Concurs pentru sute de posturi de directori în școlile din acest județ. Candidații se pot înscrie din luna septembrie

Inspectoratul Școlar Județean Bihor organizează un nou concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat. Sunt disponibile 245 de funcții în 106 școli și grădinițe din județ, dintre care 84 se află în Oradea. Candidații vor putea transmite dosarele exclusiv online, începând din 14 septembrie 2026. Procedura se va încheia în decembrie, iar noile mandate vor începe la 1 ianuarie 2027.

Concursul anunțat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor vizează 245 de funcții de conducere rămase vacante în 106 unități de învățământ de stat din județ. Din total, 159 sunt posturi de director, iar alte 86 sunt funcții de director adjunct.

O parte importantă a posturilor se află în Oradea, unde lista publicată cuprinde 84 de funcții vacante. Procedura vizează colegii naționale și tehnice, licee teoretice, tehnologice și confesionale, școli gimnaziale, grădinițe și unități de învățământ special.

Printre instituțiile pentru care sunt căutați directori sau directori adjuncți se numără Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Onisifor Ghibu” și Colegiul Economic „Partenie Cosma”. Pe listă apar, de asemenea, școli gimnaziale precum „Dacia”, „Dimitrie Cantemir”, „Oltea Doamna” și „Avram Iancu”.

În alte 102 unități de învățământ din Bihor, posturile de conducere nu sunt incluse în actuala procedură, deoarece directorii aflați în funcție au încă mandate valabile.

Aceștia au obținut posturile în urma concursului desfășurat în vara anului 2022. Mandatele lor urmează să expire abia în vara anului 2027, motiv pentru care funcțiile respective nu sunt vacante în cadrul actualei sesiuni.

Înscrierea la concurs se va desfășura exclusiv online, iar candidații vor avea la dispoziție perioada 14 septembrie – 2 octombrie 2026 pentru transmiterea documentelor solicitate.

Inspectoratul Școlar Județean Bihor a publicat, împreună cu lista funcțiilor vacante, fișele-cadru corespunzătoare posturilor, bibliografia oficială și documentele necesare înscrierii.

După verificarea dosarelor depuse, lista definitivă a persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru participarea la concurs urmează să fie publicată în 9 octombrie.

Calendarul stabilește mai multe etape de evaluare pentru candidații declarați eligibili după verificarea dosarelor. Prima probă, destinată evaluării competențelor, este programată pentru 13 octombrie 2026.

Proba scrisă va fi organizată o săptămână mai târziu, în 20 octombrie. Candidații care ajung la etapa interviurilor vor susține această probă în intervalul 12–27 noiembrie.

Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate în 9 decembrie 2026. Directorii și directorii adjuncți declarați admiși își vor începe mandatele începând cu 1 ianuarie 2027.

Lista transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Bihor cuprinde funcții de director și director adjunct în numeroase unități de învățământ din Oradea. În anumite instituții există două funcții distincte de director adjunct, una dedicată managementului curriculumului, iar cealaltă managementului resurselor umane, dezvoltării unității și relațiilor comunitare.

Tabelul complet cu funcțiile vacante și condițiile prevăzute pentru fiecare post poate fi consultat pe eBihoreanul.