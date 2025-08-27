Dan Andronic a spus că Mirel Curea a fost anchetat, arestat și bătut de Securitate, fiind suspectat de implicare într-un complot împotriva lui Nicolae Ceaușescu.

„Ai fost anchetat de securitate. Ai fost arestat și bătut de securitate, pentru că te-au bănuit că ești într-un complot care urma să-l arunce în aer pe Ceauseșcu, ceea ce oricum s-a întâmplat”, a spus jurnalistul.

Întrebat de unde au pornit suspiciunile, Mirel Curea a povestit că, în perioada în care era student la Institutul de Marină, un profesor de la Institutul de Marină îl simpatiza.

Totodată, tatăl său, ofițer și cercetător științific, considera că situația a fost influențată și de propria sa experiență, deoarece refuzase să copieze cheile unui prieten foarte bun.

„Mă simpatiza unul dintre profesorii de la Institutul de Marină (…) Simpatizatul ăsta când ești în armată ce înseamnă? Înseamnă că ai sector nu la WC, să speli closetele, ci în biroul ăluia, când dai cu mătura pe-acolo. Acolo mai e și-un telefon, o mai suni pe maică-ta, îți mai suni iubita, poate îți mai înlesnești și câte-o învoire. Taică-miu avea o părere un pic mai complexă. Tata era ofițer, inginer, cercetător științific în Armată și el credea că toată povestea asta a mea a fost legată și de el. Tata refuzase să copieze, la solicitarea ofițerilor de la Direcția a patra, cheile unui prieten de-al lui foarte bun, un ofițer cu care el crescuse, fuseseră colegi la Academia Militară”, a declarat el în podcastul de pe canalul de YouTube HAI România.

Mirel Curea a subliniat că nu a făcut parte din nicio conspirație.

„Nu am fost în nicio conspirație. Am fost un Bulă care a nimerit, așa cum aveam de multe ori să mai nimeresc, chiar și în ziua de azi, între vagoane”, a spus jurnalistul.

Jurnalistul a dezvăluit că a povestit experiența sa în cadrul unei dezbateri organizate la Bruxelles.

„Se organizase o dezbatere la Bruxelles cu Laura Codruța Kovesi, pe vremea aia procurorul șef al DNA, făcută de un grup de parlamentari care voiau să vorbească despre statul de drept și ce vrea el în România și cum trebuie să te lupți cu corupția”, a spus Dan Andronic. „M-au invitat două europarlamentare, doamna Norica Nicolai și doamna Viorica Dăncilă”, a adăugat Mirel Curea.

Acesta a povestit că le-a explicat, pe scurt, cum funcționează binomul între SRI și DNA.