General Motors a reușit să stabilească un nou record mondial de autonomie pentru automobile electrice, după ce un pickup Chevrolet Silverado EV Max Range a parcurs 1.700 km cu o singură încărcare, depășind toate recordurile existente.

Testul, realizat în condiții reale de trafic, a fost documentat și certificat oficial, iar vehiculul a parcurs traseul de la 100% baterie până la 0%, cu opriri doar pentru schimbarea șoferilor și pe timpul nopții.

Experimentul a avut ca scop exclusiv atingerea acestui record, șoferii menținând o viteză medie de 32-40 km/h și reducând la minimum frânările sau accelerațiile bruște.

În cea mai mare parte a testului, pasagerii nu au fost prezenți pe scaunul din dreapta, brațele ștergătoarelor de parbriz au fost reglate la cea mai joasă poziție acceptabilă pentru a diminua rezistența la aer, iar anvelopele au fost umflate la presiunea maximă acceptată.

Roata de rezervă a fost scoasă, alinierea roților optimizată, iar o prelată auxiliară a fost adăugată peste benă pentru a favoriza circulația uniformă a aerului. Aerul condiționat a fost oprit pe durata testului, care s-a desfășurat în timpul verii, la temperaturi ridicate, pentru eficiența bateriei.

Autonomia oficială a modelului Chevrolet Silverado EV Max Range este de 493 mile (aproximativ 788 km), iar mașina a păstrat toate setările și software-ul din fabrică, fără nicio modificare.

Parcurgerea celor 1.059,2 mile (1.704,6 km) a durat șapte zile, pe drumuri publice, și s-a încheiat în parcul Belle Island din Detroit, la volan aflându-se exclusiv ingineri ai Chevrolet pe durata programului lor de lucru.

Kurt Kelty, vicepreședinte pentru baterii, propulsie și sustenabilitate, a subliniat că obținerea unei autonomii atât de mari nu este întâmplătoare, ci rezultatul integrării profunde între chimia bateriei, eficiența unității de propulsie, software și ingineria vehiculului.

Jon Doremus, managerul tehnic de calibrare a propulsiei, a precizat că testul a fost realizat pe drumuri publice, la viteze medii urbane, și nu prin rulaj idealizat, pentru a reflecta condiții reale de trafic.

„Dacă am conduce-o la vale tot timpul, sigur, am face un kilometraj incredibil. Dar nu despre asta era vorba. Am vrut să fie real, pe drumuri publice”, a afirmat acesta.

General Motors consideră că acest record reprezintă un test semnificativ, oferind informații valoroase pentru modelarea și îmbunătățirea viitoarelor vehicule electrice.