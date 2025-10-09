Începând cu 1 ianuarie 2026, consumatorii casnici vor avea la dispoziție noi oferte de energie electrică, publicate deja de furnizorii activi pe piața concurențială.

Valorile afișate de aceștia includ toate componentele de cost — prețul energiei, componenta fixă (acolo unde este cazul), tarifele reglementate pentru transport, distribuție și serviciile de sistem, precum și contribuțiile pentru cogenerare de înaltă eficiență, certificatele verzi, acciza și TVA-ul.

Potrivit datelor disponibile pe comparatorul oficial al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), ofertele pentru București prezintă diferențe clare de preț între principalii jucători.

Printre cele mai avantajoase se numără:

Hidroelectrica – 1,07 lei/KWh

Nova Power & Gas SRL (preț fix 3 luni) – 1,12 lei/KWh

Nova Power & Gas SRL (preț fix 12 luni) – 1,18 lei/KWh

PPC Energie SA – 1,30 lei/KWh

Premier Energie Furnizare – 1,33 lei/KWh

E.ON Energie – 1,33 lei/KWh

Engie România – 1,35 lei/KWh

OMV Petrom – 1,37 lei/KWh

Energy Core Development SRL – 1,38 lei/KWh

Tinmar Energy – 1,48 lei/KWh

Aceste valori sunt relevante pentru clienții casnici care își pot schimba furnizorul în funcție de oferta preferată. Hidroelectrica continuă să mențină cea mai mică valoare per kilowatt-oră, consolidându-și poziția de lider pe segmentul ofertelor competitive.

La celălalt capăt al clasamentului se află furnizorii ale căror tarife depășesc considerabil media pieței. Cele mai ridicate prețuri sunt propuse de:

Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice ISPH SA – 2,21 lei/KWh

Transenergo Com SA – 1,97 lei/KWh

Photovoltaic Green Project SRL – 1,94 lei/KWh

Transenergo Microhidro SRL – 1,89 lei/KWh

Cooperativa de Energie Furnizare – 1,88 lei/KWh

Auchan Renewable Energy – 1,86 lei/KWh

EFT Power SRL – 1,73 lei/KWh

EFT Furnizare – 1,73 lei/KWh

Energy Distribution Services – 1,61 lei/KWh

Renovatio Trading SRL – 1,61 lei/KWh

Comparativ cu ofertele actuale, majoritatea prețurilor nu s-au modificat semnificativ. Totuși, există și excepții notabile, în special în zona celor mai scumpe contracte. În prezent, printre ofertele cu valori ridicate se numără și cea a companiei Hermes Energy International, unde tariful este de 2,33 lei/KWh.

Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat recent că tendința de reducere a tarifelor se va menține în perioada următoare. Potrivit acestuia, liberalizarea pieței favorizează concurența, iar furnizorii sunt obligați să vină cu oferte tot mai atractive pentru a-și păstra clienții.

„Trebuie să vedem că după data de 1 iulie, când schema de plafonare-compensare la energie electrică a expirat, în comparatorul de preţuri pe care noi îl punem la dispoziţia consumatorilor pe site-ul ANRE, unii furnizori au scăzut preţurile în ofertele lor. Eu sunt convins că trendul acesta va continua, tocmai pentru că suntem într-o piaţă, în momentul de faţă, a consumatorilor. Atâta timp cât preţul este liber şi eu pot să-mi aleg furnizorul cu cea mai bună ofertă, furnizorul va fi obligat să vină cu un preţ competitiv, în aşa fel încât să nu rămână fără obiectul muncii, fără portofoliul de consumatori. Dacă preţul ar fi rămas în continuare plafonat sau fix pentru o perioadă de timp, eu, consumator, n-aş fi avut niciun fel de motiv să mă mut de la un furnizor la altul, iar competiţia, evident, că ar fi fost prejudiciată”, a afirmat Niculescu în cadrul unei conferinţe de specialitate.

Oficialul a subliniat că liberalizarea pieței obligă toți actorii implicați — de la instituții publice până la companii și consumatori — să adopte o abordare informată și echilibrată în luarea deciziilor.

George Niculescu a subliniat și importanța informării corecte, atât din partea instituțiilor, cât și a clienților, evidențiind că o piață funcțională depinde de transparență și de o bună comunicare între toți actorii implicați.

Potrivit acestuia, instituțiile publice au responsabilitatea de a furniza date clare și accesibile despre evoluția pieței și despre drepturile consumatorilor, în timp ce clienții trebuie să își asume un rol activ în procesul de documentare și alegere a ofertelor.

„Dacă piaţa, industria şi consumatorii se uită la instituţiile publice şi aşteaptă de la noi decizii asumate, cred că de la piaţă aşteptăm servicii de înaltă calitate, produse corecte, iar din partea consumatorilor îmi doresc să depună eforturi din ce în ce mai mari în a se informa corect despre ce se întâmplă în piaţă. Iarăşi, revin, sunt o grămadă de mesaje, foarte multe mesaje în această perioadă, cred că trebuie să le extragem pe cele corecte şi să luăm deciziile foarte bine informaţi”, a declarat șeful ANRE.

Mesajul transmis de acesta reflectă preocuparea instituției pentru transparență și pentru echilibrarea raportului dintre ofertanți și beneficiari. Într-o piață în care furnizorii se diferențiază tot mai mult prin detalii contractuale, capacitatea consumatorului de a analiza informația devine un factor esențial.

În ceea ce privește prețurile la energie, Niculescu a încurajat consumatorii să analizeze cu atenție ofertele disponibile, dar și furnizorii să mențină un nivel corect al tarifelor.

„Dacă revenim la problema preţurilor din energie care este foarte des vehiculată în această perioadă, pe consumatori îi îndemn să îşi aleagă foarte bine ofertele care sunt disponibile, furnizorii trebuie să vină cu preţuri corecte pentru aceştia, iar migraţia aceasta a clienţilor de la un furnizor la altul, cred eu că este foarte bună, trebuie încurajată, în aşa fel încât furnizorii să-şi calibreze ofertele în funcţie şi de posibilităţile de suportabilitate ale consumatorilor”, a precizat președintele ANRE.

El a adăugat că lichiditatea din piață joacă un rol esențial în menținerea competitivității ofertelor, explicând că disponibilitatea energiei și volumul tranzacțiilor influențează direct capacitatea furnizorilor de a propune tarife avantajoase. Atunci când pe piață există suficientă energie disponibilă pentru tranzacționare, prețurile tind să se stabilizeze, iar concurența între furnizori devine mai activă.