Seismul s-a produs la ora locală 12:59 (GMT+3), la o adâncime de 10 kilometri, afectând puternic provincia Kütahya și fiind resimțit pe o arie largă.

Datorită adâncimii reduse, seismul a fost resimțit mai intens decât alte cutremure cu magnitudine similară. Locuitori din mai multe localități din vestul și nord-vestul Turciei au declarat că au simțit clădirile vibrând. Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale semnificative.

Un cutremur de magnitudinea 6,2 a avut loc miercuri seara în vestul Venezuelei, potrivit Institutului American de Geofizică (USGS). Seismul a fost resimțit și în capitala Caracas, însă autoritățile au anunțat că nu s-au înregistrat pagube materiale semnificative. Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a declarat că situația este sub control și că populația nu se află în pericol imediat.

Datele USGS indică faptul că epicentrul cutremurului a fost la 24 de kilometri de localitatea Mene Grande, în statul Zulia. Zona, cunoscută pentru activitățile petroliere, are o densitate redusă a populației, ceea ce a limitat riscul de victime sau pagube importante.

Seismul s-a produs în apropierea Lacului Maracaibo, o regiune economică cheie a Venezuelei, unde se găsesc numeroase instalații petroliere și infrastructuri critice. Specialiștii atrag atenția că această zonă este considerată cu risc seismic ridicat, iar activitatea tectonică este monitorizată constant de autoritățile naționale și organizațiile internaționale.

Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a raportat o altă valoare a magnitudinii cutremurului, bazată pe datele furnizate de Funvisis, fundația venezueleană de cercetări seismologice. El a explicat că „diferențele dintre măsurătorile internaționale și cele locale se datorează metodelor tehnice utilizate”.

Cabello a subliniat că autoritățile au efectuat verificări imediate în zonele cele mai apropiate de epicentru pentru a evalua eventualele pagube la locuințe și obiective industriale.

„Cutremurul a fost de (magnitudinea) 5,4, fără pagube structurale majore. Faptul că nu există apgube structurale majore la un cutremur de 5,4, care este considerabil, se datorează calităţii construcţiilor din Venezuela”, a precizat acesta.

