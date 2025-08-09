Complexul Înaltei Porți nu este doar o carte, ci o revenire la origini. Conf. univ. dr. Florian Bichir remarcă această întoarcere ca pe un drum firesc: „Era clar că aici va ajunge într-un final, că aceasta-i este soarta.” Iar soarta a însemnat o lucrare vie, lipsită de rigiditatea academică, dar încărcată de rigoarea cercetării și de pasiunea pentru adevăr.

Mirel Curea descrie experiența lecturii ca pe o întoarcere în anii copilăriei, când istoria nu era o înșiruire de date și nume, ci o aventură intelectuală, o cheie pentru a înțelege firea omului și mecanismele puterii. „Mie așa îmi place istoria”, mărturisește el, „și dacă și dumneavoastră, cartea lui Dan Andronic este o lectură cum nu se poate mai potrivită.”

Dan Andronic dezvăluie că această lucrare nu ar fi putut exista dacă președintele Nicușor Dan ar fi promulgat legea de interzicere a simbolurilor legionare. În pagini există articole dedicate lui Corneliu Zelea Codreanu, mareșalului Ion Antonescu și tensiunilor din interiorul Mișcării Legionare. „Abordarea este istorică, bazată pe documente, dar oricând se putea găsi vreun milițian al gândirii care să pună în discuție orice demers istoric,” afirmă autorul.

Volumul adună sub aceeași copertă capitole despre Securitate și KGB, despre Nicolae Ceaușescu și Arsenie Boca, dar și despre figuri precum Iuliu Maniu, Mugur Isărescu sau Ion Țiriac. Influența Rusiei și portretul lui Vladimir Putin se intersectează cu poveștile „fantomelor” UM 0110 și cu dosarele sensibile ale Securității. Nici Ion Iliescu nu lipsește, cu „revoluția” din 1989 și mineriada din iunie 1990.

Titlul volumului nu este o metaforă întâmplătoare. Dan Andronic îl explică simplu: „Am înțeles că acesta ne definește Istoria.”

Este, așadar, o reflecție asupra felului în care relația României cu puterile dominante ale vremii – de la Imperiul Otoman până la influențele mai recente – a modelat mentalități, decizii politice și parcursul național.

Dan Andronic: „Această carte nu ar fi putut apărea dacă președintele Nicușor Dan promulga legea privind interzicerea simbolurilor legionare. De ce? Pentru că sunt câteva articole în care să scriu despre momente din viața lui Corneliu Zelea Codreanu, despre cariera mareșalului Antonescu și luptele din interiorul mișcării legionare.

Abordarea este istorică, bazată pe documente, dar oricând se putea găsi vreun milițian al gândirii care să pună în discuție orice demers istoric”.

Complexul Înaltei Porți nu este un manual, ci o colecție de povești documentate și spuse cu un ritm alert, capabile să țină cititorul cu ochii pe pagină. Este o lucrare pentru cei care vor să înțeleagă nu doar ce s-a întâmplat, ci și de ce și cum s-au întâmplat lucrurile.

Într-o lume saturată de informație, dar lipsită de context, cartea lui Dan Andronic readuce istoria în centrul dezbaterii, acolo unde trecutul devine o oglindă lucidă a prezentului.

Cartea poate fi comandată aici: https://www. edituradecarte.ro/produs/dan- andronic-complexul-inaltei- porti/