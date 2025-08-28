Românii care preferă mașinile electrice în detrimentul celor pe combustie au parte de vești bune din partea producătorilor auto. Majoritatea au modele electrice care întrec așteptările și care se potrivesc perfect pentru orice buzunar.

Deținerea unei mașini electrice aduce cu sine o serie de avantaje care, privite în ansamblu, arată direcția firească a evoluției automobilului. În primul rând, costurile de exploatare sunt mai mici decât la o mașină clasică: energia electrică este de regulă mai ieftină decât combustibilul, iar motorul electric are mai puține piese în mișcare, necesitând mai puțină întreținere.

Reviziile devin mai simple, iar sistemul de frânare se uzează mai greu datorită frânării regenerative, ceea ce prelungește durata de viață a componentelor.

Deținerea unei mașini electrice, în ciuda avantajelor evidente, vine și cu o serie de dezavantaje care merită luate în seamă înainte de a face o alegere. Cel mai des menționat este autonomia limitată. Deși modelele moderne oferă deja sute de kilometri cu o singură încărcare, distanța parcursă rămâne mai mică decât la o mașină pe benzină sau motorină, ceea ce impune o planificare atentă a drumurilor mai lungi. În același timp, rețeaua de stații de încărcare, deși în creștere, nu este încă la fel de dezvoltată ca cea a benzinăriilor, iar timpul de încărcare, chiar și în condiții rapide, rămâne mai lung decât alimentarea clasică.

Un alt aspect important este prețul de achiziție. Chiar dacă există programe de subvenții și beneficii fiscale, mașinile electrice rămân mai scumpe decât echivalentele lor cu motor termic. Costul ridicat al bateriei se reflectă direct în preț, iar în cazul în care aceasta trebuie înlocuită după ani de utilizare, cheltuiala poate fi considerabilă. Totodată, deși întreținerea de rutină este mai simplă, reparațiile specializate sunt adesea mai costisitoare și mai greu de realizat, din lipsa unui număr suficient de service-uri pregătite.

Mai există și problema infrastructurii casnice. Mulți proprietari nu au posibilitatea de a instala o stație de încărcare acasă, mai ales dacă locuiesc la bloc. Astfel, dependența de rețeaua publică de încărcare poate deveni incomodă.

În Italia, pe circuitul de testare de la Nardò, două prototipuri Mercedes-AMG GT XX Concept au reușit o performanță istorică: 40.075 km parcurși în 7 zile, 13 ore, 24 de minute și 7 secunde, cu o viteză medie de aproape 300 km/h, la temperaturi de până la 35°C.

Modelul AMG a demonstrat o putere continuă de peste 1360 CP și o încărcare rapidă de 850 kW, suficientă pentru a oferi 400 km autonomie în doar 5 minute. Sistemul de răcire joacă un rol foarte important, după cum a explicat Michael Schiebe, șeful AMG:

„Sistemul de răcire alimentează sistemul cu peste 40 de litri pe minut”.

Recordul de anduranță stabilit – inclusiv cei 5479 km parcurși în 24 de ore – a pulverizat precedentul realizat de Xpeng P7 (3961 km/24h). La test au participat 16 piloți profesioniști, inclusiv pilotul de Formula 1 George Russell, supravegheați permanent de un centru de comandă.

Dacă Mercedes-AMG a demonstrat superioritatea la capitolul anduranță, China a răspuns pe terenul vitezei. Pe circuitul din Papenburg, Germania, hypercar-ul Yangwang U9 Track Edition a stabilit un nou record mondial pentru mașinile electrice, atingând 472,41 km/h.

Yangwang, marcă deținută de gigantul BYD, a echipat modelul cu patru motoare electrice (unul pentru fiecare roată) și o arhitectură la 1.200 V, unică în industrie. Puterea totală depășește 3.000 CP.

Performanța marchează un salt impresionant față de recordul precedent al aceluiași model (391,94 km/h, noiembrie 2024), reprezentând o creștere de 20,53%. În plus, Yangwang a livrat deja 149 de exemplare U9 în primul an de producție, devenind astfel primul supercar chinezesc care a depășit pragul de 100 de unități livrate.

Cu toate că hypercar-urile i-au ochii tuturor prin design și prin culori, majoritatea oamenilor nu-și pot permite o astfel de mașină.

Totuși, producătorii de automobile au o gamă destul de largă de mașini electrice potrivite pentru orice buzunar.

Pe baza competiției Best Electric Car in Romania 2025, juriul a selectat și testat cele mai relevante modele, clasându-le astfel în ordinea punctajelor obținute:

Lynk & Co 02 – desemnată Best Electric Car in Romania 2025, cu un avantaj de doar 3 puncte față de locul al doilea

În România, prin programul Rabla+:

Versiunea Core: aproximativ 30.000 €

Versiunea More: aproximativ 33.000 €

Renault 5 E-Tech – locul II, cu 94 de puncte

-Versiune Five (baterie 40 kWh): de la 25.000 € (TVA inclus, fără eco-bonus)

-Echipare Evolution (Urban Range): de la 26.890 €

-Echipare Techno (baterie 52 kWh): de la 30.750 €

-Iconic Cinq (baterie 52 kWh, versiune de top): de la 32.750 €

-Oferte Rabla speciale (Evolution Urban Range): de la 18.900 € cu eco-bonus și leasing Renault.

Hyundai Inster – locul III, cu 85 de puncte

Preț de pornire în România: 21.182 € cu TVA, sau 16.082 € cu Programul Rabla Plus.

Kia EV3 – a urcat pe locul IV, cu 84 de puncte

Ford Puma Gen-E – clasat pe poziția a V-a, cu 68 de puncte; de reținut că acest model este produs local, la Craiova

BYD Sealion 7 – locul VI, cu 61 de puncte

Volvo EX90 – poziția a VII-a, cu 49 de puncte

Cupra Tavascan – încheie topul finaliștilor (loc VIII)

Aceste opt modele au fost testate în condiții reale, pe un traseu de circa 500 km între București și Covasna.

Modele precum Dacia Spring sau Leapmotor T03 sunt notate pentru accesibilitate, fiind în topul celor mai ieftine EV-uri din România, dar nu au intrat în finala competiției de calitate.

Piața auto-electrică din România este în creștere, estimându-se aproximativ 12.500 mașini electrice vândute în 2025, de la 9.743 unități în 2024.