Cutremur cu magnitudinea 3,3 în judeţul Braşov
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului a raportat că, joi, 09 octombrie 2025, la ora 10:07 (ora locală), în Zona Seismică Făgăraș-Câmpulung, județul Brașov, a avut loc un cutremur slab de magnitudinea 3,3, la o adâncime de 5 kilometri.
”În ziua de 09 Octombrie 2025, la ora 10:07:06 (ora locală a României), s-a produs în Zona Seismica Făgăraş-Câmpulung, judeţul Braşov un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 5.0 km”, a transmis, joi, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Seismul a fost înregistrat în apropierea următoarelor oraşe: 23 km SV de Brasov, 50 km SV de Sfăntu-Gheorghe, 62 km N de Târgoviste, 75 km NV de Ploieşti, 83 km NE de Piteşti, 93 km NE de Râmnicu Valcea.
Zona în care a avut loc cutremurul nu este una cu activitate seismică frecventă.
Ce trebuie să faci în caz de cutremur puternic
Iată un ghid clar și structurat despre ce trebuie să faci în caz de cutremur puternic:
În timpul cutremurului
-
Rămâi calm și nu te panica. Panica crește riscul de accidentare.
-
Adăpostește-te imediat:
-
Sub o masă solidă sau birou;
-
Lângă perete interior, departe de ferestre, oglinzi sau obiecte care pot cădea;
-
Nu sta lângă mobilier înalt sau rafturi pline.
-
-
Protejează-ți capul și gâtul cu brațele sau un obiect solid (perne, rucsac).
-
Stai acolo până se oprește cutremurul. Nu încerca să fugi în exterior în timpul mișcării.
-
Dacă ești afară, îndepărtează-te de clădiri, copaci, stâlpi de electricitate sau cabluri care pot cădea.
După cutremur
-
Verifică-te pe tine și pe cei din jur pentru răni. Acordă primul ajutor dacă este necesar.
-
Evită clădirile avariate – acestea pot fi instabile.
-
Fii atent la replici – acestea pot fi puternice și frecvente imediat după cutremur.
-
Oprește gazul și electricitatea dacă observi scurgeri sau avarii.
-
Folosește telefonul doar pentru urgențe, pentru a nu bloca liniile de comunicare.
-
Ascultă autoritățile prin radio, TV sau aplicații oficiale pentru instrucțiuni și alerte.
Sfaturi suplimentare
-
Păstrează trusă de urgență cu apă, alimente neperisabile, lanternă, baterii și medicamente.
-
Exersează periodic planul de siguranță împreună cu familia.