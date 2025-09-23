Suma tăiată din bugetul burselor pentru studenţi în luna august ar putea fi acoperită prin Fondul Social European, a declarat marţi vicepreşedintele Parlamentului European, Nicu Ştefănuţă. El a precizat că a discutat despre această soluție cu ministrul investiţiilor şi proiectelor europene și că executivul european a emis o opinie favorabilă, oferind astfel o cale pentru a proteja studenții afectați de reduceri.

„Nu mi se pare corect ca cetăţenii cei mai vulnerabili să fie cei care sunt atacaţi de tăieri în primul rând și atunci am căutat soluţii, pentru că e uşor să zici nu e bine să tăiem în condiţiile în care avem un deficit aşa mare, adică înţeleg logica guvernului, nu sunt nerezonabil, însă nu mi s-a părut corect ca aceste categorii foarte vulnerabile care au mai fost atinse şi de ‘ordonanţa-trenuleţ’ din decembrie 2024 să fie din nou afectate”, a explicat Ştefănuţă în cadrul unui briefing pentru jurnaliști români la Bruxelles.

El a subliniat că a purtat discuții cu ministrul Florin Pîslaru pentru a identifica soluții concrete care să atenueze efectele reducerilor asupra studenților.

„Una din soluţii este să folosim banii din Fondul Social European, deci din fonduri europene, ca să acoperim gaura din burse la studenţi, pentru că acolo este durerea cea mai mare, adică tăierea fondului de burse cu aproape o treime; este o tăiere semnificativă şi atinge toate categoriile de burse, şi sociale, şi de performanţă, şi de merit, adică, efectiv, toate, pentru că fondul de burse este unul comun”, a precizat Ştefănuţă.

Vicepreşedintele PE, membru al grupului Verzilor, dar ales ca independent, a explicat că solicitarea se referă strict la bursele bugetate pentru acest an, urmând ca în 2026 să existe posibilitatea unei majorări în noul buget.

„Înţeleg că s-ar putea ca în 2026 să se revină, să crească din nou fondul de burse în noul buget. Dar în bugetul actual, în care foarte mulţi sunt afectaţi astăzi, am putea să luăm nişte bani din Fondul Social European (FSE). Există discuţii şi cu comisarul (Roxana) Mînzatu. Comisia trebuie să dea aprobare dacă te lasă sau nu să muţi fonduri dintr-o parte sau alta. Eu am solicitat Comisiei o opinie, pe care am primit-o, care este favorabilă şi care zice că, da, poţi să muţi bani spre burse, existând şi exemple”, a explicat Ştefănuţă, menționând programul european „Prima Bursă”, finanţat din FSE, ca precedent pentru această soluție.

El a mai subliniat că implementarea măsurii depinde de viteza cu care guvernul colaborează cu Comisia Europeană.

„Ceea ce trebuie să se întâmple este ca din FSE să poţi să zici, uite, 10% merge spre fondul de burse şi atunci trebuie aprobat de comisarul Mînzatu această schimbare, pentru că destinaţiile erau altele prin negociere. Nu ştiu, e o chestiune de, probabil, o lună de zile sau ceva de genul ăsta”, a estimat el.

Ştefănuţă a discutat, de asemenea, cu ministrul educaţiei, Daniel David, despre situația căminelor studențești, subliniind că reducerea burselor nu ar trebui să vină în detrimentul altor beneficii pentru studenți.

„Dacă îi arzi pe studenţi la burse, măcar să aibă locuri în cămin sau alte beneficii care să le scadă nota de plată pentru educaţia din România. Mai ales că fondul de cămine a scăzut din PNRR, erau aproape 400 de milioane de euro şi sunt foarte puţine proiecte mature. Ştiţi foarte bine că acum am rămas pe ultima sută de metri doar cu proiectele mature, restul s-a dus la gunoi. Voi şi inspecta unele acum în weekend, voi fi la Bucureşti să văd ce s-a făcut în Regie din banii ăştia şi în mai multe lucruri. Deci, ceea ce-mi doresc este să salvăm căminele româneşti finanţate de UE”, a mai spus Ştefănuţă.

El a mai precizat că va urmări îndeaproape procesul de implementare, pentru a se asigura că banii europeni vor fi folosiți eficient și că studenții nu vor fi afectați de reducerile bugetare, subliniind importanța unei coordonări eficiente între ministere și Comisia Europeană.