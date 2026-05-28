Interzis pe străzile din București. Poliția dă amenzi de 5.000 de lei. Suma poate trece de 100.000 de lei

Poliția Locală a Capitalei a anunțat aplicarea unor amenzi de peste 100.000 de lei de la începutul acestui an pentru afișaj ilegal pe domeniul public, în contextul intensificării controalelor în București. Cel mai recent caz vizează o persoană sancționată de două ori în aceeași noapte, cu amenzi cumulate de 8.000 de lei, după ce a fost surprinsă lipind afișe în două zone diferite ale orașului, în ciuda confiscării materialelor și a unei prime sancțiuni aplicate anterior. Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni fac parte dintr-o campanie permanentă de prevenire a vandalizării spațiului urban și de aplicare strictă a legislației privind publicitatea stradală.

Activitatea de afișaj neautorizat pe domeniul public continuă să fie sancționată ferm de autorități în București. Poliția Locală a Capitalei a anunțat că, de la începutul acestui an, valoarea totală a amenzilor aplicate pentru lipirea ilegală de afișe a depășit 100.000 de lei, în cadrul acțiunilor de control desfășurate în diverse zone ale orașului.

Cel mai recent caz evidențiază intensificarea controalelor și aplicarea sancțiunilor consecutive. O persoană a fost surprinsă de echipajele de intervenție în timp ce aplica afișe în spațiul public, fiind sancționată de două ori în decurs de câteva ore.

Prima abatere a fost constatată în zona Ștefan cel Mare – Perla, unde persoana respectivă a fost amendată cu 3.000 de lei, iar aproximativ 240 de afișe au fost confiscate de autorități.

Ulterior, în jurul orei 02:00, aceeași persoană a fost identificată din nou în activitate, de această dată în zona Ștefan cel Mare 14, în direcția Obor. Pentru continuarea faptei, a fost aplicată o nouă sancțiune, în valoare de 5.000 de lei.

„Prima dată, la ora 23:00, lipea liniştit afişe pe un stâlp din zona Ştefan cel Mare – Perla. A fost amendat cu 3.000 de lei şi i s-au luat toate afişele pe care le avea la el – 240. Am crezut că s-a potolit! Ne-am înşelat. A doua sancţiune a venit după ora 2 noaptea, când poliţiştii locali l-au găsit tot la ‘treabă’. Ajunsese pe Ştefan cel Mare 14, înspre Obor. Dădea de zor cu pensula pe alt stâlp, grăbit să termine maldărul de afişe. De data asta, amenda a fost de 5.000 de lei”, informează sursa citată.

Pe lângă sancțiunile financiare cumulate de 8.000 de lei, polițiștii locali au dispus îndepărtarea tuturor materialelor afișate ilegal. Cazul a fost ulterior preluat de compartimentul de control, care urmează să analizeze eventuale măsuri suplimentare împotriva organizatorului evenimentului promovat.

Reprezentanții Poliției Locale transmit că astfel de intervenții fac parte dintr-o strategie continuă de protejare a domeniului public și de prevenire a vandalizării infrastructurii urbane. Scopul acestor acțiuni este menținerea unui oraș curat și respectarea regulilor privind publicitatea stradală.

Autoritățile subliniază că sancțiunile vor continua, iar controalele vor fi intensificate în zonele cu risc ridicat de afișaj ilegal.

„De la începutul acestui an, sancţiunile aplicate pentru astfel de fapte au atins valoarea de peste 100.000 de lei. Mesajul e clar: nu tolerăm vandalizarea domeniului public! Un singur oraş, o mare comunitate, acelaşi respect pentru toţi”, se mai arată în postare.

Afișajul de postere, bannere și alte materiale publicitare în spațiul public este reglementat strict în România, fiind încadrat într-un cadru legal care urmărește protejarea aspectului urban și utilizarea controlată a domeniului public. Normele principale sunt prevăzute în Legea nr. 185/2013 și în prevederile administrative ale Legea nr. 188/1999, aplicate prin regulamentele fiecărei autorități locale.

Orice formă de publicitate amplasată pe domeniul public necesită, în mod obligatoriu, obținerea unui aviz și a unei autorizații emise de primăria locală. Această obligație se aplică pentru toate tipurile de materiale: afișe, panouri, bannere sau structuri temporare de promovare.

Fără aceste documente, amplasarea este considerată neautorizată și intră sub incidența sancțiunilor administrative.

Autoritățile locale stabilesc zone speciale pentru afișaj publicitar, precum panouri oficiale sau aviziere publice. Acestea sunt singurele locații în care este permisă lipirea materialelor promoționale.

Montarea afișelor în afara acestor spații, inclusiv pe mobilier urban, este interzisă și sancționată conform legii.

În perioadele electorale, afișajul este permis exclusiv în locurile special desemnate prin dispozițiile autorităților locale. Orice afișaj realizat în afara acestor spații constituie abatere și poate atrage sancțiuni pentru competitorii politici sau organizatori.

Legislația interzice explicit amplasarea de afișe sau materiale publicitare pe:

copaci și spații verzi

indicatoare rutiere și semafoare

clădiri de patrimoniu

monumente istorice

mobilier urban neautorizat

Aceste restricții au rolul de a preveni degradarea vizuală a orașelor și deteriorarea infrastructurii publice.

Pentru amplasarea materialelor publicitare pe proprietăți private vizibile din spațiul public este necesar acordul scris al proprietarului. În funcție de reglementările locale, poate fi necesară și o notificare sau autorizație suplimentară din partea primăriei.

Nerespectarea acestor condiții poate duce la sancțiuni și la obligația de îndepărtare a materialelor.

Sancțiunile pentru afișaj neautorizat variază în funcție de gravitatea faptei și de regulamentul fiecărui consiliu local. În practică, amenzile pot porni de la aproximativ 1.000 de lei și pot ajunge la 5.000 de lei sau mai mult în cazuri repetate sau agravante.

În plus, persoanele fizice sau juridice responsabile sunt obligate să suporte costurile de curățare și igienizare a zonelor afectate.