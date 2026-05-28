DOCUMENT. ANAF schimbă regulile la formularul 216. Ce se întâmplă cu impozitul special pe bunurile imobile și mobile

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune modificarea formularului 216 și a procedurilor fiscale aferente, pentru aplicarea noii cote de 0,9% a impozitului special pe bunurile de valoare mare, introdusă prin Legea nr. 239/2025, prin actualizarea declarațiilor și a colaborării dintre organele fiscale locale și centrale.

Referat de aprobare a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3738/2024 privind aprobarea modelului și conținutului formularului 216 „Declarație privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare”, precum și a Procedurii referitoare la colaborarea dintre organul fiscal local și organul fiscal central în vederea primirii și transmiterii informațiilor privind contribuabilii care datorează impozit special pe bunurile imobile de valoare mare.

Prin Legea nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, au fost aduse modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la cota de impozitare aplicabilă impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare. Modificările vizează majorarea cotei de impozitare de la 0,3% la 0,9%.

Potrivit prevederilor art. 500² din Codul fiscal, astfel cum au fost modificate prin actul normativ menționat anterior, impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare se calculează în funcție de încadrarea în una dintre situațiile prevăzute la art. 500¹. În cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale, impozitul se determină prin aplicarea cotei de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii, comunicată de organul fiscal local, și plafonul de 2.500.000 lei. În cazul proprietăților reprezentând autoturisme, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Având în vedere aceste modificări legislative, prin prezentul proiect de ordin se propune actualizarea formularului 216 „Declarație privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare”, precum și a instrucțiunilor de completare aferente acestuia, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3738/2024. Totodată, se urmărește corelarea prevederilor procedurale privind colaborarea dintre organul fiscal local și organul fiscal central în ceea ce privește primirea și transmiterea informațiilor referitoare la contribuabilii care datorează impozit special pe bunurile imobile de valoare mare.

Referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3562/2024

Potrivit prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care valoarea stabilită conform art. 25 alin. (4) lit. i) din același act normativ, diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit, în limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat. Redirecționarea se realizează până la termenele de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, prin depunerea unuia sau mai multor formulare de redirecționare.

Procedura privind redirecționarea impozitului pe profit pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat a fost aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3562/2024.

Ca urmare a solicitărilor primite din partea organelor fiscale teritoriale, precum și în vederea sprijinirii contribuabililor în aplicarea corectă a dispozițiilor legale, s-a constatat necesitatea completării și clarificării unor prevederi ale procedurii existente. În acest sens, se propune introducerea unor dispoziții referitoare la notificarea contribuabilului care optează pentru redirecționarea unei sume din impozitul pe profit ce depășește plafonul de 20% din impozitul datorat. În urma notificării, contribuabilul va avea posibilitatea de a depune o nouă cerere de redirecționare în termenul prevăzut de lege.

De asemenea, se propune modificarea modelului „Notificare privind modul de soluționare a cererii de redirecționare a impozitului pe profit”, astfel încât acesta să reglementeze și situațiile în care doar o parte dintre beneficiarii înscriși în cerere îndeplinesc condițiile legale pentru redirecționare, prin menționarea expresă a beneficiarilor care nu îndeplinesc aceste condiții.

Totodată, se propune respingerea Cererii de redirecționare a impozitului pe profit (formular 177) în situația în care, la momentul verificării efectuate de compartimentul de specialitate, se constată că obligațiile fiscale reprezentând impozitul pe profit aferent anului fiscal pentru care se solicită redirecționarea nu sunt stinse. În prezent, procedura în vigoare prevede respingerea cererii doar în cazul în care aceste obligații fiscale nu sunt stinse după expirarea unui termen de 45 de zile de la scadență.

În același timp, se propune introducerea unor dispoziții care să clarifice faptul că verificarea stingerii obligațiilor fiscale reprezentând impozitul pe profit anual se realizează prin intermediul funcțiilor aplicației informatice dezvoltate de structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor.

Având în vedere cele prezentate, prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea „Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat”, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3562/2024, precum și modificarea formularului „Notificare privind modul de soluționare a cererii de redirecționare a impozitului pe profit”, prevăzut în anexa nr. 4 la același act normativ.

