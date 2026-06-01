Trecerea de la plătitor de TVA la neplătitor de TVA începe pe 1 iunie. Firmele și PFA-urile au la dispoziție 10 zile pentru depunerea cererii

Firmele și persoanele fizice autorizate înregistrate ca plătitori de TVA cu perioadă fiscală lunară pot solicita ieșirea din acest regim în perioada 1-10 iunie 2026. Procedura se realizează prin depunerea Formularului 700 la ANAF. Specialiștii atrag atenția că decizia trebuie analizată atent, în funcție de cifra de afaceri și de impactul fiscal asupra activității. Condiția principală este ca plafonul de 395.000 de lei să nu fi fost depășit nici în anul anterior, nici în anul curent.

Trecerea de la plătitor de TVA la neplătitor de TVA poate fi solicitată în perioada 1-10 iunie 2026 de contribuabilii care îndeplinesc criteriile prevăzute de legislația fiscală și utilizează perioada fiscală lunară.

Expertul contabil Mariana Gavrău a explicat că această opțiune este disponibilă atât pentru societățile comerciale, cât și pentru persoanele fizice autorizate, însă înainte de depunerea solicitării trebuie analizate cu atenție implicațiile fiscale.

„Dacă avem un SRL plătitor de TVA cu perioada fiscală lunară sau un PFA plătitor de TVA cu perioada fiscală lunară, există această posibilitate de a depune la ANAF formular 700 în perioada 1 iunie-10 iunie, prin care să solicităm să nu mai fim plătitori de TVA. Trebuie să analizăm dacă ne avantajează să trecem de la plătitor de TVA la neplătitor de TVA, de asemenea, trebuie să analizăm dacă în anul curent nu am depășit cifra de afaceri de 395.000 de lei până la data la care solicităm trecerea la neplătitor de TVA și nu am depășit această cifră de afaceri de 395.000 de lei nici în anul anterior, în anul 2025”, a spus Mariana Gavrău.

Potrivit acesteia, verificarea plafonului este esențială înainte de depunerea Formularului 700, deoarece depășirea limitei prevăzute de lege exclude posibilitatea aplicării regimului de neplătitor.

Regimul fiscal aplicabil depinde de cifra de afaceri cumulată de la începutul anului calendaristic. Pentru verificarea plafonului se analizează veniturile obținute din activitatea economică desfășurată, nu profitul realizat și nici disponibilitățile existente în conturile firmei.

În calculul plafonului sunt incluse, în general, veniturile rezultate din vânzarea bunurilor și prestarea serviciilor care fac parte din activitatea curentă a contribuabilului. Sunt luate în considerare atât operațiunile taxabile, cât și cele scutite cu drept de deducere, inclusiv exporturile.

De asemenea, în anumite situații, veniturile provenite din activități scutite fără drept de deducere, cum sunt serviciile medicale, educaționale sau financiare, pot avea relevanță pentru stabilirea plafonului.

Atât în cazul unui PFA, cât și în cazul unui SRL, plafonul se raportează la cifra de afaceri acumulată în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie.

Nu toate sumele încasate de o firmă sunt luate în calcul la stabilirea plafonului care determină obligația de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Legislația exclude din această categorie livrările de active fixe corporale, precum vânzarea unui autoturism, a unui utilaj sau a unui echipament aflat în patrimoniul societății.

Totodată, nu sunt incluse nici transferurile sau cesiunile de active necorporale, cum ar fi vânzarea unui site, a unei licențe ori a unui brand.

Prin urmare, plafonul urmărește activitatea economică obișnuită a contribuabilului și nu tranzacțiile ocazionale care implică valorificarea patrimoniului.

În momentul în care cifra de afaceri cumulată depășește pragul de 395.000 de lei apare obligația de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Schimbarea regimului fiscal nu se aplică de la începutul lunii următoare și nici după emiterea unei decizii din partea autorităților fiscale. Momentul relevant este chiar operațiunea care a generat depășirea plafonului.

Astfel, dacă un contribuabil are o cifră de afaceri de 394.000 de lei și emite ulterior o factură în valoare de 5.000 de lei, această tranzacție determină schimbarea regimului fiscal.

Din acel moment apar obligațiile specifice regimului normal, inclusiv colectarea taxei pentru operațiunile impozabile, dreptul de deducere pentru achizițiile eligibile și obligațiile de raportare și declarare.

Respectarea termenelor prevăzute de legislația fiscală este importantă pentru evitarea unor costuri suplimentare și a intervenției autorităților.

Dacă un contribuabil nu solicită înregistrarea la termen, ANAF poate efectua înregistrarea din oficiu și poate recalcula obligațiile fiscale aferente perioadei în care regimul normal trebuia deja aplicat.

În cadrul acestei proceduri se stabilește diferența dintre taxa care ar fi trebuit colectată și suma care putea fi dedusă în mod legal.

Emiterea unor facturi fără taxă după depășirea plafonului nu elimină obligația fiscală și nu împiedică autoritățile să stabilească eventualele sume datorate.

După înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, contribuabilii trebuie să stabilească și perioada fiscală pentru depunerea deconturilor.

Aceasta nu este influențată de plafonul de 395.000 de lei utilizat pentru înregistrare, ci de cifra de afaceri realizată în anul precedent și de natura operațiunilor efectuate.

În general, contribuabilii care au o cifră de afaceri anuală sub echivalentul a 100.000 de euro și nu efectuează achiziții intracomunitare de bunuri pot aplica perioada fiscală trimestrială, ceea ce presupune depunerea decontului o dată la trei luni.

Perioada fiscală devine lunară atunci când este depășit plafonul aferent regimului trimestrial sau atunci când contribuabilul începe să efectueze achiziții intracomunitare de bunuri. Modificarea se aplică, de regulă, începând cu perioada fiscală următoare celei în care a intervenit schimbarea.