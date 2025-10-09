Potrivit prim-ministrului, inflația va începe să scadă de la jumătatea anului viitor, iar lucrurile se vor stabiliza treptat. Nivelul dobânzilor este rezultatul încrederii internaționale în România și a evoluției economice din ultimii ani, iar scăderea acestora arată o tendință pozitivă pentru creditele contractate de stat.

Creșterea TVA și diminuarea veniturilor au contribuit la reducerea puterii de cumpărare, însă perspectiva pentru 2026 indică o stabilizare a prețurilor și a condițiilor economice.

Premierul a atras atenția asupra salariilor din sectorul public, care sunt finanțate în mare parte din împrumuturi, reprezentând aproximativ 30 de miliarde de euro anual.

„Nivel dobânzilor este un cumulat al încrederii în țara noastră de-a lungul ultimilor ani. Acest tip de dobânzi mari n au fost numai în acest an, ci în ultimii trei ani de zile. Scăderea puterii de cumpărare e un efect al măsurilor luate. Când crește TVA și scad veniturile, nu puteam evita scăderea puterii de cumpărare. Din anul viitor vom vedea că lucrurile se îndreaptă. Inflația va scădea de la jumătatea anului viitor și vom vedea o stabilizare a lucrurilor. Deja dobânzile pe care le plătește România pentru creditele pe care le contractează au scăzut”, a declarat Bolojan la B1 TV.

În acest context, Bolojan a subliniat că reforma administrației publice nu mai poate fi amânată și că reducerile de personal sunt absolut necesare. Prim-ministrul a precizat că reformele trebuie să fie efective și nu doar simbolice, pentru a reduce deficitul de funcționare al administrației.

„Nu mai putem să ne permitem o administrație supra-dimensionată în multe locuri, care stă cu mâna întinsă către guvern an de an, iar guvernul nu mai are bani pentru a acoperi acest deficit de funcționare”, a mai spus Bolojan.

El a explicat că există două abordări posibile: să se mimeze reforma, ceea ce ar implica deranjarea cât mai redusă a instituțiilor cu personal supra-dimensionat, sau să se realizeze reduceri reale, măsuri care nu pot fi aplicate peste noapte, ci gradual, pe anumite segmente și instituții.

„Să mimăm reforma, adică să deranjăm cât mai puțin locurile în care avem personal supra-dimensionat. Această ipoteză nu o susțin. Am mai încercat să facem aceste lucruri anii trecuți, când am anunțat că vom face reforme, dar am desființat posturi vacante, adică efect aproape zero”, a susținut premierul.

Experiența anilor anteriori arată că desființarea posturilor vacante a avut un efect aproape nul, motiv pentru care prim-ministrul insistă asupra implementării unor reduceri efective și bine planificate.