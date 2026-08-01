Trafic de coșmar spre litoral și munte. Coloane kilometrice pe DN1, A2 și DN39
SURSA FOTO: Inquam Photos, Gyozo Baghiu - Trafic pe Valea Prahovei, Comarnic
Traficul este aglomerat sâmbătă după-amiază pe principalele rute către litoral și stațiunile montane, unde mii de șoferi se deplasează în primul weekend din august. Cele mai mari probleme sunt semnalate pe Autostrada Soarelui, DN1 și DN39. Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române a anunțat situația la ora 15:00 și a transmis recomandări pentru participanții la trafic.
Traficul rămâne aglomerat pe principalele drumuri către litoral și Valea Prahovei
Traficul se desfășoară cu dificultate pe cele mai circulate artere din țară, în special pe traseele care fac legătura cu litoralul și stațiunile montane. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, la ora 15:00, cele mai ridicate valori de trafic sunt înregistrate pe Autostrada A2 București – Constanța, DN1 Ploiești – Brașov și DN39 Constanța – Vama Veche.
Pe Autostrada Soarelui, circulația către litoral este în scădere față de orele de vârf, însă șoferii întâmpină în continuare dificultăți între Fetești și Cernavodă. În acest sector, valorile de trafic rămân ridicate, iar deplasarea se face cu viteză redusă.
Polițiștii rutieri monitorizează permanent zonele aglomerate și urmăresc fluidizarea circulației pe principalele drumuri turistice.
Coloanele de mașini se întind pe kilometri pe DN1 și DN39
DN1 Ploiești – Brașov continuă să fie una dintre cele mai aglomerate șosele din România, în condițiile în care mii de turiști se îndreaptă spre stațiunile de pe Valea Prahovei.
Cele mai mari întârzieri sunt înregistrate între Nistorești și Comarnic, pe sensul de mers către Brașov, în stațiunile Sinaia și Bușteni, tot spre Brașov, precum și între Predeal și Bușteni și în Sinaia, pe sensul de coborâre către Ploiești.
Traficul este îngreunat de fluxul mare de autovehicule specific primului weekend din august, perioadă în care numeroși români aleg să plece în vacanță.
Aglomerație este și pe DN39 Constanța – Vama Veche. Șoferii circulă în coloană între Agigea și Eforie Nord, pe sensul către Vama Veche, dar și între Eforie Sud și Eforie Nord, în direcția Constanța.
Totodată, valori ridicate de trafic sunt raportate și pe DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între Călimănești și Brezoi, unde circulația este intensă pe ambele sensuri de deplasare.
Pe aceste autostrăzi circulația se desfășoară în condiții normale
În timp ce drumurile către zonele turistice sunt supraaglomerate, pe alte artere importante circulația se desfășoară fără probleme, potrivit informațiilor transmise de Poliția Română.
Traficul este fluent pe Autostrada A1 București – Pitești, pe Autostrada A3 București – Ploiești și pe Autostrada A7 Ploiești – Adjud.
În contextul valorilor ridicate de trafic în mai multe zone ale țării, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față și să manifeste răbdare în sectoarele unde circulația se desfășoară în coloană.
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