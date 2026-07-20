Ploile torențiale blochează traficul pe DN1. Circulația este restricționată din cauza inundațiilor din Prahova
SURSA FOTO: Meteoplus - inundatii dn1
Ploile torențiale căzute luni după-amiază au afectat circulația pe DN1, în județul Prahova, după ce apa s-a acumulat pe carosabil în zonele Nistorești și Comarnic. Din cauza inundațiilor, autoritățile au restricționat traficul pe sensul de mers Ploiești – Brașov, până la eliminarea riscurilor pentru șoferi. Polițiștii, drumarii și pompierii intervin pentru evacuarea apei și reluarea circulației în condiții de siguranță.
Apa acumulată pe carosabil a restricționat circulația pe două sectoare ale DN1
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe DN1 (E60), după ce precipitațiile abundente au provocat acumulări importante de apă în două puncte din județul Prahova. Situația afectează sectorul cuprins între kilometrii 99 și 100, pe raza localității Nistorești, precum și zona kilometrului 107, în apropiere de Comarnic, unde circulația spre Brașov este restricționată temporar.
Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a transmis că măsura a fost adoptată pentru protejarea participanților la trafic și va rămâne în vigoare până când carosabilul va fi degajat, iar circulația va putea fi reluată în condiții normale.
„Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova informează participanţii la trafic că, la acest moment, pe DN 1 (E60), între kilometrii 99-100, pe raza localităţii Nistoreşti, precum şi la kilometrul 107, pe raza localităţii Comarnic, s-au înregistrat acumulări importante de apă pe partea carosabilă, fapt ce îngreunează desfăşurarea circulaţiei rutiere. Pentru siguranţa participanţilor la trafic, circulaţia este restricţionată pe sensul de mers Ploieşti – Braşov, până la remedierea situaţiei”, a informat IJP.
Potrivit instituției, Secția de Drumuri Naționale Prahova și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova au fost mobilizate pentru evacuarea apei de pe carosabil și refacerea condițiilor necesare desfășurării normale a traficului.
Echipajele trimise spre Bușteni au fost redirecționate pentru intervenția de la Comarnic
Noile precipitații au impus modificarea planului de intervenție al pompierilor din Prahova. O parte dintre echipajele care se deplasau către Bușteni, unde urmau să participe la înlăturarea efectelor viiturii produse duminică după-amiază, au fost redirecționate către Comarnic, unde situația s-a agravat în urma ploilor.
Intervenția a fost prioritizată pentru limitarea efectelor produse de acumulările de apă și pentru sprijinirea autorităților implicate în degajarea carosabilului.
„Cu toate acestea, echipajele au intervenit cu prioritate în Comarnic pentru gestionarea situaţiei create de noile precipitaţii abundente”, arată ISU.
Poliția le recomandă șoferilor să reducă viteza și să ia în calcul rute alternative
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea carosabilului și la vizibilitate, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față și să evite manevrele bruște care pot favoriza producerea accidentelor.
De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren, să urmărească informațiile privind starea drumurilor și să utilizeze rute alternative dacă situația din trafic o impune.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.