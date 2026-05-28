Soluția verde pentru București. Cum va tăia Magistrala 6 din cozile de pe DN1 și din zgomotul orașului

Bucureștiul se sufocă în trafic, însă noua Magistrală 6 promite o schimbare radicală. Conectând Gara de Nord cu Aeroportul Otopeni, această linie subterană va prelua zilnic zeci de mii de călători. Pe lângă fluidizarea rutieră pe coridorul nordic, proiectul va diminua semnificativ poluarea fonică din oraș, generând beneficii majore pentru sănătatea publică și confortul acustic al tuturor locuitorilor din Capitală.

Avantajele uriașe pe care le va aduce Magistrala 6 de metrou. Bucureștiul se confruntă de mulți ani cu o criză acută în privința mobilității urbane cotidiene. Conform indicelui oficial TomTom Traffic Index 2025 (care prezintă date detaliate pentru anul 2024), capitala României se clasifică pe un îngrijorător loc 3 în Europa și pe locul 22 în întreaga lume privind aglomerația rutieră.

Viteza medie de deplasare în oraș este de numai 13,3 km/h, iar un șofer obișnuit pierde în medie 171 de ore pe an din cauza blocajelor constante – ceea ce reprezintă echivalentul a 7 zile și 3 ore irosite anual în mașină.

În acest context extrem de dificil, construirea unui nou coridor de transport subteran modern precum Magistrala 6 devine o necesitate absolută pentru reconfigurarea durabilă a traficului regional.

Un studiu științific publicat recent în prestigioasa revistă Nature Cities (2025) confirmă faptul că rețelele de metrou reduc semnificativ utilizarea autoturismului personal în marile orașe europene.

Pe baza proiectelor similare implementate la nivel internațional, specialiștii estimează că între 15 și 25 din fiecare 100 de pasageri ai unui metrou nou sunt foști șoferi care aleg să își lase mașina personală acasă.

Pentru proiectul complex Magistrala 6, acest lucru înseamnă mii de vehicule private mai puțin, în fiecare zi, pe coridorul aglomerat de nord al Capitalei.

Conform manualului de specialitate Transportation Research Board – Highway Capacity Manual (2022), o reducere de doar 15-20% a volumului de vehicule pe arterele saturate crește viteza medie de deplasare cu 20-35% pentru toți participanții la trafic, inclusiv pentru cei care decid să folosească în continuare mașina personală.

Precedentele europene confirmă pe deplin această direcție strategică de dezvoltare, potrivit magistrala6.ro. După inaugurarea cu succes a liniei M2 în Varșovia (2015), traficul rutier pe coridoarele paralele de suprafață a înregistrat scăderi semnificative, conform datelor oficiale furnizate de Warsaw Metro.

Orașe cu rețele foarte extinse de metrou, precum Viena sau Stockholm, înregistrează constant unii dintre cei mai mici indici de congestie din Europa. Reducerea stresului zilnic din trafic nu este doar un simplu slogan publicitar, ci reprezintă o consecință matematică certă a extinderii rețelelor de transport public subteran.

Zgomotul urban nu reprezintă doar o simplă neplăcere pentru cetățeni, ci este o problemă majoră de mediu și de sănătate publică. Directiva Europeană 2002/49/CE privind zgomotul ambiental stabilește un cadru legislativ comun pentru prevenirea și reducerea efectelor nocive generate de expunerea prelungită la zgomotul rutier, feroviar sau aerian în marile aglomerări urbane.

În acest sens, Magistrala 6, care va asigura legătura directă între stația Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni, este un proiect de infrastructură esențial: o rețea complet subterană, cu impact pozitiv direct asupra mobilității și cu un potențial uriaș de reducere a presiunii de la suprafață pe întregul coridor de nord al regiunii.

Datele europene recente arată clar că problema zgomotului are efecte negative foarte concrete asupra populației. Potrivit raportului Agenției Europene de Mediu – Environmental noise in Europe 2025, expunerea pe termen lung la zgomotul din trafic este asociată direct cu afecțiuni medicale grave și cu o scădere dramatică a calității vieții.

Raportul estimează că poluarea fonică contribuie anual la apariția unor boli cardiovasculare severe și a unor tulburări cronice de somn, generând costuri economice majore de peste 100 de miliarde de euro anual în Europa.

De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății recomandă prin Ghidul său din 2018 o limită strictă de zgomot de 53 dB pentru traficul rutier, deoarece depășirea acesteia afectează grav sănătatea și calitatea vieții rezidenților din zonele urbane aglomerate.

Pentru București și zona Otopeni, miza acestui mare proiect este extrem de importantă. Conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HG 930/2016, viitoarea Magistrala 6 va avea o capacitate maximă de transport de 50.000 de călători pe oră, pe fiecare sens de mers.

Această capacitate tehnică va prelua un flux important de pasageri care astăzi folosesc în mod exclusiv transportul rutier, contribuind direct la reducerea numărului de autoturisme de pe DN1 și de pe toate arterele adiacente.

Totodată, fiecare călătorie mutată în transportul public electric înseamnă mai puțină presiune pusă pe București. Viitoarea Magistrala 6 acționează eficient, asigurând deplasarea subterană fără zgomot la suprafață și contribuind la fluidizare. Confortul acustic devine astfel parte din schimbarea amplă pe care proiectul o aduce orașului, oferind o mobilitate curată și prietenoasă cu oamenii.