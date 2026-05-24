Consumul de alcool în public în România în 2026. În România, consumul de băuturi alcoolice în spațiile publice este reglementat strict prin lege, fiind în general interzis și sancționat contravențional.

Cadrul legal principal este oferit de Legea nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică, care stabilește atât interdicțiile, cât și situațiile în care consumul este permis.

Regulile în vigoare prevăd o serie de spații în care consumul de alcool nu este permis. Printre acestea se numără:

străzile, trotuarele și alte drumuri publice

parcurile, stadioanele și sălile de sport

instituțiile publice, precum și mijloacele de transport în comun

gările, autogările și aeroporturile

zonele aflate în apropierea adunărilor publice, a evenimentelor sportive sau a protestelor

Scopul acestor restricții este menținerea ordinii publice și prevenirea incidentelor care pot apărea în spații aglomerate sau sensibile.

Deși regula generală este de interdicție, legea permite consumul de alcool în anumite condiții clar stabilite:

în spații special amenajate în interiorul unor zone publice, cu aprobarea administratorilor acestora

în unități de alimentație publică, precum restaurante, baruri, terase autorizate sau cluburi

În aceste cazuri, consumul este considerat legal atâta timp cât se desfășoară în perimetre autorizate și organizate conform legislației.

Încălcarea regulilor privind consumul de alcool în spațiul public atrage amenzi contravenționale, iar cuantumul acestora depinde de gravitatea faptei:

pentru consumul în locuri nepermise, amenzile sunt cuprinse între 100 și 500 de lei

în cazul minorilor, consumul de alcool în spații publice este interzis în orice circumstanțe

dacă fapta este însoțită de comportamente care tulbură ordinea publică (scandal, injurii), sancțiunile pot fi majorate, depășind 1.000 de lei

Aceste măsuri sunt menite să descurajeze comportamentele care afectează liniștea și siguranța publică.

Pentru conducătorii auto, legislația devine și mai strictă. Consumul de alcool este reglementat suplimentar de Codul Rutier, unde orice abatere poate avea consecințe severe, inclusiv sancțiuni contravenționale sau penale, în funcție de situație.

În Germania, consumul de alcool în spațiile publice este în general permis și face parte din cultura urbană, inclusiv prin conceptul de „Wegbier” (bere consumată „pe drum”). Totuși, există reguli clare și restricții locale, mai ales în transportul public și în zonele aglomerate.

Domeniu Reglementare Spații publice (străzi, parcuri) Permis în mod general Transport public (metrou, autobuze, tramvaie) Interzis; amendă ~40 € Gări (Deutsche Bahn) De regulă interzis Zone speciale (Alkoholverbotszonen) Interzis local, temporar sau permanent Vârsta legală bere/vin 16 ani (fără excepții în 2026) Băuturi spirtoase 18 ani Șoferi experimentați Limită 0,5‰ Șoferi începători (<2 ani / <21 ani) Toleranță 0,0‰ Depășire 0,5–1,1‰ Amenda 500 €, 2 puncte, suspendare permis

În Franța, consumul de alcool în spațiile publice este permis la nivel național, dar este reglementat strict prin decizii locale emise de autoritățile municipale și prefecturale. Modelul francez combină toleranța socială (picnicuri, evenimente informale) cu măsuri ferme de ordine publică în zonele aglomerate.

Domeniu Reglementare Spații publice (general) Permis, dar reglementat local Parcuri publice (ex. Paris) Interzis, cu excepții limitate Zone turistice aglomerate Restricții orare sau interdicții Vânzare alcool „to go” noaptea Adesea interzis (ex. 22:00–06:00) Stare de ebrietate pe stradă Infracțiune (IPM) Detenție poliție (cellule de dégrisement) 2–12 ore Amendă pentru ebrietate publică Până la 150 € Vârsta legală consum 18 ani Alcool la volan (standard) 0,5 g/l Șoferi începători 0,2 g/l

În Spania, consumul de alcool în spațiile publice este în general ilegal și puternic sancționat, în special din cauza fenomenului „botellón” (consumul de alcool pe stradă în grupuri mari). Legislația combină norme naționale cu reglementări locale și turistice foarte stricte.

Domeniu Reglementare Spații publice (stradă, plajă) Interzis (cu excepții limitate) Terase, restaurante Permis Festivaluri autorizate Permis Amenzi generale 100 – 600 € Botellón (general) 100 – 600 € Botellón în zone sensibile (Barcelona) până la 1.500 € Insulele Baleare (Mallorca, Ibiza) Interdicție totală; 500 – 3.000 € Vânzare alcool noaptea Interzis (22:00 – 08:00) Vârsta legală 18 ani Șoferi generali 0,5 g/l sânge Șoferi începători/profesioniști 0,3 g/l sânge Toleranță minori (vehicule ușoare) 0,0

În Austria, consumul de alcool în spațiile publice este în general legal și face parte din cultura socială, similar cu Germania. Totuși, autoritățile locale și regiunile aplică reguli stricte în anumite zone, în special în transportul public, centrele urbane și stațiunile turistice.