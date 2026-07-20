Ploile torențiale blochează traficul pe DN1. Circulația este restricționată din cauza inundațiilor din Prahova

Ploile torențiale căzute luni după-amiază au afectat circulația pe DN1, în județul Prahova, după ce apa s-a acumulat pe carosabil în zonele Nistorești și Comarnic. Din cauza inundațiilor, autoritățile au restricționat traficul pe sensul de mers Ploiești – Brașov, până la eliminarea riscurilor pentru șoferi. Polițiștii, drumarii și pompierii intervin pentru evacuarea apei și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe DN1 (E60), după ce precipitațiile abundente au provocat acumulări importante de apă în două puncte din județul Prahova. Situația afectează sectorul cuprins între kilometrii 99 și 100, pe raza localității Nistorești, precum și zona kilometrului 107, în apropiere de Comarnic, unde circulația spre Brașov este restricționată temporar.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a transmis că măsura a fost adoptată pentru protejarea participanților la trafic și va rămâne în vigoare până când carosabilul va fi degajat, iar circulația va putea fi reluată în condiții normale.

„Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova informează participanţii la trafic că, la acest moment, pe DN 1 (E60), între kilometrii 99-100, pe raza localităţii Nistoreşti, precum şi la kilometrul 107, pe raza localităţii Comarnic, s-au înregistrat acumulări importante de apă pe partea carosabilă, fapt ce îngreunează desfăşurarea circulaţiei rutiere. Pentru siguranţa participanţilor la trafic, circulaţia este restricţionată pe sensul de mers Ploieşti – Braşov, până la remedierea situaţiei”, a informat IJP.

Potrivit instituției, Secția de Drumuri Naționale Prahova și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova au fost mobilizate pentru evacuarea apei de pe carosabil și refacerea condițiilor necesare desfășurării normale a traficului.

Noile precipitații au impus modificarea planului de intervenție al pompierilor din Prahova. O parte dintre echipajele care se deplasau către Bușteni, unde urmau să participe la înlăturarea efectelor viiturii produse duminică după-amiază, au fost redirecționate către Comarnic, unde situația s-a agravat în urma ploilor.

Intervenția a fost prioritizată pentru limitarea efectelor produse de acumulările de apă și pentru sprijinirea autorităților implicate în degajarea carosabilului.

„Cu toate acestea, echipajele au intervenit cu prioritate în Comarnic pentru gestionarea situaţiei create de noile precipitaţii abundente”, arată ISU.

În contextul condițiilor meteo nefavorabile, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea carosabilului și la vizibilitate, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față și să evite manevrele bruște care pot favoriza producerea accidentelor.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren, să urmărească informațiile privind starea drumurilor și să utilizeze rute alternative dacă situația din trafic o impune.