Într-un interviu acordat săptămâna trecută pentru Aleph News, procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a discutat despre Dosarul „Coldea”, pe care l-a descris ca fiind „foarte bun”. El a evidențiat complexitatea cazului, determinată de activitatea infracțională a persoanelor din Lotul „Coldea”, în care presupusele servicii de consultanță „se cuantificau în zona de trafic de influență”.

Câteva dintre declarațiile lui Voineag au provocat neliniște șefului Lotului, deja trimis în judecată. În special, acesta a fost vizibil afectat de siguranța cu care procurorul a afirmat că dosarul „va sta în picioare în instanță” și de accentul pus pe importanța majoră a acestei trimitere în judecată.

Generalului Negru i-au creat neliniște, pe termen îndelungat, referirile din interviu la martorii audiați de DNA, ale căror declarații vor fi luate în considerare în fața judecătorilor, scrie Mirel Curea pentru EVZ. Este vorba nu doar despre declarațiile unor persoane care sperau să evite dosare penale prin „Optimizările” puse la dispoziție de Coldea, ci și despre mărturiile unor complici la traficul de influență.

Ulterior, procurorul a evidențiat momentul în care posibila apărare a lui Coldea și a complicilor săi s-a prăbușit.

„S-a mers pe argumentație de consultanță a la long. Problema e abia de la momentul la care consultanța se cuantifică în zona de trafic de influență. Pentru noi acolo a fost limita. De la momentul în care consultanța s-a transformat în trafic de influență noi nu am mai dat nici un pas înapoi”.

Încă o lovitură simbolică i-a fost dată generalului Coldea, atunci când șeful DNA a abordat partea nevăzută a cazului.

„E o primă trimitere în judecată, e o speță mult mai largă. E o primă trimitere. Sunt niște disjungeri, sunt în lucru mai multe cauze. Da, na-ș da un nume. Aș spune că lucrăm la mai multe cauze care vizează mai multe infracțiuni”.

Imediat după apariția interviului, generalul SRI Florian Coldea „a constatat cu surprindere că procurorul-șef al DNA, a formulat recent, în cadrul unui interviu, afirmații de o gravitate deosebită…”.

Totodată, Coldea a continuat să se prezinte public ca o victimă nevinovată a unor magistrați care ar avea ceva cu el și cu persoanele implicate în „optimizarea” unor dosare penale aflate pe rol. Ca și în alte ocazii, el a reclamat că ar fi fost tratat ca victimă a unor proceduri similare celor prin care, împreună cu Laura Codruța Kovesi, ar fi nenorocit mii de oameni.

Din nou, Generalul Negru ne prezintă un text plin de incoerențe logice, presărat cu argumente demne de un Bulă prins la corigențe, situație deloc îndepărtată de biografia reală a personajului. Nu doar că își reia argumentele care provoacă periodic hazul, dar aduce și un element nou: dosarul său ar fi o „adevărată vânătoare de vrăjitoare”, menită să demonstreze „ceva ce nu există, așa-numitul stat-paralel”.

Astfel, generalul SRI Florian Coldea, generalul SRI Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă au fost trimiși în judecată, fiind percepuți ca niște fazani vânați, și nu pentru că solicitau sume mari de bani, de ordinul sutelor de mii de euro, de la oameni de afaceri cu dosare penale. În schimbul acestor sume, li se promitea „optimizarea dosarelor”, adică pronunțarea de către judecători a unor sentințe favorabile, echivalentul unui trafic de influență exercitat asupra instanțelor pe care încă le mai controlau.

În același timp, spune Mirel Curea, senzația de impunitate i-a luat mințile generalului Florian Coldea, astfel încât a conceput o schemă infracțională de trafic de influență extrem de amplă, al cărei dezvăluire era doar o chestiune de timp. Oricine ar fi crezut că zidul tăcerii – fie terorizat, fie precaut-indiferent – îl va mai proteja, după ce a nenorocit mii de oameni și a călcat în picioare numeroși procurori și judecători, s-a înșelat grav.

Mirel Curea s-a întrebat dacă în cazul generalului Florian Coldea nu este vorba despre o problemă de natură patologică, diferită de ceea ce ar putea fi numită furie infracțională. El a considerat că explicația potrivit căreia Coldea nu a făcut nimic mai mult decât atunci când era șef operativ al SRI nu este suficientă.

Totodată, Curea și-a exprimat dorința ca, atunci când va ajunge în fața judecătorilor, Coldea să detalieze două aspecte: modul în care avocații impuși de el oamenilor de afaceri le cereau celor arestați între 20% și 50% din avere în schimbul libertății și modul în care erau împărțite sumele obținute de la cei care cedau șantajului. Din informațiile sale, una dintre disjungeri se va ocupa exact de aceste aspecte.