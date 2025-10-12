Ministerul Sănătăţii va lansa Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Chirurgia Robotică

Ministrul Sănătății a precizat că, în curând, va fi lansat Programul Național de Acțiuni Prioritare pentru Chirurgia Robotică, care va finanța direct spitalele publice dotate cu roboți chirurgicali pentru achiziția consumabilelor necesare acestor intervenții complexe.

Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat pe Facebook că la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița chirurgia robotică a atins o bornă de 100 de intervenții realizate cu succes. El a subliniat că în spatele fiecărei operații se află o echipă dedicată, care crede în progres, precizie și viitorul medicinei, contribuind astfel la sute de povești de încredere și speranță pentru pacienți.

Ministrul Alexandru Rogobete l-a felicitat pe dr. Răzvan Couti pentru implicare, viziune și schimbările reale aduse în spitalul public. De asemenea, el a mulțumit echipei de conducere a spitalului și autorităților locale pentru sprijinul constant acordat performanței, subliniind că rezultatele obținute demonstrează că succesul este posibil atunci când profesionalismul, încrederea și investițiile se reunesc în același loc.

Ministrul Sănătății a anunțat că, în curând, va fi lansat Programul Național de Acțiuni Prioritare pentru Chirurgia Robotică, prin care spitalele publice dotate cu roboți chirurgicali vor fi finanțate direct pentru achiziția consumabilelor necesare intervențiilor complexe.