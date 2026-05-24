Consumul de alcool în public în România în 2026
Consumul de alcool în public în România în 2026. În România, consumul de băuturi alcoolice în spațiile publice este reglementat strict prin lege, fiind în general interzis și sancționat contravențional.
Cadrul legal principal este oferit de Legea nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică, care stabilește atât interdicțiile, cât și situațiile în care consumul este permis.
Unde este interzis consumul de alcool
Regulile în vigoare prevăd o serie de spații în care consumul de alcool nu este permis. Printre acestea se numără:
- străzile, trotuarele și alte drumuri publice
- parcurile, stadioanele și sălile de sport
- instituțiile publice, precum și mijloacele de transport în comun
- gările, autogările și aeroporturile
- zonele aflate în apropierea adunărilor publice, a evenimentelor sportive sau a protestelor
Scopul acestor restricții este menținerea ordinii publice și prevenirea incidentelor care pot apărea în spații aglomerate sau sensibile.
Situații în care consumul este permis
Deși regula generală este de interdicție, legea permite consumul de alcool în anumite condiții clar stabilite:
- în spații special amenajate în interiorul unor zone publice, cu aprobarea administratorilor acestora
- în unități de alimentație publică, precum restaurante, baruri, terase autorizate sau cluburi
În aceste cazuri, consumul este considerat legal atâta timp cât se desfășoară în perimetre autorizate și organizate conform legislației.
Încălcarea regulilor privind consumul de alcool în spațiul public atrage amenzi contravenționale, iar cuantumul acestora depinde de gravitatea faptei:
- pentru consumul în locuri nepermise, amenzile sunt cuprinse între 100 și 500 de lei
- în cazul minorilor, consumul de alcool în spații publice este interzis în orice circumstanțe
- dacă fapta este însoțită de comportamente care tulbură ordinea publică (scandal, injurii), sancțiunile pot fi majorate, depășind 1.000 de lei
Aceste măsuri sunt menite să descurajeze comportamentele care afectează liniștea și siguranța publică.
Pentru conducătorii auto, legislația devine și mai strictă. Consumul de alcool este reglementat suplimentar de Codul Rutier, unde orice abatere poate avea consecințe severe, inclusiv sancțiuni contravenționale sau penale, în funcție de situație.
Consumul de alcool în public în Germania
În Germania, consumul de alcool în spațiile publice este în general permis și face parte din cultura urbană, inclusiv prin conceptul de „Wegbier” (bere consumată „pe drum”). Totuși, există reguli clare și restricții locale, mai ales în transportul public și în zonele aglomerate.
|Domeniu
|Reglementare
|Spații publice (străzi, parcuri)
|Permis în mod general
|Transport public (metrou, autobuze, tramvaie)
|Interzis; amendă ~40 €
|Gări (Deutsche Bahn)
|De regulă interzis
|Zone speciale (Alkoholverbotszonen)
|Interzis local, temporar sau permanent
|Vârsta legală bere/vin
|16 ani (fără excepții în 2026)
|Băuturi spirtoase
|18 ani
|Șoferi experimentați
|Limită 0,5‰
|Șoferi începători (<2 ani / <21 ani)
|Toleranță 0,0‰
|Depășire 0,5–1,1‰
|Amenda 500 €, 2 puncte, suspendare permis
Consumul în public în Franța
În Franța, consumul de alcool în spațiile publice este permis la nivel național, dar este reglementat strict prin decizii locale emise de autoritățile municipale și prefecturale. Modelul francez combină toleranța socială (picnicuri, evenimente informale) cu măsuri ferme de ordine publică în zonele aglomerate.
|Domeniu
|Reglementare
|Spații publice (general)
|Permis, dar reglementat local
|Parcuri publice (ex. Paris)
|Interzis, cu excepții limitate
|Zone turistice aglomerate
|Restricții orare sau interdicții
|Vânzare alcool „to go” noaptea
|Adesea interzis (ex. 22:00–06:00)
|Stare de ebrietate pe stradă
|Infracțiune (IPM)
|Detenție poliție (cellule de dégrisement)
|2–12 ore
|Amendă pentru ebrietate publică
|Până la 150 €
|Vârsta legală consum
|18 ani
|Alcool la volan (standard)
|0,5 g/l
|Șoferi începători
|0,2 g/l
Consumul în public în Spania
În Spania, consumul de alcool în spațiile publice este în general ilegal și puternic sancționat, în special din cauza fenomenului „botellón” (consumul de alcool pe stradă în grupuri mari). Legislația combină norme naționale cu reglementări locale și turistice foarte stricte.
|Domeniu
|Reglementare
|Spații publice (stradă, plajă)
|Interzis (cu excepții limitate)
|Terase, restaurante
|Permis
|Festivaluri autorizate
|Permis
|Amenzi generale
|100 – 600 €
|Botellón (general)
|100 – 600 €
|Botellón în zone sensibile (Barcelona)
|până la 1.500 €
|Insulele Baleare (Mallorca, Ibiza)
|Interdicție totală; 500 – 3.000 €
|Vânzare alcool noaptea
|Interzis (22:00 – 08:00)
|Vârsta legală
|18 ani
|Șoferi generali
|0,5 g/l sânge
|Șoferi începători/profesioniști
|0,3 g/l sânge
|Toleranță minori (vehicule ușoare)
|0,0
Consumul în public în Austria
În Austria, consumul de alcool în spațiile publice este în general legal și face parte din cultura socială, similar cu Germania. Totuși, autoritățile locale și regiunile aplică reguli stricte în anumite zone, în special în transportul public, centrele urbane și stațiunile turistice.
|Domeniu
|Reglementare
|Spații publice (general)
|Permis, dacă nu se tulbură ordinea publică
|Transport public (Viena etc.)
|Interzis; amenzi aplicate
|Zone „fără alcool”
|Permis local interzis (ex. Praterstern, Karlsplatz)
|Stațiuni de schi (ex. Sölden)
|Interdicții extinse / totale
|Amenzi stațiuni montane
|până la 2.000 €
|Vârsta legală bere/vin
|16 ani
|Băuturi spirtoase
|18 ani
|Limită șoferi experimentați
|0,5‰
|Limită șoferi începători/profesioniști
|0,1‰
|Trotinete electrice (2026)
|limită 0,5‰
