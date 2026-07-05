Program complet Zilele Bistriței 2026: concerte, târguri și activități pentru întreaga familie
SURSA FOTO: Facebook, Alexandru Rogobete - Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud
La sfârșitul săptămânii viitoare, Bistrița va sărbători Zilele Orașului cu o serie de evenimente culturale, concerte și activități pentru toate vârstele. Municipalitatea a pregătit un program divers, ce include artiști renumiți și manifestări tradiționale.
Pe scena principală vor urca nume precum Florin Vos, Bosquito, Jo, Grasu XXL, Bere Gratis & Gheorghe Zamfir, Florian Rus, Feli și Andrei Bănuță. Un moment deosebit îl va reprezenta Gala Folclorului Românesc, care marchează 30 de ani de activitate a ansamblului „Dor Românesc”, emblemă a culturii locale.
Program Zilele Bistriței 2026
Joi, 9 iulie
Palatul Culturii
17:00 – Ceremonia de premiere a bistrițenilor cu rezultate remarcabile în anul 2025.
Biserica Evanghelică
19:30 – Concert simfonic extraordinar susținut de Noua Orchestră Transilvană, dirijată de David Crescenzi, cu soliști de operă din Cluj-Napoca și Düsseldorf.
Vineri, 10 iulie
18:00 – Tur al orașului cu mașini de epocă și motociclete.
Parcare Pârtia Cocoș
19:00 – Show auto-moto.
20:00-21:00 – Concert Florin Vos.
21:00-22:00 – Concert Bosquito.
22:00-00:00 – Partydul Kiss FM cu OLiX & Fințescu.
Piața Centrală – Pietonal
17:30-23:00 – Târgul Breslelor Moderne „Produs în Bistrița-Năsăud”.
17:00-20:00 – Stand informativ și activități interactive, inclusiv vânătoare de comori și tururi ghidate.
17:30-21:00 – Gala Folclorului Românesc – concert aniversar cu numeroși artiști locali și invitați.
Piața Artelor – Piața Mică / Casa Artiștilor
14:00-23:00 – Ateliere de pictură, desen, modelaj și reprezentații muzicale oferite de liceele de arte și muzică.
Filigoria din Parc
10:00-20:00 – Studio mobil Bistrița FM.
Biserica Evanghelică
16:00-17:30 – Concert cameral „Flauto Dolce”.
Sâmbătă, 11 iulie
Piața Centrală – Pietonal
10:00-23:00 – Continuă Târgul Breslelor Moderne.
19:00-20:00 – Prezentare de modă.
20:00-20:45 – Concert Jo.
20:45-21:15 – Prezentarea echipei de handbal feminin Gloria Bistrița.
21:15-22:00 – Concert Bere Gratis & Gheorghe Zamfir.
22:00-23:00 – Concert Grasu XXL.
Piața Artelor – Piața Mică / Casa Artiștilor
11:00-21:00 – Reprezentații muzicale, ateliere interactive și olărit.
Filigoria din Parc
10:00-20:00 – Eveniment „Artă în Mișcare” organizat de Bistrița FM.
Palatul Culturii
18:00 – Proiecții de film Kinedok: „Domnul «Nimeni» împotriva lui Putin”.
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
10:00 – Activități adaptate pentru copii cu dizabilități, inclusiv art-terapie și ludo-terapie.
17:00-22:00 – Vizitarea expozițiilor permanente.
Pădurea Schullerwald
10:00-17:00 – Activități recreative, vânătoare de comori și concurs de biciclete pentru copii.
Sala de Sport Liceul cu Program Sportiv
10:00 – Cupa „Campionii Bistriței” la tenis de masă, ediția a III-a.
Biserica Evanghelică
16:00-17:30 – Concert de orgă „Ludic” susținut de Maria și Eduard Antal.
Casa Colecțiilor și Documentelor de Patrimoniu
10:00-16:00 – Dezvelire plăci memoriale, maraton literar, recital muzical și expoziții.
Duminică, 12 iulie
Piața Centrală – Pietonal
10:00-23:00 – Târgul Breslelor Moderne continuă.
18:00-19:00 – Spectacol al școlilor de dans din Bistrița.
19:00-19:30 – Prezentarea lotului de fotbal Gloria Bistrița.
19:30-20:15 – Concert Florian Rus.
20:15-21:00 – Concert Feli.
21:00-22:00 – Concert Andrei Bănuță.
22:00 – Spectacol de artificii.
Piața Artelor – Piața Mică / Casa Artiștilor
17:00-20:00 – Ateliere interactive și colaj artistic.
Filigoria din Parc
10:00-20:00 – Eveniment „Bistrița cântă” organizat de Bistrița FM.
Palatul Culturii
18:00 – Proiecții de film Kinedok: „Cum rămâne cu Petey?”.
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
10:00-20:00 – Vizitarea expozițiilor permanente.
Terenurile de Tenis „GS Tenis”
10:00 – Competiție Tennis Europe U12 Bistrița Open.
Ștrandul Codrișor
10:00-19:00 – Distracție cu party, muzică DJ, întreceri de înot și concurs de skandenberg.
Casa Colecțiilor și Documentelor de Patrimoniu
16:00 – Seară a editurilor bistrițene cu maraton literar și recital muzical.
Activități permanente
Zona Food & Drinks & Wine – Parcul de castani lângă Biserica Evanghelică, 09:00-01:00, standuri gastronomice, bere, vinuri locale și ambient festiv.
Pasajul Ceramicii – Ateliere de ceramică și caricaturi între Sugălete și Liceul de Arte „Corneliu Baba”, 18:00-22:00.
Piața Artelor – Piața Mică / Casa Artiștilor – Cameră de lectură cu basme, atelier de pictură în aer liber, terasă cu DJ și proiecții de scurtmetraje.
Biserica Evanghelică – Program de vizitare și acces în turn între 10:00 și miezul nopții.
Parc de distracții – Platoul din fața Palatului Culturii și capătul Pietonalului Liviu Rebreanu, 09:00-24:00, cu roată panoramică, carusel și turn.
Galerii de artă – Expoziții la Galeriile Arcade 24, Casa cu Lei și Casa Argintarului, cu program variabil în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.
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Popescu Daniela, jurnalist cu peste 10 ani de activitate, a scris articole din domeniul social, cultural, medical, economic. A colaborat cu mai multe publicatii printre care enumeram Evenimentul zilei, Animal Zoo, Capital, Evz Monden.
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