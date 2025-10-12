Incidentul s-a petrecut în noaptea de 11 spre 12 octombrie, în jurul orei 23.30, când polițiștii din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră au încercat să oprească un autoturism din municipiul Constanța. Conducătorul auto a ignorat semnalele agenților și a continuat deplasarea, ceea ce a declanșat o amplă operațiune de urmărire.

Potrivit Poliției, mașina a fost urmărită pe mai multe bulevarde importante, printre care Aurel Vlaicu, Soveja și Mamaia, până pe strada Unirii, unde șoferul a pierdut controlul și a provocat un accident cu pagube materiale. După impact, bărbatul a abandonat vehiculul și a fugit, lăsând în autoturism doar pasagerul din dreapta.

Mai multe echipaje de poliție, inclusiv mascații de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au fost implicate în operațiune. Urmărirea ar fi început pe Bulevardul Aurel Vlaicu (zona CET), a continuat pe strada Soveja, Bulevardul Mamaia și s-a încheiat pe strada Unirii, unde, la ora 00.00, șoferul autoturismul Ford Focus ar fi făcut accident.

Toată acțiunea a continuat până în jurul orei 2.00, când șoferul a fost găsit pe o stradă din oraș și dus la sediul IPJ Constanța pentru audieri, scrie ziuaconstanta.ro.

În timpul urmăririi, camerele de supraveghere au surprins mașina condusă de tânăr circulând cu o viteză de 161 km/h pe strada Soveja, una dintre arterele intens circulate ale Constanței. În imagini se vede cum autoturismul traversează un sens giratoriu fără să acorde prioritate, în timp ce echipajele de poliție se află în spatele său, cu semnalele acustice și luminoase pornite.

„Polițiștii au continuat urmărirea pe mai multe artere din municipiul Constanța, iar pe strada Unirii, bărbatul a provocat o tamponare, un eveniment rutier cu pagube materiale”, a declarat Andreea Ambroze, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.

În timpul deplasării, șoferul a ignorat culoarea roșie a semaforului, a circulat pe contrasens și a efectuat manevre agresive, punând în pericol alți participanți la trafic. Potrivit poliției, doar întâmplarea a făcut ca incidentul să nu se transforme într-o tragedie.

După ce a fost prins și dus la sediul poliției, tânărul de 27 de ani a declarat că a fugit pentru că nu avea talonul mașinii și s-a temut că își va pierde permisul.

„Pentru că nu aveam talon la mașină și ca să nu-mi ia permis. În rest n-am avut treabă. Am fost speriat. Asta e. Am venit pe urmă înapoi singur”, a spus acesta.

Întrebat dacă deține permis de conducere, bărbatul a afirmat că are unul emis în Grecia, unde locuiește de mai bine de 15 ani.

„Da, normal. Mi l-a suspendat. Eu locuiesc în Grecia de 15 ani și mi-am pierdut documentele”, a adăugat el.

Polițiștii au precizat că, în urma verificărilor, s-a constatat că tânărul nu are un permis de conducere emis de autoritățile române. În prezent, se așteaptă confirmarea din partea autorităților elene privind valabilitatea documentului menționat de acesta.

Rezultatul testului etilotest a indicat o valoare de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat, o concentrație sub limita penală, dar care a fost luată în calcul la sancțiunile aplicate.

Potrivit IPJ Constanța, bărbatul a fost amendat cu aproximativ 15.000 de lei și i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru 600 de zile — una dintre cele mai mari perioade de suspendare aplicate recent în județ.

Sancțiunile au fost aplicate pentru un număr mare de abateri: neoprirea la semnalele polițiștilor, circulație pe contrasens, trecerea pe roșu, viteză excesivă, conducere agresivă și conducere sub influența alcoolului. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor faptelor și pentru a verifica situația permisului de conducere invocat de bărbat.

Reprezentanții IPJ Constanța au precizat că acțiunea a implicat o mobilizare extinsă a forțelor: polițiști de la rutieră, ordine publică, investigații criminale, Serviciul Siguranță Rutieră, Serviciul pentru Acțiuni Speciale, precum și jandarmi ai Grupării Mobile „Tomis”.

Martorii și polițiștii implicați au afirmat că intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, din cauza vitezei mari și a traficului încă prezent la acea oră pe principalele bulevarde ale orașului. Bărbatul a fost localizat la aproximativ trei kilometri de locul accidentului, după ce a mers o parte din drum pe jos și, potrivit propriilor declarații, ar fi fost luat ulterior de un prieten cu mașina.

După audieri, polițiștii au deschis un dosar de cercetare pentru a stabili exact circumstanțele incidentului și dacă șoferul deține într-adevăr un permis valabil emis într-un stat membru al Uniunii Europene.