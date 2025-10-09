Generalul Vlad a explicat că Rusia va utiliza toate metodele disponibile pentru a-și atinge scopurile, în special pentru a diminua capacitatea de rezistență a Ucrainei, însă un atac direct asupra României nu este de așteptat în perioada imediat următoare. În acest context, Armata Română consideră esențială pregătirea și coordonarea între populație, industria de apărare și instituțiile statului.

Pentru a asigura o capacitate adecvată de reziliență, șeful Armatei a menționat că este necesară o populație instruită pentru apărare, o industrie națională capabilă să susțină efortul militar și un plan coerent pentru combaterea dezinformării.

„Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele. Rusia întotdeauna a avut acțiuni sub steag fals, întotdeauna a apăsat pe accelerația războiului hibrid. Deci Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile, în primul rând acela de a distruge Ucraina și a capacității de rezistență a societății ucrainene. Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct, sau nu în perioada imediat următoare”, a declarat acesta la Euronews România.

Aceste măsuri contribuie la consolidarea securității și la capacitatea României de a răspunde rapid și eficient în situații de criză.

„Avem nevoie de o populație pregătită pentru apărare, o industrie națională capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării”, a mai spus șeful Armatei.

Un punct de interes strategic special pentru România este Poarta Focșanilor, un coridor situat în centrul estic al țării, considerat o vulnerabilitate militară din cauza poziției geografice.

Generalul Vlad a explicat că geografia determină direcțiile operaționale și culoarele de mobilitate ale oricărui conflict, comparând situația cu cea a coridorului Suwalki pentru Polonia și țările baltice. În planurile Armatei, toate capabilitățile sunt implicate pentru a elimina sau a reduce riscurile asociate acestui punct strategic.

„Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwalki pentru țările baltice și Polonia. Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate, toate direcțiile operativ-strategice sunt canalizate de geografia statelor. Pentru noi, Poarta Focșanilor rămâne o vulnerabilitate și avem în planurile noastre toate capabilitățile implicate astfel încât vulnerabilitățile să fie eliminate”, a conchis acesta.

Generalul Vlad a dat asigurări că cetățenii nu trebuie să fie îngrijorați, indiferent de regiunea în care se află, subliniind că Alianța Nord-Atlantică are toată determinarea necesară pentru a proteja teritoriul aliat. Armata Română, în special, este pregătită să contribuie la apărarea integrității teritoriale a țării și la menținerea securității naționale.