În doar trei ani, peste 2.000 de unități de cazare au obținut certificarea GSTC, demonstrând un progres semnificativ în domeniul turismului la nivel mondial. Turcia nu doar că a implementat o transformare profundă a sectorului turistic, ci a devenit și un reper global, având peste 80% dintre toate unitățile de cazare certificate GSTC din întreaga lume.

În cadrul Etapei a Treia a Programului Național pentru Turism Sustenabil din Turcia, certificarea GSTC a devenit un reper de prestigiu pentru unitățile de cazare care doresc să ofere turiștilor servicii de cea mai înaltă calitate și confort. Până la sfârșitul anului 2024, 1.466 de unități erau certificate GSTC, iar până la 1 septembrie 2025, numărul acestora a crescut la 2.005, marcând o creștere de 37% în doar nouă luni. Această evoluție subliniază viziunea Turciei de a deveni lider global în turismul sustenabil.

Rata de certificare în Etapa a Treia a depășit 50% în funcție de capacitatea de camere și paturi în provinciile Antalya, Kırşehir și Kilis. Alte regiuni precum Istanbul, Konya, Şırnak, Gaziantep, Kayseri și Aydın au înregistrat peste 30% din capacitatea de cazare certificată conform standardelor GSTC. Aceste date demonstrează că principiile sustenabilității sunt adoptate nu doar de marile destinații turistice, ci și de cele emergente.

Ministrul Culturii și Turismului din Turcia, Mehmet Nuri Ersoy, a evidențiat progresul țării: depășirea pragului de 2.000 de hoteluri certificate GSTC confirmă poziția Turciei ca lider în turismul sustenabil. El a precizat că obiectivul nu se limitează la conformitatea cu standardele globale până în 2030, ci vizează un rol activ în modelarea viitorului turismului sustenabil. Industria turistică devine tot mai responsabilă, iar creșterea numărului de unități certificate GSTC, alături de cele peste 19.000 de unități deja verificate, reflectă angajamentul ferm al Turciei pentru această transformare. De asemenea, eforturile de certificare sunt extinse și în sectorul gastronomic, printr-un nou program pentru industria alimentară și a băuturilor, stabilind din nou un precedent la nivel global, similar cu cel din ospitalitate.

Directorul executiv al Consiliului Global pentru Turism Sustenabil (GSTC), Randy Durband, a transmis felicitările sale: depășirea pragului de 2.000 de hoteluri certificate GSTC reprezintă o realizare remarcabilă și demonstrează leadershipul Turciei în turismul sustenabil. El a subliniat că Programul Național pentru Turism Sustenabil al Turciei este un exemplu global de colaborare eficientă între guvern și sectorul privat, aplicabil tuturor tipurilor și dimensiunilor de unități de cazare, și speră ca acest model să inspire și alte destinații la nivel internațional.

Verificarea și certificarea unităților de cazare fac parte din Programul Național pentru Turism Sustenabil al Turciei, dezvoltat în colaborare cu GSTC. Programul urmărește o dezvoltare durabilă a turismului și aliniază toți actorii din industrie la o viziune comună, supunând unitățile de cazare unor audituri riguroase conform standardelor GSTC. Treptat, participarea devine obligatorie și complet aliniată cu standardele internaționale, obiectivul fiind ca toate unitățile să finalizeze cele trei etape și să obțină certificatul de turism sustenabil până în 2030.

Prin această inițiativă, Turcia a transformat sustenabilitatea dintr-o practică opțională într-un cadru legal obligatoriu, devenind astfel un model la nivel global. Este una dintre puținele țări care impune legal certificarea unităților de cazare pentru a promova turismul sustenabil.

Turcia desfășoară acțiuni extinse de promovare a Programului Național pentru Turism Sustenabil, în colaborare cu GSTC, cu scopul de a inspira alte țări să adopte practici similare. De exemplu, în 2023, Antalya, una dintre principalele destinații de pe Riviera Turcească, a găzduit conferința globală GSTC, reuniunea anuală de referință pentru profesioniștii în turism sustenabil, atrăgând participanți internaționali.

Totodată, Turcia a promovat programul prin conferințe și evenimente, atât fizice, cât și online, organizate în diverse țări, printre care Suedia, Singapore, Thailanda, Coreea de Sud, SUA, Marea Britanie, Țările de Jos și Azerbaidjan.