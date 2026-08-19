Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut în România. Câte posturi erau disponibile în trimestrul II 2026

Numărul locurilor de muncă vacante din România a continuat să scadă în trimestrul al doilea din 2026. În perioada analizată au fost disponibile 26.500 de locuri de muncă vacante, cu 1.800 mai puține față de trimestrul anterior.

De asemenea, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat o scădere, potrivit datelor publicate de INS. Aceasta a fost de 0,52% în trimestrul II 2026, cu 0,03 puncte procentuale sub nivelul din trimestrul precedent. Comparativ cu trimestrul II din 2025, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 4.900, iar rata locurilor de muncă vacante s-a redus cu 0,09 puncte procentuale.

Rata locurilor de muncă vacante reprezintă raportul dintre numărul locurilor de muncă vacante și numărul total al locurilor de muncă, respectiv cele ocupate și vacante, cu excepția posturilor blocate sau destinate exclusiv promovării în interiorul întreprinderii ori instituției. Indicatorul este exprimat procentual.

În funcție de activitățile economiei naționale, cea mai mare rată a locurilor de muncă vacante, de 1,41%, a fost înregistrată în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

Pe următoarele poziții s-au aflat activitățile de intermedieri financiare și asigurări, cu o rată de 1,03%, transportul și depozitarea, cu 0,94%, precum și activitățile de spectacole, culturale, sportive și recreative, cu 0,90%.

Peste o cincime din totalul locurilor de muncă vacante s-a concentrat în industria prelucrătoare, unde erau disponibile 5.600 de posturi, iar rata locurilor de muncă vacante a fost de 0,54%.

Sectorul bugetar a reprezentat peste 19% din numărul total al locurilor de muncă vacante. În sănătate și asistență socială erau disponibile 2.700 de locuri de muncă, în administrația publică 1.400, iar în învățământ 1.000.

La polul opus, cele mai puține locuri de muncă vacante s-au regăsit în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, cu câte 100 de posturi vacante pentru fiecare domeniu.

Cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în industria extractivă, cu 0,16%, și în alte activități de servicii, cu 0,23%.

Comparativ cu trimestrul I 2026, cele mai importante reduceri atât ale ratei, cât și ale numărului locurilor de muncă vacante au fost consemnate în administrația publică. Rata a scăzut cu 0,49 puncte procentuale, iar numărul posturilor vacante s-a redus cu 1.300.

O altă scădere importantă a fost înregistrată în hoteluri și restaurante, unde rata locurilor de muncă vacante a coborât cu 0,21 puncte procentuale, iar numărul posturilor disponibile s-a redus cu 500.

În schimb, cele mai importante creșteri ale ratei locurilor de muncă vacante au fost consemnate în transport și depozitare, cu 0,12 puncte procentuale, în intermedieri financiare și asigurări, cu 0,08 puncte procentuale, și în alte activități de servicii, cu 0,06 puncte procentuale.

Numărul locurilor de muncă vacante a crescut ușor în transport și depozitare, cu 300 de posturi, urmat de intermedieri financiare și asigurări, construcții, precum și telecomunicații, activități de programare și de consultanță în tehnologia informației și alte servicii informaționale, fiecare cu câte 100 de locuri de muncă vacante în plus.

Față de trimestrul II 2025, cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante au fost în administrația publică, cu 0,65 puncte procentuale, și în activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 0,23 puncte procentuale.

În ceea ce privește numărul posturilor vacante, cele mai importante scăderi au fost în administrația publică, cu 1.800 de locuri, și în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cu 1.200 de locuri.

La polul opus, telecomunicațiile, activitățile de programare și de consultanță în tehnologia informației și alte servicii informaționale au înregistrat o creștere de 0,12 puncte procentuale a ratei și de 200 de locuri de muncă vacante a numărului acestora.

În hoteluri și restaurante, rata locurilor de muncă vacante a crescut cu 0,07 puncte procentuale, iar numărul posturilor disponibile a fost cu 200 mai mare.

Analiza pe grupe majore de ocupații arată că, în trimestrul II 2026, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în rândul specialiștilor în diverse domenii de activitate, grupa majoră 2, cu 0,59%.

Pe următoarele poziții s-au aflat muncitorii calificați și asimilații, grupa majoră 7, și ocupațiile elementare, grupa majoră 9, ambele cu o rată de 0,55%.

În privința numărului efectiv de posturi vacante, cele mai multe au fost disponibile pentru specialiști în diverse domenii de activitate, cu 7.100 de locuri. Aceștia au fost urmați de lucrătorii în domeniul serviciilor, cu 4.100 de posturi, și de persoanele încadrate în ocupații elementare, cu 3.700 de locuri vacante.

Cele mai mici valori ale ratei și numărului locurilor de muncă vacante au fost înregistrate pentru membrii corpului legislativ, ai executivului, înalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori, grupa majoră 1, cu o rată de 0,26% și 1.000 de posturi vacante.

În cazul lucrătorilor calificați în agricultură, silvicultură și pescuit, grupa majoră 6, rata a fost de 0,28%, iar numărul locurilor de muncă vacante a fost de sub 100.

Față de trimestrul I 2026, cele mai importante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante au fost în rândul funcționarilor administrativi, grupa majoră 4, cu 0,08 puncte procentuale. Au urmat specialiștii în diverse domenii de activitate, grupa majoră 2, și operatorii la instalații și mașini și asamblorii de mașini și echipamente, grupa majoră 8, cu scăderi de câte 0,06 puncte procentuale.

Cele mai importante scăderi ale numărului de posturi vacante au fost înregistrate în rândul specialiștilor în diverse domenii de activitate, cu 700 de locuri mai puține, și al lucrătorilor în domeniul serviciilor, cu 400 de locuri mai puține.

Cea mai semnificativă creștere a ratei locurilor de muncă vacante, comparativ cu trimestrul precedent, a fost consemnată în rândul lucrătorilor calificați în agricultură, silvicultură și pescuit, unde rata a crescut cu 0,12 puncte procentuale.

În ceea ce privește numărul posturilor vacante, creșteri ușoare, de câte 100 de locuri, au fost înregistrate pentru tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic, precum și pentru muncitori calificați și asimilați.

Comparativ cu trimestrul II 2025, ambii indicatori, respectiv rata și numărul locurilor de muncă vacante, au înregistrat doar scăderi în toate grupele majore de ocupații.

Cea mai importantă reducere a ratei a fost consemnată în rândul funcționarilor administrativi, cu 0,26 puncte procentuale, urmați de specialiștii în diverse domenii de activitate, cu o scădere de 0,15 puncte procentuale.

În privința numărului de locuri de muncă vacante, cele mai relevante scăderi au fost înregistrate în aceleași două grupe. Specialiștii în diverse domenii de activitate au avut cu 1.800 de locuri vacante mai puțin, în timp ce numărul posturilor vacante pentru funcționarii administrativi s-a redus cu 900.

Datele pentru trimestrul II 2026 indică astfel o reducere atât a numărului total de locuri de muncă vacante, cât și a ratei acestora, atât față de trimestrul anterior, cât și comparativ cu aceeași perioadă din 2025.