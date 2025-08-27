Din 1 septembrie 2025, plata cu ora în școlile din România se transformă într-un subiect exploziv. Profesorii vor primi tarife apropiate de cele ale muncitorilor necalificați, în timp ce școlile riscă să rămână cu mii de ore neacoperite.

Guvernul promite alinierea la reguli clare și un calcul „echitabil”, însă sindicatele avertizează că măsura va genera un blocaj sever. Elevii ar putea fi printre cei mai afectați, într-un sistem care și așa se confruntă cu deficit cronic de cadre didactice.

Conform metodologiei oficiale, profesorii care doresc să predea în regim de PCO trebuie să respecte următorul calendar:

28-29 august 2025: depunerea dosarelor și interviurile pentru încadrare la școlile unde solicită ore suplimentare;

1 septembrie 2025: atribuirea orelor vacante/rezervate profesorilor titulari, angajaților pe durata viabilității postului, asociaților sau pensionarilor;

1-2 septembrie 2025: transmiterea listelor cu orele ocupate și neocupate la inspectoratele școlare;

2-4 septembrie 2025: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.

Inspectoratul Școlar Timiș a precizat că avizul medical necesar la dosar trebuie emis după 1 iunie 2025, exclusiv de medicina muncii.

Noua Lege 141/2025 adaugă un alineat la articolul 183 din Legea 198/2023. Potrivit acestuia, tariful pentru plata cu ora va fi calculat în funcție de:

salariul de bază al cadrului didactic, cu gradația de vechime, treapta și gradul didactic corespunzător;

sporurile și indemnizațiile aferente (predare simultană, învățământ special, activitate în penitenciare, zone izolate, handicap, suprasolicitare neuropsihică);

raportarea la numărul mediu lunar de ore lucrătoare, stabilit anual prin hotărâre de Guvern.

„(51) Începând cu data de 1 septembrie 2025, în sistemul de învățământ preuniversitar de stat, la stabilirea tarifului la plata cu ora se utilizează salariul de bază aferent cadrului didactic încadrat, având în vedere gradația de vechime în muncă, treapta de vechime în învățământ și gradul didactic corespunzător, la care se adaugă, după caz, următoarele majorări/sporuri: majorarea pentru predare simultană, indemnizația pentru învățământ special sau spor pentru activitatea de predare în sistemul penitenciar, indemnizație pentru zone izolate, spor de handicap și sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, raportat la numărul mediu lunar de ore lucrătoare, stabilit anual prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.”

Conform HG 1506/2024, media lunară pentru 2025 este de 165,33 ore lucrătoare. Astfel, un profesor debutant cu master didactic ajunge să primească 22 de lei brut/oră, echivalent cu remunerația unui muncitor necalificat.

Legea limitează categoriile de personal care pot activa în regim PCO. Potrivit articolului 5 din metodologie:

personalul de conducere din inspectorate, casele corpului didactic, școli sau unități extrașcolare, precum și personalul de îndrumare și control, nu pot desfășura activități didactice plătite prin PCO;

prin excepție, aceștia pot fi aprobați de consiliile de administrație să predea în regim PCO numai în școli primare sau gimnaziale din zone rurale izolate, unde lipsesc cadre calificate și doar la disciplinele pentru care au specializare.

Această restricție urmărește să evite suprapunerea funcțiilor administrative cu cele de predare, dar riscă să reducă suplimentar numărul celor disponibili pentru ore vacante.

Sindicatele au reacționat dur la reducerea tarifelor.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a avertizat că în toamnă școlile vor rămâne fără dascăli la plata cu ora, lăsând „sute de mii de copii fără profesori”.

„În toamnă nu vor fi la plata cu ora profesori. Vor rămâne zeci de mii de copii, sute de mii de copii, fără dascăli”, a declarat Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, citat de Edupedu.ro

Cornelia Popa Stavri, lider al Sindicatului Independent din Învățământul Preuniversitar Sector 4, a afirmat că reducerea la jumătate a tarifului va afecta direct „calitatea actului de predare-învățare-evaluare”.

Adrian Balog, profesor la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timișoara, a atras atenția că mulți colegi nu vor mai accepta ore suplimentare, întrucât banii nu acoperă nici cheltuielile de navetă.

„Vor exista situații în care unii colegi – asta e valabil în toată țara – să nu mai accepte acele ore la plata cu ora, din cauza faptului că nu vor mai avea bani suficienți pentru a face naveta și pentru a desfășura acele ore”, a spus acesta la dezbaterea de marți, 5 august, organizată de Ministerul Educației și Cercetării.

Cu un salariu minim brut pe economie de 4.050 lei în 2025, remunerația minimă calculată raportat la orele lucrătoare este de 24,49 lei brut/oră. Totuși, noua formulă face ca anumite categorii de profesori să fie plătite sub acest prag, ceea ce sindicatele consideră inacceptabil.

Ministrul Educației, Daniel David, a justificat măsura printr-un argument bugetar. El a afirmat că formula este „un calcul corect și atât își permite în acest moment țara.”

Totuși, sindicatele reproșează Ministerului că nu a prezentat nicio analiză de impact care să arate efectele deciziei. Lipsa unei fundamentări oficiale ridică semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea acestei politici.