După un incendiu devastator în 2019 care a distrus parțial structura sa emblematică, catedrala Notre-Dame din Paris a fost redeschisă sâmbătă, într-un eveniment istoric de amploare.

La ceremonie au participat numeroși șefi de stat, figuri marcante din lumea culturală și public larg, marcând renașterea acestei capodopere gotice din secolul al XII-lea.

Redeschiderea reprezintă punctul culminant al unui proiect de restaurare fără precedent, descris de președintele Emmanuel Macron ca o demonstrație a „capacității națiunii franceze de a realiza imposibilul”.

La ora locală 19:20, arhiepiscopul Parisului, Laurent Ulrich, îmbrăcat într-o ținută creată de designerul francez Jean-Charles de Castelbajac, a deschis simbolic porțile catedralei, lovindu-le de nouă ori cu crucea sa, transmite AFP.

