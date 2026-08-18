Concurs pentru sute de posturi de directori în școlile din acest județ. Candidații se pot înscrie din luna septembrie
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - Inspectorat Scolar, director, director adjunct, concurs
Inspectoratul Școlar Județean Bihor organizează un nou concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat. Sunt disponibile 245 de funcții în 106 școli și grădinițe din județ, dintre care 84 se află în Oradea. Candidații vor putea transmite dosarele exclusiv online, începând din 14 septembrie 2026. Procedura se va încheia în decembrie, iar noile mandate vor începe la 1 ianuarie 2027.
Concurs pentru 245 de funcții de director și director adjunct în Bihor
Concursul anunțat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor vizează 245 de funcții de conducere rămase vacante în 106 unități de învățământ de stat din județ. Din total, 159 sunt posturi de director, iar alte 86 sunt funcții de director adjunct.
O parte importantă a posturilor se află în Oradea, unde lista publicată cuprinde 84 de funcții vacante. Procedura vizează colegii naționale și tehnice, licee teoretice, tehnologice și confesionale, școli gimnaziale, grădinițe și unități de învățământ special.
Printre instituțiile pentru care sunt căutați directori sau directori adjuncți se numără Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Onisifor Ghibu” și Colegiul Economic „Partenie Cosma”. Pe listă apar, de asemenea, școli gimnaziale precum „Dacia”, „Dimitrie Cantemir”, „Oltea Doamna” și „Avram Iancu”.
Peste 100 de școli și grădinițe nu au funcțiile de conducere scoase la concurs
În alte 102 unități de învățământ din Bihor, posturile de conducere nu sunt incluse în actuala procedură, deoarece directorii aflați în funcție au încă mandate valabile.
Aceștia au obținut posturile în urma concursului desfășurat în vara anului 2022. Mandatele lor urmează să expire abia în vara anului 2027, motiv pentru care funcțiile respective nu sunt vacante în cadrul actualei sesiuni.
Candidații depun dosarele exclusiv online între 14 septembrie și 2 octombrie
Înscrierea la concurs se va desfășura exclusiv online, iar candidații vor avea la dispoziție perioada 14 septembrie – 2 octombrie 2026 pentru transmiterea documentelor solicitate.
Inspectoratul Școlar Județean Bihor a publicat, împreună cu lista funcțiilor vacante, fișele-cadru corespunzătoare posturilor, bibliografia oficială și documentele necesare înscrierii.
După verificarea dosarelor depuse, lista definitivă a persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru participarea la concurs urmează să fie publicată în 9 octombrie.
Probele de concurs sunt programate în octombrie și noiembrie
Calendarul stabilește mai multe etape de evaluare pentru candidații declarați eligibili după verificarea dosarelor. Prima probă, destinată evaluării competențelor, este programată pentru 13 octombrie 2026.
Proba scrisă va fi organizată o săptămână mai târziu, în 20 octombrie. Candidații care ajung la etapa interviurilor vor susține această probă în intervalul 12–27 noiembrie.
Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate în 9 decembrie 2026. Directorii și directorii adjuncți declarați admiși își vor începe mandatele începând cu 1 ianuarie 2027.
Ce funcții de conducere sunt vacante în unitățile de învățământ din Oradea
Lista transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Bihor cuprinde funcții de director și director adjunct în numeroase unități de învățământ din Oradea. În anumite instituții există două funcții distincte de director adjunct, una dedicată managementului curriculumului, iar cealaltă managementului resurselor umane, dezvoltării unității și relațiilor comunitare.
Tabelul complet cu funcțiile vacante și condițiile prevăzute pentru fiecare post poate fi consultat pe eBihoreanul.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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