baza încasărilor de TVA realizate prin sistemul IOSS, vânzările companiilor din afara Uniunii Europene către România au atins în 2025 o valoare de cel puțin 4,4 miliarde de lei. Această sumă reprezintă însă un prag minim, deoarece nu include în totalitate toate formele de vânzare și import utilizate de platformele extracomunitare. Totodată, datele colectate de ARMO indică pentru anul 2026 o creștere de 20% a valorii comenzilor plasate de consumatorii români către comercianți din afara Uniunii Europene.

„Studiul ASE confirmă ceea ce industria locală semnalează de mult timp: nu orice creștere a comerțului online înseamnă automat dezvoltare economică pentru România. Atunci când valoarea tranzacțiilor pleacă în afara Uniunii Europene, iar România rămâne cu presiunea asupra infrastructurii și concurența dezechilibrată, economia locală pierde. Nu cerem privilegii pentru companiile românești, ci reguli egale pentru toți cei care vând către consumatorii români”, a declarat Cristian Pelivan, director ARMO.

Analiza evidențiază faptul că modelul local de comerț electronic are o capacitate considerabil mai mare de a contribui la dezvoltarea economiei românești. În 2024, activitatea de comerț electronic desfășurată de retailerii români a susținut aproximativ 15.918 locuri de muncă directe, generând totodată taxe și contribuții care au alimentat bugetele publice și economia locală.

Pentru anul 2026, studiul estimează că, în scenariul menținerii tendințelor actuale, în care platformele din afara Uniunii Europene continuă să își extindă prezența fără adoptarea unor măsuri corective, impactul economic negativ ar putea fi semnificativ. Astfel, economia României ar putea pierde aproximativ 1,78 miliarde de lei din contribuția totală a sectorului la produsul intern brut, iar circa 4.630 de locuri de muncă ar putea dispărea.

„Comercianții români plătesc taxe, angajează oameni, investesc local și respectă reguli stricte privind siguranța produselor, protecția consumatorilor și responsabilitatea de mediu. Concurența este sănătoasă doar atunci când toți actorii joacă după aceleași reguli. În caz contrar, vorbim despre o distorsiune care afectează firmele locale, bugetul public și capacitatea României de a dezvolta o economie digitală competitivă”, a adăugat Pelivan.

În acest context, ARMO atrage atenția că viitoarele decizii legislative ar trebui analizate și din perspectiva impactului economic real pe care platformele de comerț electronic din afara Uniunii Europene îl au asupra economiei românești. Un exemplu relevant este proiectul de lege L361/2026, care prevede eliminarea taxei logistice de 25 de lei pe colet aplicată expedierilor din afara blocului comunitar cu o valoare declarată de până la 150 de euro.

Potrivit ARMO, abrogarea acestei taxe ar diminua capacitatea României de a reduce dezechilibrele generate de importurile directe realizate prin intermediul platformelor extracomunitare. Organizația subliniază că, numai în primele trei luni ale anului, această taxă a adus la bugetul de stat aproximativ 32 de milioane de euro, sumă achitată de companii din afara Uniunii Europene.

Totodată, autoritățile sunt chemate să identifice soluții prin care legislația privind protecția consumatorilor, precum și normele și standardele europene referitoare la siguranța produselor, să fie aplicate în mod uniform tuturor operatorilor economici, indiferent de originea acestora.