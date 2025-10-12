Potrivit unui raport publicat de Deutsche Bank în 2023, tinerii germani cu vârste între 16 și 24 de ani au în medie aproximativ 1.400 de euro în contul curent. Segmentul de vârstă 25–34 de ani dispune, în medie, de 2.200 de euro, iar persoanele mai în vârstă ajung chiar la 4.200 de euro. Aceste sume oferă o imagine clară a obiceiurilor de economisire într-o societate cunoscută pentru rigoarea financiară.

Prin comparație, în Polonia, valorile sunt considerabil mai mici. Soldul mediu într-un cont bancar variază de la câteva sute la câteva mii de zloți, o diferență explicată prin veniturile mai reduse, dar și prin preferința multor cetățeni de a păstra economiile în numerar sau în depozite bancare.

Disparitățile între cele două state europene reflectă și nivelul de educație financiară. În Germania, planificarea bugetului și economisirea sunt încurajate încă din școală, în timp ce în Polonia și alte țări din Europa Centrală, încrederea în instituțiile financiare s-a consolidat abia în ultimii ani.

La prima vedere, un sold ridicat în cont pare un semn al stabilității financiare. Totuși, economiștii atrag atenția că banii care stau nu doar că nu aduc beneficii, ci își pierd treptat valoarea. Inflația și dobânzile aproape inexistente la conturile curente fac ca sumele păstrate acolo să valoreze mai puțin de la an la an, scriu cei de la ziarulromanesc.

În prezent, majoritatea conturilor curente din Germania și Polonia oferă dobânzi cuprinse între 0% și 1%, în timp ce inflația depășește aceste niveluri. Astfel, deși soldul rămâne neschimbat, puterea de cumpărare scade.

Un studiu arată că în Germania un client din nouă păstrează în cont peste 10.000 de euro, iar categoria cea mai predispusă este cea a persoanelor între 30 și 39 de ani (16,3%). În realitate, acest capital ar putea produce randamente semnificative dacă ar fi plasat în depozite sau instrumente de investiții.

Specialista americană în planificare financiară Marci Bair propune o metodă ușor de aplicat, cunoscută drept „regula celor două luni”. Potrivit acesteia, în contul curent nu ar trebui păstrați mai mulți bani decât echivalentul cheltuielilor pentru două luni.

Astfel, dacă o persoană are cheltuieli lunare de 5.000 de zloți, ar trebui să păstreze în cont cel mult 10.000 de zloți. Restul banilor poate fi transferat într-un cont de economii, un depozit sau direcționat către investiții. În acest fel, se menține un echilibru între lichiditate și randament, evitându-se pierderile cauzate de inflație.

Specialiștii indică mai multe semnale prin care o persoană își poate da seama că păstrează prea mult capital neutilizat:

Există deja o rezervă financiară stabilă. Dacă dispui de fonduri care acoperă cheltuielile pentru cel puțin șase luni, restul banilor ar trebui să fie direcționat spre instrumente financiare mai productive.

Lipsa unui plan de economisire. Banii fără un scop clar tind să fie cheltuiți necontrolat; specialiștii recomandă transferuri automate lunare către un cont de economii sau un plan de investiții.

Neglijarea pensiei private. Mulți aleg să păstreze sume importante în cont fără a contribui constant la un fond de pensii, pierzând astfel beneficiile acumulării pe termen lung.

Neutilizarea oportunităților de investiții. Deductibilitățile fiscale, programele oferite de angajator sau sprijinul de stat sunt adesea ignorate, ceea ce înseamnă bani pierduți.

Nemulțumirea față de dobânzile mici. Dacă observi că banii tăi nu cresc în timp, este un semnal clar că ar trebui să cauți opțiuni alternative de economisire.

Menținerea unui sold mare într-un cont curent aduce două riscuri principale, explică experții:

În primul rând, tentația de a cheltui. Cu cât soldul este mai mare, cu atât cresc șansele de a face cumpărături impulsive, uneori fără o reală nevoie. În al doilea rând, se pierd posibile câștiguri – în timp ce investițiile în acțiuni sau fonduri de tip ETF pot aduce randamente anuale de 8–10%, banii din contul personal nu produc practic nimic.

Specialiștii recomandă mai multe alternative pentru gestionarea surplusului de numerar:

Conturile de economii, care oferă dobânzi de până la 3–4% în Germania și asigură acces rapid la fonduri.

Depozitele bancare, considerate sigure, dar mai puțin flexibile.

Fondurile ETF sau alte investiții pe termen lung, potrivite celor care urmăresc să construiască o avere stabilă, profitând de efectul dobânzii compuse.

Deși nu există o regulă universal valabilă privind suma optimă din cont, regula celor două luni rămâne un reper echilibrat. Este recomandat ca în contul curent să existe doar banii pentru cheltuielile zilnice și o rezervă minimă de siguranță. Restul fondurilor ar trebui direcționat către instrumente financiare care pot aduce venituri suplimentare.