START EUROPAfest 2026 Ediția 33 se deschide cu “Royal Jazz Night”

București, 3 iulie 2026 – EUROPAfest dă startul celei de-a 33-a ediții printr-un concert de gală dedicat jazzului live de calitate: Opening Gala Concert – Royal Jazz Night, ora 20:00, Sala Luceafărul. Festivalul reunește anul acesta artiști din 14 țări și continuă misiunea sa de a aduce la București energia marilor scene internaționale, prin concerte, jam sessions și seri memorabile.

Desfășurat sub sloganul „It’s all about live quality music!”, EUROPAfest rămâne un eveniment reper al scenei culturale europene, dedicat jazzului, bluesului, popului și muzicii clasice. Din 2005, festivalul se află sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta și al Alteței Sale Regale Principele Radu, fiind distins cu recunoașterea Comisiei Europene – Europe’s Finest Festivals și decorat cu Medalia Custodele Coroanei Române.

Seara de deschidere este concepută ca o avanpremieră a festivalului și aduce pe scenă artiști și proiecte muzicale cu identități sonore puternice din Europa, Asia, America de Sud si America Latina. Publicul va descoperi Cohen Almonte Duo, un dialog rafinat între două chitare, două culturi și influențe ce pornesc din jazzul newyorkez și ajung până la ritmuri din Peru, Brazilia și Orientul Mijlociu. Programul continuă cu MeJazz din Azerbaidjan, proiect fondat de pianistul, compozitorul și aranjorul Muhammad Allahverdiyev, noua senzație a jazzului azer, precum și cu Ritu din Coreea de Sud, un cvartet inspirat de tradițiile muzicale ale Americii Latine, de la bossa nova și samba la sonorități cubaneze, venezuelene și peruane. Din Polonia, JuMa aduce energia noii generații de jazz, cu influențe de swing, funk, fusion, free jazz și muzică conceptuală. Seara se va încheia în spiritul autentic al EUROPAfest, cu o sesiune de jam session ce aduce împreună muzicieni din Italia, Canada, SUA și Israel: Perla Palmieri, Nicolò Buffa și Ilhan Saferali.

Ediția din acest an marchează și un moment aniversar special: Bucharest International Jazz Competition împlinește 20 de ani. Timp de două decenii, competiția a transformat Bucureștiul în Capitala Jazz-ului Mondial.

EUROPAfest 2026 este organizat de jmEvents. Festivalul beneficiază de sprijinul unor parteneri importanți, printre care The Marmorosch Bucharest, Sixt, Trade Media, Osteria Galletto și RX Atelier, precum și de susținerea partenerilor media: Euronews, Magic FM, Radio România Actualități, Evenimentul Zilei, RFI, Radio România Cultural, Radio România București FM și Capital.

Agenda completă a festivalului este disponibilă pe www.europafest.ro. Următoarele seri propun publicului evenimente precum Jazz at the Theatre, Jazz 4 You, Best of Jazz și Gala EUROPAfest, continuând seria experiențelor muzicale de excepție care definesc festivalul.