Program complet Zilele Bistriței 2026: concerte, târguri și activități pentru întreaga familie

La sfârșitul săptămânii viitoare, Bistrița va sărbători Zilele Orașului cu o serie de evenimente culturale, concerte și activități pentru toate vârstele. Municipalitatea a pregătit un program divers, ce include artiști renumiți și manifestări tradiționale.

Pe scena principală vor urca nume precum Florin Vos, Bosquito, Jo, Grasu XXL, Bere Gratis & Gheorghe Zamfir, Florian Rus, Feli și Andrei Bănuță. Un moment deosebit îl va reprezenta Gala Folclorului Românesc, care marchează 30 de ani de activitate a ansamblului „Dor Românesc”, emblemă a culturii locale.

Palatul Culturii

17:00 – Ceremonia de premiere a bistrițenilor cu rezultate remarcabile în anul 2025.

Biserica Evanghelică

19:30 – Concert simfonic extraordinar susținut de Noua Orchestră Transilvană, dirijată de David Crescenzi, cu soliști de operă din Cluj-Napoca și Düsseldorf.

18:00 – Tur al orașului cu mașini de epocă și motociclete.

Parcare Pârtia Cocoș

19:00 – Show auto-moto.

20:00-21:00 – Concert Florin Vos.

21:00-22:00 – Concert Bosquito.

22:00-00:00 – Partydul Kiss FM cu OLiX & Fințescu.

Piața Centrală – Pietonal

17:30-23:00 – Târgul Breslelor Moderne „Produs în Bistrița-Năsăud”.

17:00-20:00 – Stand informativ și activități interactive, inclusiv vânătoare de comori și tururi ghidate.

17:30-21:00 – Gala Folclorului Românesc – concert aniversar cu numeroși artiști locali și invitați.

Piața Artelor – Piața Mică / Casa Artiștilor

14:00-23:00 – Ateliere de pictură, desen, modelaj și reprezentații muzicale oferite de liceele de arte și muzică.

Filigoria din Parc

10:00-20:00 – Studio mobil Bistrița FM.

Biserica Evanghelică

16:00-17:30 – Concert cameral „Flauto Dolce”.

Piața Centrală – Pietonal

10:00-23:00 – Continuă Târgul Breslelor Moderne.

19:00-20:00 – Prezentare de modă.

20:00-20:45 – Concert Jo.

20:45-21:15 – Prezentarea echipei de handbal feminin Gloria Bistrița.

21:15-22:00 – Concert Bere Gratis & Gheorghe Zamfir.

22:00-23:00 – Concert Grasu XXL.

Piața Artelor – Piața Mică / Casa Artiștilor

11:00-21:00 – Reprezentații muzicale, ateliere interactive și olărit.

Filigoria din Parc

10:00-20:00 – Eveniment „Artă în Mișcare” organizat de Bistrița FM.

Palatul Culturii

18:00 – Proiecții de film Kinedok: „Domnul «Nimeni» împotriva lui Putin”.

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

10:00 – Activități adaptate pentru copii cu dizabilități, inclusiv art-terapie și ludo-terapie.

17:00-22:00 – Vizitarea expozițiilor permanente.

Pădurea Schullerwald

10:00-17:00 – Activități recreative, vânătoare de comori și concurs de biciclete pentru copii.

Sala de Sport Liceul cu Program Sportiv

10:00 – Cupa „Campionii Bistriței” la tenis de masă, ediția a III-a.

Biserica Evanghelică

16:00-17:30 – Concert de orgă „Ludic” susținut de Maria și Eduard Antal.

Casa Colecțiilor și Documentelor de Patrimoniu

10:00-16:00 – Dezvelire plăci memoriale, maraton literar, recital muzical și expoziții.

Piața Centrală – Pietonal

10:00-23:00 – Târgul Breslelor Moderne continuă.

18:00-19:00 – Spectacol al școlilor de dans din Bistrița.

19:00-19:30 – Prezentarea lotului de fotbal Gloria Bistrița.

19:30-20:15 – Concert Florian Rus.

20:15-21:00 – Concert Feli.

21:00-22:00 – Concert Andrei Bănuță.

22:00 – Spectacol de artificii.

Piața Artelor – Piața Mică / Casa Artiștilor

17:00-20:00 – Ateliere interactive și colaj artistic.

Filigoria din Parc

10:00-20:00 – Eveniment „Bistrița cântă” organizat de Bistrița FM.

Palatul Culturii

18:00 – Proiecții de film Kinedok: „Cum rămâne cu Petey?”.

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

10:00-20:00 – Vizitarea expozițiilor permanente.

Terenurile de Tenis „GS Tenis”

10:00 – Competiție Tennis Europe U12 Bistrița Open.

Ștrandul Codrișor

10:00-19:00 – Distracție cu party, muzică DJ, întreceri de înot și concurs de skandenberg.

Casa Colecțiilor și Documentelor de Patrimoniu

16:00 – Seară a editurilor bistrițene cu maraton literar și recital muzical.

Zona Food & Drinks & Wine – Parcul de castani lângă Biserica Evanghelică, 09:00-01:00, standuri gastronomice, bere, vinuri locale și ambient festiv.

Pasajul Ceramicii – Ateliere de ceramică și caricaturi între Sugălete și Liceul de Arte „Corneliu Baba”, 18:00-22:00.

Piața Artelor – Piața Mică / Casa Artiștilor – Cameră de lectură cu basme, atelier de pictură în aer liber, terasă cu DJ și proiecții de scurtmetraje.

Biserica Evanghelică – Program de vizitare și acces în turn între 10:00 și miezul nopții.

Parc de distracții – Platoul din fața Palatului Culturii și capătul Pietonalului Liviu Rebreanu, 09:00-24:00, cu roată panoramică, carusel și turn.

Galerii de artă – Expoziții la Galeriile Arcade 24, Casa cu Lei și Casa Argintarului, cu program variabil în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.