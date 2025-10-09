Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului a raportat că, joi, 09 octombrie 2025, la ora 10:07 (ora locală), în Zona Seismică Făgăraș-Câmpulung, județul Brașov, a avut loc un cutremur slab de magnitudinea 3,3, la o adâncime de 5 kilometri.

”În ziua de 09 Octombrie 2025, la ora 10:07:06 (ora locală a României), s-a produs în Zona Seismica Făgăraş-Câmpulung, judeţul Braşov un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 5.0 km”, a transmis, joi, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a fost înregistrat în apropierea următoarelor oraşe: 23 km SV de Brasov, 50 km SV de Sfăntu-Gheorghe, 62 km N de Târgoviste, 75 km NV de Ploieşti, 83 km NE de Piteşti, 93 km NE de Râmnicu Valcea.

Zona în care a avut loc cutremurul nu este una cu activitate seismică frecventă.

Iată un ghid clar și structurat despre ce trebuie să faci în caz de cutremur puternic:

Rămâi calm și nu te panica. Panica crește riscul de accidentare. Adăpostește-te imediat: Sub o masă solidă sau birou ;

Lângă perete interior , departe de ferestre, oglinzi sau obiecte care pot cădea;

Nu sta lângă mobilier înalt sau rafturi pline. Protejează-ți capul și gâtul cu brațele sau un obiect solid (perne, rucsac). Stai acolo până se oprește cutremurul. Nu încerca să fugi în exterior în timpul mișcării. Dacă ești afară, îndepărtează-te de clădiri, copaci, stâlpi de electricitate sau cabluri care pot cădea.

Verifică-te pe tine și pe cei din jur pentru răni. Acordă primul ajutor dacă este necesar. Evită clădirile avariate – acestea pot fi instabile. Fii atent la replici – acestea pot fi puternice și frecvente imediat după cutremur. Oprește gazul și electricitatea dacă observi scurgeri sau avarii. Folosește telefonul doar pentru urgențe, pentru a nu bloca liniile de comunicare. Ascultă autoritățile prin radio, TV sau aplicații oficiale pentru instrucțiuni și alerte.