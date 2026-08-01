Papa Leon al XIV-lea schimbă regulile de conducere ale Vaticanului. O funcție-cheie nu va mai fi rezervată exclusiv cardinalilor

Papa Leon al XIV-lea a promulgat o nouă Constituție a Statului Cetății Vaticanului, care înlocuiește legea fundamentală adoptată în 2023 în timpul pontificatului Papei Francisc. Documentul redefinește modul de funcționare al instituțiilor celui mai mic stat din lume și introduce modificări privind organizarea administrativă și legislativă. Una dintre cele mai importante schimbări vizează conducerea Comisiei Pontificale, funcție care nu va mai putea fi ocupată exclusiv de cardinali. Noua Constituție a fost promulgată vineri și actualizează cadrul juridic al Vaticanului în raport cu schimbările din ultimii ani.

Papa Leon al XIV-lea a aprobat o nouă lege fundamentală pentru Statul Cetății Vaticanului, document care înlocuiește Constituția promulgată în 2023 de Papa Francisc și adaptează organizarea instituțiilor la evoluțiile administrative și juridice produse în ultimii ani.

Potrivit noii Constituții, una dintre cele mai importante modificări privește conducerea Comisiei Pontificale, organismul legislativ central al Vaticanului. Funcția de președinte nu va mai fi rezervată exclusiv cardinalilor, schimbare care oficializează o regulă introdusă deja de Papa Leon al XIV-lea în noiembrie 2025.

Noua prevedere elimină o limitare existentă până acum și deschide posibilitatea ca această poziție să fie ocupată și de alte persoane desemnate de Suveranul Pontif, fără obligația de a avea rangul de cardinal.

Documentul adoptat de Papa Leon al XIV-lea lămurește și o situație care a generat întrebări în interiorul administrației Vaticanului încă din martie 2025. Atunci, sora Raffaella Petrini a fost numită la conducerea Guvernoratului Statului Cetății Vaticanului, preluând automat și președinția Comisiei Pontificale, deși nu era cardinal.

Noua Constituție stabilește fără echivoc că această funcție nu este condiționată de apartenența la Colegiul Cardinalilor, eliminând astfel orice neclaritate privind legalitatea unei asemenea numiri.

Guvernoratul reprezintă instituția responsabilă cu administrarea Statului Cetății Vaticanului, enclava aflată pe teritoriul Italiei, iar noile prevederi stabilesc mai clar atribuțiile acestei structuri și modul în care aceasta colaborează cu celelalte organisme de conducere.

Noua Constituție este alcătuită din 25 de articole și redefinește responsabilitățile principalelor instituții ale statului, precum și mecanismele de cooperare dintre acestea.

Totodată, documentul pune un accent deosebit pe independența sistemului judiciar al Vaticanului și introduce prevederi referitoare la administrarea finanțelor publice și la alte proceduri esențiale pentru funcționarea statului.

Noua lege fundamentală păstrează însă principiul potrivit căruia papa, în calitatea sa de suveran al Statului Cetății Vaticanului, continuă să exercite autoritatea supremă în plan legislativ, executiv și judiciar.