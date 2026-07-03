Catedrala Notre-Dame intră într-o nouă etapă de restaurare. Lucrările vor continua până în 2033

Catedrala Notre-Dame intră într-o nouă etapă de restaurare, după redeschiderea sa din 2024. Autoritățile franceze au programat până în 2033 o serie de lucrări menite să finalizeze refacerea monumentului afectat de incendiul din 2019.

Catedrala Notre-Dame intră într-o nouă etapă de restaurare, după redeschiderea sa din 2024. Instituția publică responsabilă de reconstrucția monumentului a anunțat că lucrările vor începe cu restaurarea marii rozete și a fațadei nordice.

Președintele instituției publice Reconstrucția Catedralei Notre-Dame din Paris, Philippe Jost, a declarat că obiectivul principal este finalizarea restaurării complete a catedralei. El a precizat că edificiul avea nevoie de lucrări suplimentare din cauza stării de degradare în care se afla înainte de incendiul din 2019 și că acestea îi vor reda strălucirea corespunzătoare renumelui său mondial, asigurându-i totodată conservarea pe termen lung.

Potrivit sursei citate, catedrala îl va primi pe Papa Leon al XIV-lea în timpul vizitei sale în Franța, programată în perioada 25 septembrie –28 septembrie.

În total, aproximativ 12 operațiuni de restaurare au fost programate până în 2033 pentru a finaliza lucrările ample începute după incendiu. Acestea sunt finanțate din cele 845 de milioane de euro strânse prin subscripția națională.

Primul proiect, programat în perioada 2027–2029, vizează restaurarea marii rozete medievale, situată în centrul fațadei principale, care nu a mai fost restaurată din secolul al XIX-lea. Instituția publică a explicat că intervenția va permite remedierea unor probleme mai vechi și repararea daunelor provocate de grindina din mai 2025.

Un al doilea proiect prevede restaurarea fațadei nordice a transeptului și curățarea statuilor medievale, despre care instituția a precizat că sunt puternic afectate de depunerile de murdărie.

Costul acestor lucrări este estimat la 150 de milioane de euro. Conform comunicatului de presă, din această sumă mai trebuie strânse aproximativ 130 de milioane de euro. Jost a subliniat că proiectul are în continuare nevoie de sprijinul și generozitatea patronilor și donatorilor.

În paralel, statul francez finanțează un alt proiect care prevede înlocuirea a șase vitralii din culoarul sudic al navei cu vitralii contemporane. În luna mai, instanțele au respins cererea formulată de două asociații pentru protejarea patrimoniului, care solicitau suspendarea acestui proiect.

Catedrala Notre-Dame din Paris a fost grav afectată de incendiul din aprilie 2019, care a distrus acoperișul și alte elemente arhitecturale importante. Structura de rezistență a clădirii a rămas însă intactă. La momentul respectiv, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că monumentul va fi reconstruit în termen de cinci ani.

Catedrala romano-catolică Notre-Dame, situată în Arondismentul 4 al Parisului, este unul dintre cele mai reprezentative monumente ale capitalei franceze. Construită în secolul al XII-lea, aceasta este vizitată anual de aproximativ 13 milioane de turiști.