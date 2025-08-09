Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, sâmbătă, în timpul unei vizite în judeţul Galaţi, că medicina de familie reprezintă baza sistemului de sănătate şi că autorităţile intenţionează să extindă, cu noi fonduri europene, proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor medicale.

El a precizat că, în cadrul deplasării, a ajuns la două cabinete modernizate prin PNRR, unde a întâlnit medici dedicaţi care şi-au echipat spaţiile cu ecografe, aparate EKG, monitoare pentru funcţii vitale, spirometre şi alte echipamente esenţiale.

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, prin PNRR sunt dotate 2.500 de cabinete de medicină de familie şi se finanţează reabilitarea a peste 800, urmând ca proiectul să fie continuat pentru a asigura accesul la servicii medicale de calitate în apropierea locuinţei fiecărui român.

„În vizita din județul Galați, am ajuns la două cabinete de medicină de familie modernizate prin PNRR. Aici, am întâlnit medici dedicați care, cu ajutorul fondurilor europene, și-au dotat cabinetele cu ecografe moderne, aparate EKG, monitoare pentru funcții vitale, spirometre și multe alte echipamente esențiale pentru îngrijirea pacienților. Medicina de familie este baza sistemului de sănătate. Este primul loc unde oamenii vin pentru ajutor, sfat și îngrijire. Iar atunci când medicii de familie au instrumentele necesare, întreaga comunitate câștigă. Prin PNRR, dotăm 2.500 de cabinete și finanțăm reabilitarea a peste 800 dintre ele. Și nu ne oprim aici – vrem să extindem acest proiect cu noi fonduri europene, pentru ca fiecare român să aibă acces la servicii medicale de calitate, aproape de casă”, a scris ministrul Sănătății pe pagina sa de Facebook.

Tot sâmbătă, 9 august, Alexandru Rogobete a vizitat şantierul noii clădiri a Spitalului Municipal „Anton Cincu” din Tecuci, investiţie de peste 190 milioane de lei din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi, cu termen de finalizare în septembrie 2026.

El a subliniat că, deşi scuze pot găsi mulţi, puţini sunt cei care construiesc efectiv spitale şi salvează vieţi, apreciind că unitatea va fi realizată după standarde medicale înalte şi va deservi peste 120.000 de locuitori.

Ministerul Sănătăţii va sprijini dotarea spitalului cu aparatură modernă, astfel încât pacienţii să beneficieze de tratamente de ultimă generaţie la nivel local. În prezent, spitalul din Tecuci înregistrează anual peste 68.000 de cazuri la CPU, peste 62.000 de pacienţi în ambulatoriu şi peste 1.000 de naşteri.

Noua clădire va avea 105 paturi, dintre care 10 la ATI, saloane cu două paturi şi baie proprie, rezerve individuale, patru săli de operaţie, două săli pentru intervenţii endoscopice, heliport pe acoperiş, echipamente performante şi digitalizare completă.

Ministrul a mai spus că a fost impresionat de un medic tânăr care i-a transmis că îşi trimite pacienţii la spitalul judeţean doar atunci când este absolut necesar, considerând această atitudine o dovadă de încredere şi devotament pentru comunitate. El a subliniat că sănătatea comunităţii rămâne o prioritate şi că investiţiile de azi sunt făcute pentru siguranţa şi confortul pacienţilor de mâine.