David Popovici, primit de Papa Leon al XIV-lea: „Sportul, atunci când este bine practicat, este medicament pentru trup şi spirit”

Înotătorul român David Popovici s-a întâlnit joi, 25 iunie, la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea, împreună cu alți sportivi participanți la Trofeul Sette Colli de la Roma, pentru o audiență dedicată sportului.

Sportivul român David Popovici a avut joi, 25 iunie, o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican, înainte să participe la Trofeul „Sette Colli” de la Roma. Popovici, împreună cu alți sportivi care urmau să concureze la această competiție internațională de natație, a fost primiți în audiență de Papa Leon al XIV-lea în Sala Clementină din Palatul Apostolic. În timpul întâlnirii, el a dat mâna cu Papa.

Conform Vatican News, Papa Leon al XIV-lea a vorbit cu sportivii și oficialii din Federația Italiană de Natație despre importanța sportului. El a spus că sportul, dacă este practicat corect, ajută atât corpul, cât și mintea și îi învață pe oameni valori precum munca, solidaritatea și onestitatea. El a explicat că un sportiv bun se vede prin motivația și calitatea scopurilor sale. Papa a adăugat că sportul poate ajuta oamenii să crească și din punct de vedere spiritual, nu doar fizic.

Despre înot, el a spus că apa amintește simbolic de începutul vieții și că oamenii învață, prin mișcare, să trăiască în armonie cu ceilalți și cu mediul. Tot el a explicat că, pentru creștini, apa este legată de Botez și de o viață nouă în credință. A mai spus că sportivii veniți din multe țări arată, prin prezența lor împreună, un exemplu de pace și prietenie între popoare.

La final, Papa Leon al XIV-lea i-a încurajat pe sportivi să continue să promoveze valorile sportului, spunând că performanțele trec, dar valorile rămân. De asemenea, i-a binecuvântat pe toți cei prezenți și pe familiile lor.

„Sportul, atunci când este bine practicat, este medicament pentru trup şi spirit. Integrează diferitele componente ale persoanei şi le îndreaptă spre valori foarte importante, precum angajamentul, solidaritatea şi onestitatea. În activităţile sportive, în special cele desfăşurate la nivel competitiv, fiinţa umană exercită puterea voinţei, dar o face doar în măsura în care este motivată. Şi aici se distinge calitatea unui sportiv: prin calitatea motivaţiilor sale. Toţi, din diferite ţări, v-aţi reunit aici, animaţi de aceeaşi pasiune şi de aceleaşi valori, dincolo de orice diferenţă de limbă, naţionalitate sau cultură. Acest fapt, tipic manifestaţiilor sportive internaţionale, oferă un semn de speranţă, un semn al lumii pe care o dorim; contribuie la întâlniri paşnice între popoare şi la fraternitate. De aceea, vă încurajez să continuaţi să practicaţi şi să răspândiţi valorile sportului. Pentru că vârsta spiritului de competiţie trece, dar acele valori rămân! Vă încredinţez mijlocirii sfântului Pier Giorgio Frassati – un tânăr sportiv care a iubit mult muntele – şi vă binecuvântez din inimă pe toţi şi pe cei dragi”, a declarat Papa Leon al XIV-lea.

Popovici va avea un sfârșit de săptămână aglomerat deoarece va participa la Trofeul „Sette Colli” de la Roma, unde va concura în trei probe. Popovici a ales să ia parte la această competiție după o perioadă de antrenamente intense și că evenimentul îl ajută să se pregătească pentru Campionatele Europene de la Paris, care vor avea loc între 10 și 16 august. El a plecat miercuri, 24 iunie, spre Roma și ar urma să concureze la 50 m liber vineri, 26 iunie, la 100 m liber sâmbătă, 27 iunie, și la 200 m liber duminică, 28 iunie.

România va fi reprezentată la această competiție și de alți patru sportivi tineri: Eric Andrieș, Denis Popescu, Alexandru Constantinescu și Robert Badea.

Trofeul „Sette Colli” (sau Trofeo Settecolli) de la Roma este una dintre cele mai importante și respectate competiții internaționale de înot din Italia și din lume, având o tradiție îndelungată. Numele competiției înseamnă „Cele Șapte Coline” și face referire la cele șapte coline istorice pe care a fost construit orașul Roma.

Această competiție a fost creată în anul 1963 de Federația Italiană de Înot; de atunci, a devenit un eveniment important în calendarul internațional al natației. Toate edițiile s-ar desfășura la Stadio del Nuoto, în complexul Foro Italico din Roma, un bazin în aer liber cunoscut pentru atmosfera sa specială și pentru faptul că a găzduit Jocurile Olimpice din anul 1960, precum și Campionatele Mondiale din anii 1994 și 2009.