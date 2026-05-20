În 2026, accentul se pune pe jazz, iar EUROPAfest aduce pe scenele din București artiști din 14 țări — Franța, Italia, Irlanda, Canada, Israel, SUA, Polonia, Australia, Ungaria, Bulgaria, Azerbaidjan, Peru, Coreea de Sud, România, într-o ediție care confirmă deschiderea internațională, energia cosmopolită și standardul artistic ridicat care au consacrat festivalul.

Festivalul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Casei Regale încă din 2005, fiind primul eveniment din țară care a primit această prestigioasă recunoaștere, o dovadă a valorii sale culturale și a impactului său în promovarea imaginii României în lume.

Recunoscut de Comisia și Parlamentul European prin distincția EFFE – Europe’s Finest Festivals și decorat în 2025 cu Medalia „Custodele Coroanei Române”, în cadrul unei ceremonii speciale organizate la Castelul Peleș și prezidate de Majestatea Sa Margareta, EUROPAfest continuă să confirme statutul României pe harta marilor evenimente culturale internaționale.

EUROPAfest este singurul festival din România care a câștigat competiția europeană Creative Europe, la care au participat 1.000 de proiecte din cele 27 de țări membre UE, instituții publice și private și alte 12 țări invitate: Norvegia, Islanda, Elveția etc.

An de an, EUROPAfest aduce la București artiști de elită din întreaga lume și atrage un public sofisticat, internațional, pasionat de experiențe culturale autentice.

În 2026, festivalul continuă această misiune printr-o ediție construită în jurul muzicii live de calitate, al dialogului cultural și al întâlnirilor memorabile dintre artiști și public.

EUROPAfest 2026 înseamnă zece zile de muzică live, artiști din 14 țări, seri memorabile la Sala Luceafărul și o invitație adresată publicului de a descoperi Bucureștiul ca oraș al întâlnirilor muzicale internaționale.

Biletele au fost puse în vânzare pe iaBilet.ro, iar publicul își poate asigura deja locul la concertele ediției EUROPAfest 33.

